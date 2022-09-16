Home Canlı Sporlar Futbol UEFA Avrupa Konferans Ligi

2023–24 UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni Canlı İzleyin

Güncellendi: 4 Ocak 2024

Ajax - Bodø/Glimt maçının 15 Şubat tarihli yayını!

ExpressVPN edinin

30 günlük para iade garantisi

Ülkenizde 2023–24 UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları nasıl izlenir

Birçok yayıncı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını canlı yayınlayacak. Yalnızca birkaç adımda VPN kullanarak güvenli bir şekilde izleyebilirsiniz:

  1. ExpressVPN edinin.
  2. İzlemek istediğiniz yayıncı ile eşleşen bir sunucu konumuna bağlanın. Örneğin, Amerikalı bir yayıncıyı izlemek istiyorsanız ABD’deki bir sunucuya bağlanın.
  3. İzlemek istediğiniz yayıncının yayın programını kontrol edin, örneğin Paramount Plus.
  4. Kanalı açın ve maçların tadını çıkarın!

Get ExpressVPN

Başka bir ülkeden UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izlemek için VPN kullanabilir miyim?

ExpressVPN, bir gizlilik ve güvenlik hizmetidir ve telif haklarını ihlâl etme amacıyla kullanılmamalıdır. VPN’imize bağlı olduğunuzda ne yaptığınızı göremeyiz veya kontrol edemeyiz, bu nedenle de Hizmet Şartlarımıza, içerik sağlayıcınızın şartlarına ve geçerli tüm yasalara uymaktan siz sorumlusunuz.

UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını Belçika’da ücretsiz olarak canlı izleyin

RTBF

Ücreti: Ücretsiz

Belçika’daki seyirciler, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin bazı maçlarını RTBF üzerinden canlı izleyebilir. Bu yayınlarda Fransızca konuşan spikerler bulunmaktadır ancak ücretsizdir.  

Live Stream RTBF Online

UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını Avusturya’da ücretsiz olarak canlı izleyin

ServusTV 

Ücreti: Ücretsiz

Belirli UEFA Konferans Ligi maçlarını, Almanca dilinde yayın yapan Avusturyalı ServusTV‘de canlı izleyin. ServusTV ayrıca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve seçkin Formula 1 yarışları dahil olmak üzere popüler sporları yayınlamaktadır ve hepsi ücretsizdir.

Watch ServusTV With a VPN

2023–24 UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları ABD’de nasıl canlı izlenir

Paramount Plus

Ücreti: $6/ay

UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları yalnızca Paramount Plus‘ta canlı olarak yayınlanacaktır. Yeni aboneler için yedi günlük ücretsiz deneme bulunmaktadır ve bu, yalnızca belirli bir maçı izlemek istiyorsanız iyi bir fırsattır.

Get ExpressVPN

2023–24 UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını Birleşik Krallık’ta canlı izleyin

BT Sport

Ücreti: £25/ay

2023–24 UEFA Avrupa Konferans Ligi sezonundaki grup maçlarından finale kadar olan tüm maçları Birleşik Krallık’ta BT Sport‘tan canlı izleyin. Birleşik Krallık’taki seyirciler, BT Sport’un Aylık Paso‘su ile her maçı internet üzerinden canlı izlemek için kontratsız abone olabilirler

Not: BT Sport’a abone olmak için bir Birleşik Krallık/İrlanda kredi/banka kartına ihtiyacınız olacak.

Get ExpressVPN

ExpressVPN, telif haklarını ihlâl etme amacıyla kullanılmak için hedeflenmiş bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN’in Hizmet Şartları’nı okuyun.

SSS: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir?
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde kaç takım oynuyor?
2021–22 UEFA Avrupa Konferans Ligi’ni kim kazandı?
2022–23 UEFA Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman oynanacak?
stream on your phone with a VPN
Need step-by-step streaming help?
Talk to a Human

24-HOUR LIVE CHAT SUPPORT

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Dil Seçin

Need help? Chat with us!