NBA offseason resmi olarak devam ediyor ve ligin 30 takımı, serbest oyuncu kadrosundan Yaz Ligi‘ne kadar her şeyle uğraşmak zorunda kalacak.
İster NBA League Pass kullanarak NBA izlemenin en iyi yolunu bulmaya çalışın, ister NBA action içeren kablolu yayın hizmetlerini test edin, hepsini bir VPN yardımıyla yapabilirsiniz.
VPN ile NBA nasıl izlenir
NBA’yi sadece birkaç basit adımda izleyebilirsiniz:
- ExpressVPN edinin.
- ABD’deki bir sunucu konumuna bağlanın.
- ABC veya ESPN izlemek için tercih ettiğiniz izleme platformunu seçin.
- Açın ve keyfini çıkarın!
Bilgisayarda mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullandığınızdan emin olun.
League Pass ile NBA nasıl izlenir
NBA’in sunduğu en büyük vitrin oyununa göz atmak istiyorsanız NBA League Pass‘tan daha iyi bir seçenek yoktur. Hizmetin uluslararası versiyonunu kullanarak karartma olmadan oyunların keyfini çıkarabilirsiniz ve yedi günlük güçlü bir ücretsiz deneme sürümüyle birlikte gelir.
Başka bir ülkeden NBA maçlarını izlemek için VPN kullanabilir miyim?
ExpressVPN, bir gizlilik ve güvenlik hizmetidir ve telif haklarını ihlâl etme amacıyla kullanılmamalıdır. VPN’imize bağlı olduğunuzda ne yaptığınızı göremeyiz veya kontrol edemeyiz, bu nedenle de Hizmet Şartlarımıza, içerik sağlayıcınızın şartlarına ve geçerli tüm yasalara uymaktan siz sorumlusunuz.
NBA League Pass
Fiyat: 7 USD/sezon
VPN’in gizliliği ve güvenliği ile NBA maçlarının keyfini çıkarmak ister misiniz? NBA League Pass, en iyi seçeneğiniz.
NBA maç kesintileri: Uluslararası League Pass vs ABD League Pass
Almanya, Avustralya, Kanada veya ABD’de NBA League Pass izlemek arasındaki fark nedir? Lig Geçişi hem Amerika Birleşik Devletleri içinde hem de dışında mevcuttur. Ancak, her hayranın bilmesi gereken önemli farklılıklar vardır.
ABD League Pass, tüm takımlar için canlı maçlar ve tam maç tekrarları sunar. Ancak, kesintiler geçerlidir. Bir takım oynarken, o maç, takımın iç pazarı için ABD League Pass’de “karartılır”. ESPN, ABC, TNT ve NBA TV’de ulusal olarak yayınlanan maçlar, diğer bir deyişle playoffların çoğu da karartılır. (Tüm karartılmış maçlara yayınlandıktan üç gün sonra erişilebilir. 3-Maçlık Seçim paketini satın aldıysanız ulusal maçlar yayınlandıktan üç saat sonra satın alınabilir. Yerel maçlar, yayınlandıktan üç gün sonra satın alınabilir olacaktır.)
Elektrik kesintileri konusunda endişelenmenize gerek kalmadan ayar yapmak ister misiniz? Uluslararası League Pass ayrıca tüm takımlar için tek bir kesinti olmadan canlı maçlar sunar!
Bunun nedeni, yerel yayıncıların görüntülemesini korurken, kullanıcıların pazar dışı maçları izleme yeteneğini korumak için kesintilerin uygulanmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada dışındaki bir ülkeden izliyorsanız her maç etkin bir şekilde “pazar dışıdır”, yani endişelenecek bir kesinti olmaz. Maçları sadece tek bir takım için izlemek istiyorsanız biraz tasarruf etmek için “Takım Seçimi” seçeneğini seçin!
NBA League Pass nasıl iptal edilir
Aboneliğinizin karşılığını alamadığınızı düşünüyorsanız, iptal etmek zor bir süreç değildir. Aslında nasıl iptal edileceğine dair kapsamlı bir rehber var. Aylık abonelik kullanıyorsanız hizmetin aylık olarak veya yıllık abonelik satın aldıysanız sezondan önce otomatik olarak yenilendiğini de unutmayın. Otomatik yenilemelerden vazgeçebilirsiniz ve tüm sezon için otomatik yenilemeden önce e-posta ile bilgilendirileceksiniz.
Ücretsiz denemeleri olan hizmetleri kullanarak NBA izleyin
İhtiyaçlarınızı karşılaması gereken bir dizi kablolu yayın hizmeti mevcuttur. Biraz pahalı olabilirler, ancak çoğu ücretsiz deneme sunar, böylece sizin için buna değip değmediğini görmek için bolca fırsatınız olur.
SlingTV
Fiyat: 35 USD/ay ve üzeri
Kanallar: ESPN
SlingTV; ESPN, TNT ve ESPN3 (ABC’de NBA) gibi NBA playoff maçlarını gösteren kanalları içerir. Tüm bu kanalları almak için Sling Orange’ın yanı sıra Sling Blue almanız gerekir (birleşik paket 50 USD’dir). 3 günlük ücretsiz deneme mevcuttur.
Not: Abone olmak için bir ABD kredi kartına veya PayPal’a ihtiyacınız olacak.
