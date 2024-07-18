UEFA Süper Kupa VPN ile nasıl canlı izlenir
Hangi takımı desteklerseniz destekleyin, UEFA Süper Kupa’yı hızlı HD kalitede, İSS’nizden, okulunuzdan veya ofis ağınızdan kaynaklanan kesinti veya yavaşlatma olmadan canlı izlemek istediğinizi biliyoruz. ExpressVPN ile futbolu güvenli bir şekilde canlı izlemek için şu basit adımları izleyin:
- ExpressVPN edinin.
- İzlemek istediğiniz yayıncıya uygun bir sunucu konumuna bağlanın. Örneğin, İngiltere’deki taraftarlar UEFA Süper Kupa’yı Discovery+ üzerinden güvenli bir şekilde canlı izlemek için bir İngiltere sunucusuna bağlanabilir.
- Gol!
Bilgisayardan mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanmayı unutmayın.
UEFA Süper Kupa’yı izlemek için en iyi VPN
ExpressVPN, 2024 UEFA Süper Kupa’yı güvenli bir şekilde canlı izlemek isteyen futbol hayranları için en iyi VPN’dir. Dünyanın dört bir yanındaki konumlarda bulunan yeni nesil 10-Gbps sunucular ile bir VPN’in tam gizlilik korumalarının keyfini çıkarabilir ve aksiyonun bir saniyesini bile kaçırmazsınız. ExpressVPN; Windows, Mac, Android ve iOS için kullanımı kolay uygulamalara sahiptir ve büyük ekran TV’nizde izlemenin çeşitli yollarını sunar. Yardıma ihtiyacınız olursa ExpressVPN 7/24 canlı sohbet desteği ve taahhütsüz 30 günlük para iade garantisi sunar!
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Ücretsiz denemelerle 2024 UEFA Süper Kupa nasıl canlı izlenir
Birleşik Krallık
Discovery+
Fiyat: 30 GBP/ay
Kanallar: TNT Sports 1, TNT Ultimate
Birleşik Krallık’ta, Britanyalı futbol hayranları, UEFA Süper Kupa da dahil olmak üzere her UEFA Şampiyonlar Ligi maçını Discovery+ üzerinden (Eurosport’ta diğer ligler ve sporlarla birlikte yayın hizmetinin Premium planında mevcuttur) TNT Sports ile canlı izleyebilirler . Yeni aboneler 7 günlük ücretsiz denemeden faydalanabilir.
Not: Abonelik için bir Birleşik Krallık ödeme yöntemi gerekecektir.
Amerika Birleşik Devletleri
DirecTV Stream
Fiyat: 85 USD/ay ve üzeri
Kanallar: CBS
UEFA Süper Kupa’yı DirecTV Stream ile canlı izleyin! Sadece bu özel maçı izlemek istiyorsanız 5 günlük ücretsiz denemeyi kullanın.
Not: Abonelik için bir ABD kredi/banka kartı gerekebilir.
Fubo
Fiyat: 80 USD/ay
Kanallar: CBS
ABD’deki hayranlar, UEFA Süper Kupa’yı Fubo ile CBS üzerinden de canlı izleyebilirler. 7 günlük ücretsiz deneme mevcuttur.
Not: Abonelik için bir ABD kredi kartı gerekecektir.
Hulu + Live TV
Fiyat: 77 USD/ay ve üzeri
Kanallar: CBS
Hulu + Live TV, UEFA Süper Kupa’yı izlemenin bir başka yoludur. 3 günlük ücretsiz deneme artık mevcut! Geçerli bir ABD posta kodu (örneğin, 10012, 48104) ve kredi kartı sağlamanız gerekebilir.
Bilgisayardan mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanmayı unutmayın.
