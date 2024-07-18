UEFA Süper Kupa VPN ile nasıl canlı izlenir

Hangi takımı desteklerseniz destekleyin, UEFA Süper Kupa’yı hızlı HD kalitede, İSS’nizden, okulunuzdan veya ofis ağınızdan kaynaklanan kesinti veya yavaşlatma olmadan canlı izlemek istediğinizi biliyoruz. ExpressVPN ile futbolu güvenli bir şekilde canlı izlemek için şu basit adımları izleyin:

ExpressVPN edinin. İzlemek istediğiniz yayıncıya uygun bir sunucu konumuna bağlanın. Örneğin, İngiltere’deki taraftarlar UEFA Süper Kupa’yı Discovery+ üzerinden güvenli bir şekilde canlı izlemek için bir İngiltere sunucusuna bağlanabilir. Gol!

Bilgisayardan mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanmayı unutmayın.

UEFA Süper Kupa’yı izlemek için en iyi VPN

ExpressVPN, 2024 UEFA Süper Kupa’yı güvenli bir şekilde canlı izlemek isteyen futbol hayranları için en iyi VPN’dir. Dünyanın dört bir yanındaki konumlarda bulunan yeni nesil 10-Gbps sunucular ile bir VPN’in tam gizlilik korumalarının keyfini çıkarabilir ve aksiyonun bir saniyesini bile kaçırmazsınız. ExpressVPN; Windows, Mac, Android ve iOS için kullanımı kolay uygulamalara sahiptir ve büyük ekran TV’nizde izlemenin çeşitli yollarını sunar. Yardıma ihtiyacınız olursa ExpressVPN 7/24 canlı sohbet desteği ve taahhütsüz 30 günlük para iade garantisi sunar!

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Ücretsiz denemelerle 2024 UEFA Süper Kupa nasıl canlı izlenir

Birleşik Krallık

Discovery+

Fiyat: 30 GBP/ay

Kanallar: TNT Sports 1, TNT Ultimate

Birleşik Krallık’ta, Britanyalı futbol hayranları, UEFA Süper Kupa da dahil olmak üzere her UEFA Şampiyonlar Ligi maçını Discovery+ üzerinden (Eurosport’ta diğer ligler ve sporlarla birlikte yayın hizmetinin Premium planında mevcuttur) TNT Sports ile canlı izleyebilirler . Yeni aboneler 7 günlük ücretsiz denemeden faydalanabilir.

Not: Abonelik için bir Birleşik Krallık ödeme yöntemi gerekecektir.

Amerika Birleşik Devletleri

DirecTV Stream

Fiyat: 85 USD/ay ve üzeri

Kanallar: CBS

UEFA Süper Kupa’yı DirecTV Stream ile canlı izleyin! Sadece bu özel maçı izlemek istiyorsanız 5 günlük ücretsiz denemeyi kullanın.

Not: Abonelik için bir ABD kredi/banka kartı gerekebilir.

Fubo

Fiyat: 80 USD/ay

Kanallar: CBS

ABD’deki hayranlar, UEFA Süper Kupa’yı Fubo ile CBS üzerinden de canlı izleyebilirler. 7 günlük ücretsiz deneme mevcuttur.

Not: Abonelik için bir ABD kredi kartı gerekecektir.

Hulu + Live TV

Fiyat: 77 USD/ay ve üzeri

Kanallar: CBS

Hulu + Live TV, UEFA Süper Kupa’yı izlemenin bir başka yoludur. 3 günlük ücretsiz deneme artık mevcut! Geçerli bir ABD posta kodu (örneğin, 10012, 48104) ve kredi kartı sağlamanız gerekebilir.

Bilgisayardan mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanmayı unutmayın.

Paramount Plus

Fiyat: 6 USD/ay ve üzeri

Kanallar: CBS

CBS, ABD’de UEFA Şampiyonlar Ligi yayın haklarına sahiptir ve UEFA Süper Kupa da dahil olmak üzere, her maçı Paramount Plus üzerinden internetten canlı izleyebilirsiniz. Bilmeyenler için, Paramount Plus,, 7 günlük ücretsiz deneme sunuyor.

Not: Paramount Plus’a abone olmak için bir ABD kredi kartına ihtiyacınız olacak.

YouTube TV

Fiyat: 73 USD/ay ve üzeri

Kanallar: CBS

YouTube TV, Amerika Birleşik Devletleri’nde UEFA Süper Kupa’yı yayınlayacak olan CBS’i izlemenizi sağlar. İyi haber: YouTube TV ayrıca bir ücretsiz deneme sunuyor.

Not: YouTube TV’ye abone olmak için bir ABD kredi kartına ihtiyacınız olacak. Eğer yoksa Google Pay üzerinden abone olun.

UEFA Süper Kupa canlı yayınlarını izlemenin diğer yolları

Avustralya

Stan Sport

Fiyat: 10 AUD/ay

Stan Sport, Avustralyalı futbol hayranları için UEFA Süper Kupa’yı canlı izlemenin en iyi yoludur. Avustralya’daki bu video hizmeti ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin her maçını izlemenizi sağlar.

Not: Abone olmak için bir Avustralya ödeme yöntemine ihtiyacınız olabilir.

UEFA Süper Kupa’yı canlı izlemenin daha fazla yolu için tekrar kontrol edin!

2024 UEFA Süper Kupa tüm yayın cihazlarınızda nasıl canlı izlenir

Futbol hayranları, 2024 UEFA Süper Kupa’yı akıllı telefonlardan ve tabletlerden oyun konsollarına ve televizyonlara kadar birçok cihazda canlı izleyebilir.

2024 UEFA Süper Kupa ne zaman oynanacak?

2024 UEFA Süper Kupa, 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü gerçekleşecek. Her yıl oynanan bu maç, Şampiyonlar Ligi şampiyonları ile Avrupa Ligi şampiyonlarını karşı karşıya getiriyor ve bu yıl Real Madrid ile Atalanta arasında oynanacak.

2024 UEFA Süper Kupa kuralları nelerdir?

2024 UEFA Süper Kupa, standart UEFA yarışma kurallarını takip edecek ancak bu maç için bazı özel düzenlemeler olacak. Belki de en önemli kural, 2024 Süper Kupa’nın 90 dakikalık bir maç olmasıdır; uzatma süresi olmayacak ve skorda eşitlik olması durumunda kazananı belirlemek için penaltı atışları yapılacak.

2024 UEFA Süper Kupa nerede oynanacak?

2024 UEFA Süper Kupa, Polonya’nın Varşova kentindeki Ulusal Stadyum’da yapılacak.

Son Süper Kupa kazananları

Yıl Kazanan 2014 Real Madrid (İkinci şampiyonluk) 2015 Barcelona (Beşinci şampiyonluk) 2016 Real Madrid (Üçüncü şampiyonluk) 2017 Real Madrid (Dördüncü şampiyonluk) 2018 Atlético Madrid (Üçüncü şampiyonluk) 2019 Liverpool (Dördüncü şampiyonluk) 2020 Bayern Münih (İkinci şampiyonluk) 2021 Chelsea (İkinci şampiyonluk) 2022 Real Madrid (Beşinci şampiyonluk) 2023 Manchester City (İlk şampiyonluk) 2024 Belli değil

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