YouTube TV
Fiyat: 65 USD/ay ve üzeri
Kanallar: ABC, ESPN, TNT, NBA TV
YouTube TV, ABC de dahil olmak üzere 70’in üzerinde yerel kanal sunar. Bir abonelik aylık 65 USD’dir ve bir ABD fatura adresi gerektirmez (ancak tercih ettiğiniz görüntüleme alanına bağlı olarak bir ABD Posta kodu sağlamanız gerekebilir). Hizmet, çeşitli spor kanallarını ve 5 günlük ücretsiz deneme sürümünü içerir.
FuboTV
Fiyat: 70 USD/ay
Kanallar: ESPN, ABC, NBA TV
FuboTV, NBA maçlarını izlemek için pahalı olsa da harika bir seçenektir. Abonelik yapmak istemeyenler için 7 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur.
Hulu+Live TV
Fiyat: 70 USD/ay
Kanallar: ESPN, ABC, TBS, TNT
Hulu+Live TV, ESPN, ABC, TBS ve TNT ile birlikte NBA maçlarını yayınlayan altı ulusal kanala sahiptir. Ancak şu anda ücretsiz deneme sürümü sunmadığını ve hem ABD Posta kodu hem de kredi kartı fatura adresi gerektirdiğini unutmayın.
ExpressVPN, telif haklarını ihlâl etme amacıyla kullanılmak için hedeflenmiş bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN’in Hizmet Şartları’nı okuyun.
Spor yayınlarını izlemeye dair SSS
Bilgisayarımda spor yayınlarını izleyebilir miyim?
Telefonumda veya tabletimde spor yayınlarını izleyebilir miyim?
VPN ile televizyonumda nasıl izleyebilirim?
Özetle, ExpressVPN ile TV’nizde spor yayınlarını izlemenin beş farklı yolu vardır:
–Akıllı TV, Android TV cihazı veya diğer izleme cihazı için yerel uygulama ile
-Bilgisayarınızda izleyerek ve HDMI kablosuyla TV’ye bağlayarak
-Bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan TV’nize veya izleme cihazınıza kablosuz olarak yansıtarak veya yayınlayarak
-Sınırsız cihaza izin veren ve aynı anda farklı sunucu konumlarına bağlanmayı çok basit hale getiren ExpressVPN-özellikli yönlendiriciye bağlanarak
-MediaStreamer ExpressVPN’in bazı yayın konsolları ve oyun konsolları gibi VPN yükleyemeyen cihazlara yönelik çözümüdür. MediaStreamer’ın yalnızca bir kez kurulması gerekir, ancak bu bir VPN’in tüm güvenlik avantajlarını sağlamaz.
TV’nizde ExpressVPN edinmenin tüm yolları hakkında daha fazla bilgi için aşağıya tıklayın veya adım adım yönergeler için 7/24 Destek temsilcisiyle iletişime geçin.
Önerilen VPN sunucu konumuna bağlandım ancak izleme hizmetinde oturum açamıyorum!
Endişelenmeyin! Sunucu yükü hızla değişir (özellikle birçok kişi belirli olayları izlemeye çalışırken), ancak tam da bu nedenle ExpressVPN tüm dünyada yüksek hızlı sunuculara sahiptir. Örneğin, ABD veya Almanya’daki bir siteye erişmeye çalışıyorsanız o ülkelerdeki farklı bir sunucu konumuna bağlanmayı deneyin.
Sunucu konumu olan bir ülkeye bağlanmaya çalışıyorsanız ilk adım konum ayarlarınızı kontrol etmektir. Mobil cihaz kullanıyorsanız VPN bağlantısını kesin, konum hizmetlerini kapatın ve ardından tekrar VPN’e bağlanın. Hem Windows hem de Mac bilgisayarlarda, Gizlilik ve Güvenlik ayarları menüsünden Konum Servislerini kapatabilirsiniz.
Daha fazla yardım için, 7/24 canlı sohbet yoluyla ulaşılabilen Destek Ekibimizin bir üyesiyle her zaman konuşabilirsiniz.
VPN’e bağlandım ama internet hızım yavaş
İnternet hızınız yavaşsa veya izlemeniz gecikiyorsa bunun birkaç olası nedeni vardır:
-Seçtiğiniz VPN sunucusu konumunun fiziksel konumunuzdan uzaklığı
-Bağlantı türünüz (kablolu bağlantılar kablosuz bağlantılardan daha güvenilirdir)
-VPN ve İSS’iniz arasında optimal olmayan ara bağlantı
– Bulunduğunuz yerde yavaş internet bağlantı hızı
-Cihaz tipiniz ve işlem gücünüz
Sorun gidermek için aşağıdaki adımlardan her birini deneyin:
-ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin
-Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
-VPN protokolünüzü değiştirin
Yukarıdakilerin her birini denediyseniz ve hala izleme hızınızla ilgili sorunlar yaşıyorsanız 7/24 ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin, birileri saniyeler içinde yanınızda olacaktır.
ExpressVPN ile başka hangi izleme hizmetlerini izleyebilirim?
ExpressVPN, dünyanın her yerinden en popüler izleme uygulamalarının tamamı ile sorunsuz bir şekilde çalışır. VPN kullanmak, İSS yavaşlatması olmadan (bazen hızları düşürebilir) sınırsız bant genişliğiyle ışık hızında HD kalitesinde güvenli bir şekilde izlemenizi sağlar. Favori takımınızı herhangi bir yerden, seyahat ederken veya herkese açık Wi-Fi gibi güvenli olmayan ağlarda bile izlemek istiyorsanız ExpressVPN, spor yayınlarını izleme deneyiminizi geliştirmenin harika bir yoludur.