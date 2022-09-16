2023–24 UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni Canlı İzleyin

Ülkenizde 2023–24 UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları nasıl izlenir

Birçok yayıncı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını canlı yayınlayacak. Yalnızca birkaç adımda VPN kullanarak güvenli bir şekilde izleyebilirsiniz:

ExpressVPN edinin. İzlemek istediğiniz yayıncı ile eşleşen bir sunucu konumuna bağlanın. Örneğin, Amerikalı bir yayıncıyı izlemek istiyorsanız ABD’deki bir sunucuya bağlanın. İzlemek istediğiniz yayıncının yayın programını kontrol edin, örneğin Paramount Plus . Kanalı açın ve maçların tadını çıkarın!

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Başka bir ülkeden UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izlemek için VPN kullanabilir miyim?

ExpressVPN, bir gizlilik ve güvenlik hizmetidir ve telif haklarını ihlâl etme amacıyla kullanılmamalıdır. VPN’imize bağlı olduğunuzda ne yaptığınızı göremeyiz veya kontrol edemeyiz, bu nedenle de Hizmet Şartlarımıza, içerik sağlayıcınızın şartlarına ve geçerli tüm yasalara uymaktan siz sorumlusunuz.

UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını Belçika’da ücretsiz olarak canlı izleyin

RTBF

Ücreti: Ücretsiz

Belçika’daki seyirciler, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin bazı maçlarını RTBF üzerinden canlı izleyebilir. Bu yayınlarda Fransızca konuşan spikerler bulunmaktadır ancak ücretsizdir.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını Avusturya’da ücretsiz olarak canlı izleyin

ServusTV

Ücreti: Ücretsiz

Belirli UEFA Konferans Ligi maçlarını, Almanca dilinde yayın yapan Avusturyalı ServusTV‘de canlı izleyin. ServusTV ayrıca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve seçkin Formula 1 yarışları dahil olmak üzere popüler sporları yayınlamaktadır ve hepsi ücretsizdir.

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2023–24 UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları ABD’de nasıl canlı izlenir

Paramount Plus

Ücreti: $6/ay

UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları yalnızca Paramount Plus‘ta canlı olarak yayınlanacaktır. Yeni aboneler için yedi günlük ücretsiz deneme bulunmaktadır ve bu, yalnızca belirli bir maçı izlemek istiyorsanız iyi bir fırsattır.

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2023–24 UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını Birleşik Krallık’ta canlı izleyin

BT Sport

Ücreti: £25/ay

2023–24 UEFA Avrupa Konferans Ligi sezonundaki grup maçlarından finale kadar olan tüm maçları Birleşik Krallık’ta BT Sport‘tan canlı izleyin. Birleşik Krallık’taki seyirciler, BT Sport’un Aylık Paso‘su ile her maçı internet üzerinden canlı izlemek için kontratsız abone olabilirler.

Not: BT Sport’a abone olmak için bir Birleşik Krallık/İrlanda kredi/banka kartına ihtiyacınız olacak.

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ExpressVPN, telif haklarını ihlâl etme amacıyla kullanılmak için hedeflenmiş bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN’in Hizmet Şartları’nı okuyun.

SSS: UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir? Avrupa Konferans Ligi, UEFA’nın üçüncü sınıf yarışmasıdır (Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin altında) ve çeşitli ülkelerden daha fazla futbol kulübüne Avrupa futbolu oynama fırsatını sunmaktadır. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde kaç takım oynuyor? 2022–23 sezonunda, 32 takım gruplarda oynama hakkını kazanıyor. 2021–22 UEFA Avrupa Konferans Ligi’ni kim kazandı? AS Roma, 2021–22 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Feyenoord’u 1-0 yenerek ilk UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğunu kazandı. Bu, İtalyan kulübün kazandığı ilk büyük Avrupa kupasıdır. 2022–23 UEFA Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman oynanacak? 2022–23 UEFA Avrupa Konferans Ligi finali 7 Haziran 2023 Çarşamba gününde Prag, Çek Cumhuriyeti’ndeki Fortuna Arena’da oynanacak.