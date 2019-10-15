NBA offseason resmi olarak devam ediyor ve ligin 30 takımı, serbest oyuncu kadrosundan Yaz Ligi‘ne kadar her şeyle uğraşmak zorunda kalacak.

İster NBA League Pass kullanarak NBA izlemenin en iyi yolunu bulmaya çalışın, ister NBA action içeren kablolu yayın hizmetlerini test edin, hepsini bir VPN yardımıyla yapabilirsiniz.

VPN ile NBA nasıl izlenir

NBA’yi sadece birkaç basit adımda izleyebilirsiniz:

ExpressVPN edinin. ABD’deki bir sunucu konumuna bağlanın. ABC veya ESPN izlemek için tercih ettiğiniz izleme platformunu seçin. Açın ve keyfini çıkarın!

Bilgisayarda mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullandığınızdan emin olun.

Büyük Ekran TV'de Nasıl İzlenir

League Pass ile NBA nasıl izlenir

NBA’in sunduğu en büyük vitrin oyununa göz atmak istiyorsanız NBA League Pass‘tan daha iyi bir seçenek yoktur. Hizmetin uluslararası versiyonunu kullanarak karartma olmadan oyunların keyfini çıkarabilirsiniz ve yedi günlük güçlü bir ücretsiz deneme sürümüyle birlikte gelir.

Başka bir ülkeden NBA maçlarını izlemek için VPN kullanabilir miyim?

ExpressVPN, bir gizlilik ve güvenlik hizmetidir ve telif haklarını ihlâl etme amacıyla kullanılmamalıdır. VPN’imize bağlı olduğunuzda ne yaptığınızı göremeyiz veya kontrol edemeyiz, bu nedenle de Hizmet Şartlarımıza, içerik sağlayıcınızın şartlarına ve geçerli tüm yasalara uymaktan siz sorumlusunuz.

NBA League Pass

Fiyat: 7 USD/sezon

VPN’in gizliliği ve güvenliği ile NBA maçlarının keyfini çıkarmak ister misiniz? NBA League Pass, en iyi seçeneğiniz.

NBA maç kesintileri: Uluslararası League Pass vs ABD League Pass

Almanya, Avustralya, Kanada veya ABD’de NBA League Pass izlemek arasındaki fark nedir? Lig Geçişi hem Amerika Birleşik Devletleri içinde hem de dışında mevcuttur. Ancak, her hayranın bilmesi gereken önemli farklılıklar vardır.

ABD League Pass, tüm takımlar için canlı maçlar ve tam maç tekrarları sunar. Ancak, kesintiler geçerlidir. Bir takım oynarken, o maç, takımın iç pazarı için ABD League Pass’de “karartılır”. ESPN, ABC, TNT ve NBA TV’de ulusal olarak yayınlanan maçlar, diğer bir deyişle playoffların çoğu da karartılır. (Tüm karartılmış maçlara yayınlandıktan üç gün sonra erişilebilir. 3-Maçlık Seçim paketini satın aldıysanız ulusal maçlar yayınlandıktan üç saat sonra satın alınabilir. Yerel maçlar, yayınlandıktan üç gün sonra satın alınabilir olacaktır.)

Elektrik kesintileri konusunda endişelenmenize gerek kalmadan ayar yapmak ister misiniz? Uluslararası League Pass ayrıca tüm takımlar için tek bir kesinti olmadan canlı maçlar sunar!

Bunun nedeni, yerel yayıncıların görüntülemesini korurken, kullanıcıların pazar dışı maçları izleme yeteneğini korumak için kesintilerin uygulanmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada dışındaki bir ülkeden izliyorsanız her maç etkin bir şekilde “pazar dışıdır”, yani endişelenecek bir kesinti olmaz. Maçları sadece tek bir takım için izlemek istiyorsanız biraz tasarruf etmek için “Takım Seçimi” seçeneğini seçin!

NBA League Pass nasıl iptal edilir

Aboneliğinizin karşılığını alamadığınızı düşünüyorsanız, iptal etmek zor bir süreç değildir. Aslında nasıl iptal edileceğine dair kapsamlı bir rehber var. Aylık abonelik kullanıyorsanız hizmetin aylık olarak veya yıllık abonelik satın aldıysanız sezondan önce otomatik olarak yenilendiğini de unutmayın. Otomatik yenilemelerden vazgeçebilirsiniz ve tüm sezon için otomatik yenilemeden önce e-posta ile bilgilendirileceksiniz.

Ücretsiz denemeleri olan hizmetleri kullanarak NBA izleyin

İhtiyaçlarınızı karşılaması gereken bir dizi kablolu yayın hizmeti mevcuttur. Biraz pahalı olabilirler, ancak çoğu ücretsiz deneme sunar, böylece sizin için buna değip değmediğini görmek için bolca fırsatınız olur.

SlingTV

Fiyat: 35 USD/ay ve üzeri

Kanallar: ESPN

SlingTV; ESPN, TNT ve ESPN3 (ABC’de NBA) gibi NBA playoff maçlarını gösteren kanalları içerir. Tüm bu kanalları almak için Sling Orange’ın yanı sıra Sling Blue almanız gerekir (birleşik paket 50 USD’dir). 3 günlük ücretsiz deneme mevcuttur.

Not: Abone olmak için bir ABD kredi kartına veya PayPal’a ihtiyacınız olacak.

Sling ile Nasıl İzlenir

YouTube TV

Fiyat: 65 USD/ay ve üzeri

Kanallar: ABC, ESPN, TNT, NBA TV

YouTube TV, ABC de dahil olmak üzere 70’in üzerinde yerel kanal sunar. Bir abonelik aylık 65 USD’dir ve bir ABD fatura adresi gerektirmez (ancak tercih ettiğiniz görüntüleme alanına bağlı olarak bir ABD Posta kodu sağlamanız gerekebilir). Hizmet, çeşitli spor kanallarını ve 5 günlük ücretsiz deneme sürümünü içerir.

ExpressVPN ile YouTube İzlemek

FuboTV

Fiyat: 70 USD/ay

Kanallar: ESPN, ABC, NBA TV

FuboTV, NBA maçlarını izlemek için pahalı olsa da harika bir seçenektir. Abonelik yapmak istemeyenler için 7 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur.

Fubo TV Nasıl İzlenir

Hulu+Live TV

Fiyat: 70 USD/ay

Kanallar: ESPN, ABC, TBS, TNT

Hulu+Live TV, ESPN, ABC, TBS ve TNT ile birlikte NBA maçlarını yayınlayan altı ulusal kanala sahiptir. Ancak şu anda ücretsiz deneme sürümü sunmadığını ve hem ABD Posta kodu hem de kredi kartı fatura adresi gerektirdiğini unutmayın.

VPN ile Hulu İzleyin

ExpressVPN, telif haklarını ihlâl etme amacıyla kullanılmak için hedeflenmiş bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN’in Hizmet Şartları’nı okuyun.