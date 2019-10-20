Bölüm I erkek ve kadın basketbolu 9 Kasım 2021 tarihinde geri dönüyor. Maçlar için, hangi konferansı izlemek istediğinize bağlı olarak, birkaç izleme seçeneği bulunuyor.

Aşağıdaki platformlar kolej basketbolu yayınları gerçekleştirmektedir:

–YouTube TV

–Hulu+Live TV

–fuboTV

–Sling TV

–ESPN+

Konferanslara özel bilgiler için okumaya devam edin.

Big Ten basketbol maçlarını internet üzerinden izleyin

Fiyat: 65 Amerikan doları/ay ve üzeri

Kanallar: ESPN, BTN, CBS, Fox ve FS1

Big Ten maçları çoğunlukla ESPN ve Big Ten Network (BTN) arasında paylaştırılmıştır. Birkaç maç CBS, Fox ve FS1 kanallarında yayınlanmaktadır ve CBS ayrıca Big Ten Turnuvası’nın Yarı Finallerini ve March Madness maçlarını da yayınlar. Big Ten Turnuvası’nın yarı finallerden önceki tüm maçlarını Big Ten Network yayınlayacaktır.

YouTube TV ve Hulu+Live TV yukarıda adı geçen tüm kanalları yayınlar. Ücretsiz denemeler mevcuttur.

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Canlı SEC basketbolu izleyin

Fiyat: 10 Amerikan doları/ay ve üzeri

Kanallar: ESPN ve SEC Network (SEC Network edinmek için Sling TV’nin “Sports Extra” eklentisini kullanın)

SEC taraftarlarının tek ihtiyacı ESPN ve SEC Network. Her iki ağa Sling TV veya Hulu+ Live TV üzerinden erişebilirsiniz. Tüm hizmetler ücretsiz deneme sunuyor.

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Canlı ACC basketbolu izleyin

Fiyat: 65 Amerikan doları/ay ve üzeri

Channels: ESPN ve ACC Network

ACC maçlarının çoğunu ESPN yayınlıyor. Ancak maçların küçük bir kısmı yerel spor kanalları ve ACC Network gibi diğer yayıncılar tarafından yayınlanıyor.

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Big 12 basketbol maçlarını internet üzerinden izleyin

Fiyat: 10 Amerikan doları/ay ve üzeri

Kanallar: ESPN ve CBS

Big 12 maçlarının çoğunu ESPN yayınlıyor. Maçlardan birkaçı yalnızca CBS‘de yayınlanacaktır.

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Pac-12 basketbol maçlarını internet üzerinden izleyin

Fiyat: 20 Amerikan doları/ay ve üstü

Kanallar: CBS, ESPN, Fox ve Pac-12 Network

Pac-12 maçlarının çoğu Pac-12 Network veya ESPN‘de yayınlanmaktadır. Kalan diğer maçlar ise yalnızca CBS veya Fox tarafından yayınlanır.

Sling TV ve fuboTV, Pac-12 maçlarını yayınlayan ana kanallarının ikisine de sahiptir. Ücretsiz denemeleri mevcuttur. Abone olmak için bir ABD kredi kartına veya PayPal hesabına sahip olmanız gerekebilir.

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Özel durumlar için NCAA basketbolu izleme seçenekleri

Tüm maçlara erişim sağlamayacak ancak ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek birkaç seçenek bulunuyor.

Maçları Paramount+ üzerinden izleyin

Fiyat: 5 Amerikan doları/ay

Kanallar: CBS

Paramount+, maçları yayınlayan birçok yerel CBS kanalını sunan bir ‘Essential’ paketine sahiptir. Abonelik aylık 5 Amerikan doları tutarındadır. Bu öneri çok kapsamlı olmasa da izlemek istediğiniz maçları bulabilirsiniz ve bu hizmet diğer birçok faydaları sunuyor. Ayrıca yedi günlük ücretsiz deneme de içeriyor.

İzlemek için:

ExpressVPN Edinin. Maçtaki takımların şehirlerinden biriyle eşleşen bir güvenli ABD sunucu konumuna bağlanın. Paramount+ sitesini ziyaret edin ve kaydolun. Maç gününde Paramount+ sitesini ziyaret edin ve ‘Live TV’ menüsünden maçları bulun. Maçların tadını çıkarın!

ESPN+ üzerinden daha küçük konferansların maçlarını izleyin

Fiyat: 10 Amerikan doları/ay veya 100 Amerikan doları/yıl

ESPN+; Atlantic 10, Ivy League, Ohio Valley, Conference USA, American ve Mid-American gibi bazı küçük konferansların yayın haklarını elde etti. Takımınız bu konferanslardan birindeyse MLS, NHL ve daha birçoğu olmak üzere diğer birçok sayıda ikramla gelen bu ucuz hizmete mutlaka kaydolun.

