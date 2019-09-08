9Now’da canlı tenis yayınlarını izleyin

Fiyat: Ücretsiz

Avustralya’da ücretsiz bir kanal olan Channel 9, seçkin tenis turnuvalarının ücretsiz yayınını yapar. Tek yapmanız gereken Avustralya’daki bir VPN sunucusu konumuna bağlanmak ve ücretsiz yayın platformu 9Now’a kaydolmak. Ne zaman olacağını görmek için programı kontrol ettiğinizden emin olun.

9Now’da tenis izlemek için:

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Tennis Channel’da ATP tenis turnuvaları nasıl izlenir

Fiyat: 45 USD/ay ve üzeri

Kanallar: The Tennis Channel

The Tennis Channel canlı tenis maçlarını izlemek için en iyi seçenektir. En iyi 100 turnuvayı kapsamlı bir şekilde sağlayan, 24 saat boyunca spora adanmış tek TV kanalıdır. Ücretsiz denemeler mevcuttur. Oyun saatleri için resmi programı kontrol ettiğinizden emin olun.

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ATP tenis maçlarını Tennis TV’de canlı izleyin

Fiyat: 15 USD/ay veya 120 USD/yıl

Sadece tenis izlemek istiyorsanız Tennis TV tek başına bir abonelik imkânı sunmaktadır. Bir hesap açtıktan sonra, web tarayıcınız üzerinden yayınların keyfini çıkarabilirsiniz. 63 turnuvadaki 2.000’den fazla ATP tenis maçını canlı izleyin.

Daha fazla güvenlik ve gizlilik ile izlemek için:

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ESPN’de canlı tenis nasıl izlenir

Fiyat: 20 USD/ay ve üzeri

Kanallar: ESPN ve ESPN 2

Canlı tenis maçlarını ESPN‘de izleyebilirsiniz. Aşağıdaki hizmetlerin çeşitli ücretsiz deneme sürümlerini kullanarak ESPN yayınlarını izleyebilirsiniz. DirecTV Now ücretsiz deneme sunmuyor.

Not: YouTube TV, Hulu + Live TV, Sling TV veya DirecTV Now’a abone olmak için geçerli bir ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olabilir. ABD kredi/banka kartınız olmasa bile Google Play üzerinden YouTube TV’ye abone olabilirsiniz.

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ESPN+’da nasıl canlı tenis izlenir

Fiyat: 10 USD/ay veya 100 USD/yıl

ESPN + ile Wimbledon gibi Grand Slam turnuvalarının yer aldığı canlı tenis oyunlarını izleyin. ESPN+, Disney+ ve Hulu on-demand hizmeti ile 14 USD/ay karşılığında mevcuttur.

İzlemek için:

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Tenis maçlarını Zattoo’da canlı izleyin (BBC yayını)

Fiyat: Ücretsiz

Kanallar: BBC Sport

BBC, Birleşik Krallık’taki birçok tenis turnuvasının yayın haklarına sahiptir. BBC, Zattoo İsviçre’de ücretsiz olarak kullanılabilir. En sevdiğiniz etkinlikleri ne zaman izleyebileceğinizi öğrenmek için BBC’nin resmi programını kontrol ettiğinizden emin olun.

Zattoo’da canlı tenis izlemek için:

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BBC’de internetten canlı tenis izleyin

Fiyat: Ücretsiz

Kanallar: BBC Sport

BBC, Birleşik Krallık’taki seçili tenis turnuvaları için yayın haklarına sahiptir. En iyi kısmı mı? Yayını ücretsiz izleyebilirsiniz!

Her yerden yayının keyfini çıkarmak için:

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