Paramount Plus
Fiyat: 6 USD/ay ve üzeri
Kanallar: CBS
CBS, ABD’de UEFA Şampiyonlar Ligi yayın haklarına sahiptir ve UEFA Süper Kupa da dahil olmak üzere, her maçı Paramount Plus üzerinden internetten canlı izleyebilirsiniz. Bilmeyenler için, Paramount Plus,, 7 günlük ücretsiz deneme sunuyor.
Not: Paramount Plus’a abone olmak için bir ABD kredi kartına ihtiyacınız olacak.
YouTube TV
Fiyat: 73 USD/ay ve üzeri
Kanallar: CBS
YouTube TV, Amerika Birleşik Devletleri’nde UEFA Süper Kupa’yı yayınlayacak olan CBS’i izlemenizi sağlar. İyi haber: YouTube TV ayrıca bir ücretsiz deneme sunuyor.
Not: YouTube TV’ye abone olmak için bir ABD kredi kartına ihtiyacınız olacak. Eğer yoksa Google Pay üzerinden abone olun.
UEFA Süper Kupa canlı yayınlarını izlemenin diğer yolları
Avustralya
Stan Sport
Fiyat: 10 AUD/ay
Stan Sport, Avustralyalı futbol hayranları için UEFA Süper Kupa’yı canlı izlemenin en iyi yoludur. Avustralya’daki bu video hizmeti ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin her maçını izlemenizi sağlar.
Not: Abone olmak için bir Avustralya ödeme yöntemine ihtiyacınız olabilir.
UEFA Süper Kupa’yı canlı izlemenin daha fazla yolu için tekrar kontrol edin!
2024 UEFA Süper Kupa tüm yayın cihazlarınızda nasıl canlı izlenir
Futbol hayranları, 2024 UEFA Süper Kupa’yı akıllı telefonlardan ve tabletlerden oyun konsollarına ve televizyonlara kadar birçok cihazda canlı izleyebilir.
2024 UEFA Süper Kupa ne zaman oynanacak?
2024 UEFA Süper Kupa, 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü gerçekleşecek. Her yıl oynanan bu maç, Şampiyonlar Ligi şampiyonları ile Avrupa Ligi şampiyonlarını karşı karşıya getiriyor ve bu yıl Real Madrid ile Atalanta arasında oynanacak.
2024 UEFA Süper Kupa kuralları nelerdir?
2024 UEFA Süper Kupa, standart UEFA yarışma kurallarını takip edecek ancak bu maç için bazı özel düzenlemeler olacak. Belki de en önemli kural, 2024 Süper Kupa’nın 90 dakikalık bir maç olmasıdır; uzatma süresi olmayacak ve skorda eşitlik olması durumunda kazananı belirlemek için penaltı atışları yapılacak.
2024 UEFA Süper Kupa nerede oynanacak?
2024 UEFA Süper Kupa, Polonya’nın Varşova kentindeki Ulusal Stadyum’da yapılacak.
Son Süper Kupa kazananları
|Yıl
|Kazanan
|2014
|Real Madrid (İkinci şampiyonluk)
|2015
|Barcelona (Beşinci şampiyonluk)
|2016
|Real Madrid (Üçüncü şampiyonluk)
|2017
|Real Madrid (Dördüncü şampiyonluk)
|2018
|Atlético Madrid (Üçüncü şampiyonluk)
|2019
|Liverpool (Dördüncü şampiyonluk)
|2020
|Bayern Münih (İkinci şampiyonluk)
|2021
|Chelsea (İkinci şampiyonluk)
|2022
|Real Madrid (Beşinci şampiyonluk)
|2023
|Manchester City (İlk şampiyonluk)
|2024
|Belli değil
ExpressVPN, telif hakkı ihlali için kullanılmak üzere tasarlanmış bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla ayrıntı için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları’nı ve içerik sağlayıcınızın Kullanım Şartlarını okuyun.
