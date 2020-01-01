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VPN ile internetten canlı ABC izleyin

Amerika'nın özgün Büyük Üçlü ağlarından biri olan ABC; haberler, spor ve eğlence dallarında etkin bir oyuncudur. ABD içinde her yerden (bir anten ile) izleme ücretsiz olsa da, ABC'yi çevrimiçi* izlemek istediğinizde ne yapmalısınız?

ExpressVPN, ABC'yi gizli ve güvenli bir şekilde ve İSS yavaşlatması olmadan izlemenizi sağlar.

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VPN ile ABC izleyin.

3 kolay adımda bir VPN kullanarak canlı ABC TV izleyin

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolan kullanıcı.

Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.

2. Adım

VPN sunucu konumlarını gösteren dünya.

ABD‘de bulunan güvenli bir sunucu konumu seçin.

3. Adım

Akıllı telefonda, bilgisayarda ve tablette ABC izleyin.

abc.go.com adresine veya ABC uygulamasına giriş yapın ve tüm cihazlardan izleyin!

ABC uygulaması, ABC Go web sitesi veya kabloları ortadan kaldıran bir hizmet üzerinden canlı ABC izleyin

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Kablo olmadan canlı ABC nasıl izlenir

ABC'yi çevrimiçi izlemek için kablo TV'ye veya uydu alıcıya ihtiyacınız yok. Artan sayıdaki “kabloları ortadan kaldıran” yalnızca çevrimiçi hizmetlere ABC de dahildir ve ABC programlarını kendi uygulamaları veya web siteleri üzerinden izlemenizi sağlar ve size ABC web sitesine, uygulamasına veya her ikisine tam erişim sunar.

Ancak siz veya aileniz bir kablo veya uydu hizmeti aboneliğine sahipseniz, sadece bu giriş bilgilerini sağlayabilir ve anında ABC izleyebilirsiniz.

Son olarak, bazı popüler programlar yayınlandıkları günden sonraki bir hafta boyunca ABC'nin web sitesinde giriş gerektirmeden izlenebilir. Kilit simgesi bulunmayan bu seçeneklere göz atın.

NOT: ABC kanalını sunan bir ücretli TV hizmeti aboneliği olmadan bazı ABC programlarını çevrimiçi olarak canlı izlemek mümkün değildir. Bir kablo veya uydu TV aboneliğiniz yoksa ve para ödemek istemiyorsanız, kabloları ortadan kaldıran bir hizmetten ücretsiz deneme hesabı edinmek en iyi seçeneğinizdir.

Hangi cihazlar üzerinden ABC izleyebilirim?

Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android ve yönlendiriciler için VPN.

ABC, abc.go.com adresli web sitesinden izleme olanağı sunmaktadır. ExpressVPN kullanarak izlemek için Windows, Mac veya Linux için uygulamalarımız ile birlikte Chrome veya Firefox için tarayıcı eklentilerimizi kullanmanızı öneririz.

Android, iOS, Apple TV, Amazon Fire cihazları (Fire TV ve Fire TV Stick dahil), Android TV, Roku ve bazı Samsung televizyonlar için mevcut olan ABC uygulamasını kullanarak da izleyebilirsiniz. ExpressVPN tüm bu cihazlar ve çok daha fazlası için çözümler sunar. (Not: Bazı kombinasyonlar tam olarak desteklenmeyebilir; yardım için lütfen Destek ile iletişime geçin.)

Alternatif olarak, aşağıda listelenen “kabloları ortadan kaldıran” hizmetlerden birini kullanarak ABC izleyebilirsiniz.

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SSS: ExpressVPN kullanarak ABC izlemek

ExpressVPN ile ABC birlikte mi geliyor?

Hangi hizmetler ABC'yi sunuyor?

ABC'yi ücretsiz olarak çevrimiçi nasıl izleyebilirim?

Yerel ABC kanalımı izleyebilir miyim?

ABC'de hangi sporları canlı izleyebilirim?

ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?

* ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN'in Hizmet Şartları'nı ve ABC'nin Hizmet Şartları'nı okuyun.

Neden ExpressVPN kullanmalısınız?

94 ülkede sunucu

ABD, Kanada, Almanya, Avustralya ve diğer birçok konumda VPN sunucuları bulunmaktadır.

Diğer içeriklere engeli kaldırın

Bazı ülkelerde engellenen Instagram, Wikipedia ve Snapchat gibi hizmetlere erişin.

Özel destek

ExpressVPN Destek Ekibi canlı sohbet ve e-posta üzerinden günün her saati yardımınıza hazır.

Çok yüksek hızlar

Çok yüksek hızlar ve minimum yükleme süresi edinin. VPN Hız Testi‘ni çalıştırın, kendiniz görün.

Sınırsız bant genişliği

En sevdiğiniz ABC dizilerini dilediğiniz kadar arka arkaya izleyebilirsiniz. Sizi durdurmayacağız.

30 günlük para iade garantisi

ExpressVPN'i kullanarak ABC izlemekten memnun kalmazsanız, 30 gün içinde paranızın tamamını geri alın.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

ABC için en iyi VPN'i deneyin

Risksiz 30 günlük para iade garantimizden faydalanın:

ExpressVPN'i kullanarak ABC'ye erişmekten memnun kalmazsanız, 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın. İşte bu kadar basit.

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