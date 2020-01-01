Hayır. ExpressVPN ABC'ye tek başına erişim sağlamaz. Çevrimiçi içeriklerin çoğuna erişmek için kablo veya uydu TV sağlayıcınızın veya internet üzerinden kabloları ortadan kaldıran hizmetin giriş bilgileri ile giriş yapmanız gerekir.
VPN ile internetten canlı ABC izleyin
Amerika'nın özgün Büyük Üçlü ağlarından biri olan ABC; haberler, spor ve eğlence dallarında etkin bir oyuncudur. ABD içinde her yerden (bir anten ile) izleme ücretsiz olsa da, ABC'yi çevrimiçi* izlemek istediğinizde ne yapmalısınız?
ExpressVPN, ABC'yi gizli ve güvenli bir şekilde ve İSS yavaşlatması olmadan izlemenizi sağlar.
3 kolay adımda bir VPN kullanarak canlı ABC TV izleyin
1. Adım
Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.
2. Adım
ABD‘de bulunan güvenli bir sunucu konumu seçin.
3. Adım
abc.go.com adresine veya ABC uygulamasına giriş yapın ve tüm cihazlardan izleyin!
ABC uygulaması, ABC Go web sitesi veya kabloları ortadan kaldıran bir hizmet üzerinden canlı ABC izleyin
Kablo olmadan canlı ABC nasıl izlenir
ABC'yi çevrimiçi izlemek için kablo TV'ye veya uydu alıcıya ihtiyacınız yok. Artan sayıdaki “kabloları ortadan kaldıran” yalnızca çevrimiçi hizmetlere ABC de dahildir ve ABC programlarını kendi uygulamaları veya web siteleri üzerinden izlemenizi sağlar ve size ABC web sitesine, uygulamasına veya her ikisine tam erişim sunar.
Ancak siz veya aileniz bir kablo veya uydu hizmeti aboneliğine sahipseniz, sadece bu giriş bilgilerini sağlayabilir ve anında ABC izleyebilirsiniz.
Son olarak, bazı popüler programlar yayınlandıkları günden sonraki bir hafta boyunca ABC'nin web sitesinde giriş gerektirmeden izlenebilir. Kilit simgesi bulunmayan bu seçeneklere göz atın.
NOT: ABC kanalını sunan bir ücretli TV hizmeti aboneliği olmadan bazı ABC programlarını çevrimiçi olarak canlı izlemek mümkün değildir. Bir kablo veya uydu TV aboneliğiniz yoksa ve para ödemek istemiyorsanız, kabloları ortadan kaldıran bir hizmetten ücretsiz deneme hesabı edinmek en iyi seçeneğinizdir.
Hangi cihazlar üzerinden ABC izleyebilirim?
ABC, abc.go.com adresli web sitesinden izleme olanağı sunmaktadır. ExpressVPN kullanarak izlemek için Windows, Mac veya Linux için uygulamalarımız ile birlikte Chrome veya Firefox için tarayıcı eklentilerimizi kullanmanızı öneririz.
Android, iOS, Apple TV, Amazon Fire cihazları (Fire TV ve Fire TV Stick dahil), Android TV, Roku ve bazı Samsung televizyonlar için mevcut olan ABC uygulamasını kullanarak da izleyebilirsiniz. ExpressVPN tüm bu cihazlar ve çok daha fazlası için çözümler sunar. (Not: Bazı kombinasyonlar tam olarak desteklenmeyebilir; yardım için lütfen Destek ile iletişime geçin.)
Alternatif olarak, aşağıda listelenen “kabloları ortadan kaldıran” hizmetlerden birini kullanarak ABC izleyebilirsiniz.
SSS: ExpressVPN kullanarak ABC izlemek
ExpressVPN ile ABC birlikte mi geliyor?
Hangi hizmetler ABC'yi sunuyor?
ABC'nin sunulma durumu her zaman değişiyor ancak bugüne kadar Hulu + Live TV, YouTube TV, AT&T TV Now (önceki adı DirecTV Now) ve Sling TV tarafından sunuldu. Bunların tamamı ExpressVPN ile uyumludur, böylece ABC'yi herkese açık Wi-Fi ağlarında bile güvenli bir şekilde izleyebilirsiniz.
Canlı TV izlemek için kabloları ortadan kaldıran hizmetler hakkında daha fazlasını öğrenin.
ABC'yi ücretsiz olarak çevrimiçi nasıl izleyebilirim?
Kabloları ortadan kaldıran hizmetlerin tamamı ücretsiz deneme süresi sunmaktadır. Her birini deneyerek haftalar boyunca ücretsiz ABC izleyebilirsiniz. Fiyatlar paketlere göre değişmektedir ancak çoğu kablo TV'den ucuzdur ve hiçbiri uzun süreli kontrat gerektirmez.
Yerel ABC kanalımı izleyebilir miyim?
Kabloları ortadan kaldıran hizmetlerin her biri, yerel televizyon kanallarından canlı ABC izleme olanağını da sunar, bu sayede bölgesel haber ve spor programlarına erişebilirsiniz. Kullanabileceğiniz pazarlar genellikle hesabınızla ilişkili olan ZIP koduna bağlıdır. Böylece evinizin dışında mobil bir cihaz kullansanız bile yerel kanallarınıza erişim sağlarsınız. Ayrıntılar için her hizmetin kendi web sitesine göz atın.
ABC'de hangi sporları canlı izleyebilirim?
ABC, kardeş kanalı ESPN ile birlikte, taraftarlar için ilk duraklardan biridir. ABC'deki gözde sporlara kolej futbolu, profesyonel basketbol, Major League Soccer ve Formula 1 yarışları dahildir. (Oscar ödüllerinden bahsetmiyoruz bile, tabii bu tür şeylere ilgiliyseniz).
Canlı spor izlemek için ExpressVPN'i kullanma hakkında daha fazlasını öğrenin.
* ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN'in Hizmet Şartları'nı ve ABC'nin Hizmet Şartları'nı okuyun.
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