SSS: 2024 UEFA Süper Kupa Hakkında
2024 UEFA Süper Kupa’yı başka bir ülkeden izlemek için VPN kullanabilir miyim?
Bazı kullanıcılar 2024 UEFA Süper Kupa’yı kendi ülkeleri dışındaki bir VPN sunucusuna bağlanarak izleyebilir, ancak bunu yapmak telif hakkı veya yayın hizmetinin kullanım şartlarını ihlal edebilir. ExpressVPN, bir gizlilik ve güvenlik aracıdır ve telif hakkını aşmak için kullanılması Hizmet Şartlarımıza aykırıdır. VPN’imize bağlıyken ne yaptığınızı göremeyiz veya kontrol edemeyiz, bu yüzden kullanımınızın tüm ilgili şartlara ve yasalara uygun olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.
2024 UEFA Süper Kupa’yı izlemek için ücretsiz bir VPN kullanmalı mıyım?
Hayır, ExpressVPN, 105 ülkede yüksek hızlı sunucular gibi ücretsiz VPN hizmetlerinin sunamayabileceği premium özellikler sunar. Bir ExpressVPN aboneliği, 2024 UEFA Süper Kupa’yı ara belleğe alma veya takılma olmadan canlı yayınlamanızı sağlar. 30 günlük para iade garantisi ile ExpressVPN’i risksiz deneyebilirsiniz!
2024 UEFA Süper Kupa’yı ücretsiz olarak canlı yayınlayabilir miyim?
Hayır, 2024 UEFA Süper Kupa’yı ücretsiz olarak canlı yayınlayamazsınız.
2024 UEFA Süper Kupa hangi kanalda?
2024 UEFA Süper Kupa, Birleşik Krallık’ta TNT Sports ve Amerika Birleşik Devletleri’nde CBS’de yayınlanacak.
2024 UEFA Süper Kupa’yı bir uygulama ile izleyebilir miyim?
Evet, Birleşik Krallık’taki kullanıcılar 2024 UEFA Süper Kupa’yı Discovery+ üzerinde canlı yayınlayabilirler. Amerika Birleşik Devletleri sakinleri ise YouTube TV, Fubo ve DirecTV Stream gibi uygulamalar üzerinden izleyebilirken, Avustralyalılar Stan Sport üzerinden aksiyonu yakalayabilir.
2024 UEFA Süper Kupa’yı YouTube’da izleyebilir miyim?
Hayır, 2024 UEFA Süper Kupa’yı YouTube’da canlı yayınlayamazsınız. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki izleyiciler maçı YouTube TV üzerinden erişilebilen CBS’de izleyebilirler. Ücretsiz denemeler mevcuttur! Dünya çapındaki izleyiciler ayrıca maç sonrası özetleri izleyebilir.
2024 UEFA Süper Kupa özetlerini nerede izleyebilirim?
Dünya çapındaki izleyiciler 2024 UEFA Süper Kupa özetlerini maçın ardından izleyebilirler.
2024 UEFA Süper Kupa’yı bilgisayarımda canlı yayınlayabilir miyim?
Kesinlikle. Yayın hizmetine bir web tarayıcısı üzerinden erişiyorsanız, Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN uzantısını yüklemeyi de unutmayın. Uzantının, yaygın yayın sorunlarını düzeltmeye yardımcı olabilecek bazı özellikleri vardır.
2024 UEFA Süper Kupa’yı telefonumda veya tabletimde izleyebilir miyim?
Evet. ExpressVPN’in tüm büyük mobil cihazlar için uygulamaları vardır, bunlara iOS ve Android dahildir.
Bir VPN ile TV’mde 2024 UEFA Süper Kupa’yı nasıl izleyebilirim?
Kısaca, ExpressVPN ile TV’nizde spor yayınlarını izlemek için beş farklı yol vardır:
– Akıllı TV veya yayın cihazı için yerel uygulama ile
– Bilgisayarınızda yayın yaparak ve HDMI kablosuyla TV’ye bağlayarak
– Bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan TV’nize veya yayın cihazınıza kablosuz olarak yansıtma veya yayın yaparak
– ExpressVPN özellikli bir yönlendiriciye bağlanarak, bu sınırsız cihaz bağlantısına izin verir ve farklı sunucu konumlarına aynı anda bağlanmayı son derece basit hale getirir
– Apple TV veya oyun konsolları gibi VPN yükleyemeyen cihazlar için ExpressVPN’in çözümü olan MediaStreamer ile. MediaStreamer yalnızca bir kez kurulmalıdır, ancak bir VPN’in tam güvenlik avantajlarını sağlamaz. (Apple TV veya oyun konsolunuzu bir yönlendiriciye bağlayarak, her iki dünyanın en iyisini elde edebilirsiniz!)
ExpressVPN’i büyük ekran TV’nizde kullanmanın tüm yolları hakkında daha fazla bilgi için, buraya tıklayın veya adım adım talimatlar için 7/24 Destek ekibimizle iletişime geçin.
VPN’e bağlandım ama internet hızım yavaş!
İnternet hızınız yavaşsa veya yayınınızda gecikme oluyorsa, bunun birkaç olası nedeni olabilir:
– Seçtiğiniz VPN sunucu konumunun fiziksel konumunuza olan uzaklığı
– Bağlantı türünüz (kablolu bağlantılar kablosuz bağlantılardan daha güvenilirdir)
– VPN ile ISS’niz arasındaki düşük bağlantı
– Bulunduğunuz yerdeki yavaş internet bağlantı hızı
– Cihaz türünüz ve işlem gücü
Sorunu gidermek için aşağıdaki adımları deneyin:
– ExpressVPN’in en son sürümünü indirin
– Farklı bir VPN sunucu konumuna bağlanın
– VPN protokolünüzü değiştirin
Yukarıdakilerin her birini denedikten sonra hala yayın hızınızda sorun yaşıyorsanız, ExpressVPN Destek Ekibi ile 7/24 iletişime geçin ve birisi size saniyeler içinde yardımcı olacaktır.
Önerilen VPN sunucu konumuna bağlandım ama yayın hizmetine giriş yapamıyorum!
Endişelenmeyin! Sunucu yükü hızla değişir (özellikle belirli etkinlikleri izlemeye çalışan çok sayıda insan olduğunda), ancak bu yüzden ExpressVPN’in dünya çapında yüksek hızlı sunucuları vardır. Örneğin ABD veya Almanya’daki bir siteye erişmeye çalışıyorsanız, bu ülkelerdeki farklı bir sunucu konumuna bağlanmayı deneyin.
Tek bir sunucu konumu olan bir ülkeye bağlanmaya çalışıyorsanız, ilk adım konum ayarlarınızı kontrol etmektir. Mobil cihazda, VPN’den bağlantıyı kesip konum servislerini kapatın, ardından tekrar VPN’e bağlanın. Hem Windows hem de Mac bilgisayarlarda, Gizlilik ve Güvenlik ayarları menüsünde Konum Servislerini kapatabilirsiniz.
Daha fazla yardım için, her zaman canlı sohbet üzerinden 7/24 ulaşılabilir Destek Ekibimizin bir üyesiyle konuşabilirsiniz.
ExpressVPN ile hangi diğer yayın hizmetlerini izleyebilirim?
ExpressVPN, dünya çapındaki en popüler yayın uygulamalarının tümüyle sorunsuz çalışır. Bir VPN kullanarak yayın izlemek, sınırsız bant genişliği ile hızlı HD kalitesinde güvenli bir şekilde izlemenizi sağlar, ISS hız sınırlamaları olmadan (bu bazen hızları yavaşlatabilir). Favori takımınızı herhangi bir yerden – hatta seyahat ederken veya halka açık Wi-Fi gibi güvenli olmayan ağlarda bile izlemek istiyorsanız, ExpressVPN spor yayın deneyiminizi geliştirmek için harika bir yoldur.