İzlemek için:

ExpressVPN Edinin. ABD’deki güvenli bir sunucu konumuna bağlanın. ESPN+ sayfasına gidin ve kaydolun. Geçerli bir ABD posta kodu girmeniz gerekebilir (örneğin 10001, 48104). Maçın tadını çıkarın!

Büyük ekranda izlemek mi istiyorsunuz? TV’nizde ExpressVPN edinmenin tüm yöntemlerini öğrenin.

NCAA kolej basketbolunda bu yıl takip edilmesi gereken NBA oyuncusu adayları

Her ne kadar ümit vaad eden basketbol oyuncuları son yıllarda NCCA’ya alternatifler aramış olsa da NBA’nın gelecekteki yıldızlarını bulabileceğiniz yer yine kolej basketbolu.

İşte bu sezon takip etmeniz gereken ve yakında favori NBA takımınızda boy gösterebilecek oyuncular listesi:

Paolo Banchero, F, Duke

Banchero her ne kadar olağanüstü atletizme sahip olmasa da sahanın diğer ucunda oyunu çevirme yeteneğine sahip oldukça parlak ve çok yönlü ofansif bir oyuncu. Bu sezon Duke‘e yönelik en büyük tehdidi oluşturabilir ve NBA’de etki yaratacak güvenli bir aday gibi görünüyor.

Chet Holmgren C/F, Gonzaga

Holmgren gibi topa hakim olabilen, atış yapabilen ve oyun kurabilen 2 metreden uzun oyuncu pek yok. Şu anda bu yetenekli oyuncuyla ilgili endişe ise dayanıklılık eksikliği ve sahada NBA’nın büyük oyuncularıyla yarışabilmesi için üzerinde çok çalışması gereken vücut zayıflığı.

Caleb Houstan, F, Michigan

Yetenek avcıları Houstan‘ın gösterişliliğinden etkilenmeyecek ancak bu oyuncu birçok posiyonda savunma yapabiliyor ve üçlük çizgisinin gerisinden isabetli atışlar yapıyor. Kanadalı oyuncu, oyunu okuyuşuyla yüksek notlar alıyor ve her ne kadar bu yaratıcılık kendi atışlarına pek yansımasa da verdiği şık paslarla biliniyor.

Jabari Smith Jr., F, Auburn

Smith Jr. normalden uzun boyunu ve düzgün atış tarzını birleştirerek sayı yapabiliyor, bu çok açık. Oyununun diğer yönleri soru işaretleriyle dolu ancak yıldız potansiyeline sahip ümit vaad eden bir oyuncu.

Jalen Duren, F, Memphis

2.06 metre ve 106 kg vücuduyla Duren hâlihazırda en yüksek seviyede rekabete girmek için gereken boya ve güce sahip ve pota altında harika bir bitirici. Onunla ilgili en büyük soru, yeteneklerine uzaktan atışları dahil edip edemeyeceğidir.

Jaden Ivey, G, Purdue

Harika atletizme ve buna eşdeğer motor becerilerine sahip olan Ivey, NBA seviyesinde iki yönlü katkı sunan bir görünüme sahip. Tantanasız bir şekilde Purdue‘ye geldikten sonra son zamanlarda Draft panolarında yükselmeye başladı.

TyTy Washington, G, Kentucky

Washington, gard pozisyonu açısından zengin olmayabilecek bir draft’ta defans oyuncuları arayan kulüpler için cazip olabilir. Her ne kadar gereğinden fazla top sürmeye yatkın olsa da saha farkındalığına ve liderlik vasfına sahip, güçlü bir atıcı.

AJ Griffin, F, Duke

NBA takımları Griffin‘in atış, uzunluk ve zeka kombinasyonuna hayran olacak ancak istikrarlı bir şekilde sağlıklı kalamaması büyük bir olumsuzluk.

March Madness izleme hakkında SSS

Bilgisayarımda canlı spor izleyebilir miyim?

Elbette! Yayın hizmetine bir web tarayıcısından erişiyorsanız Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN uzantısını yüklediğinizden emin olun. Bu uzantı, genel yayın sorunlarını giderebilen birkaç özelliğe sahiptir.

Telefonumda veya tabletimde canlı spor izleyebilir miyim?

Evet. iOS ve Android dahil tüm mobil cihazlar için ExpressVPN uygulamaları bulunmaktadır.



March Madness maçlarını nereden izleyebilirim?

Bu sayfanın en üstünde bulunan ve tarih, saat ve en iyi izleme deneyimi için önerdiğimiz platformların listelendiği etkinlik bilgilerine göz atın.

NCAA basketbolu izlemek için şu adımları izleyin:

ExpressVPN Edinin ABD’deki bir sunucu konumuna bağlanın Tercih ettiğiniz yayın hizmetine giriş yapın (Sling veya Hulu gibi) “Big Dance”i izleyin!

VPN kullanarak televizyonumdan nasıl izleyebilirim?

Özetleyecek olursak, ExpressVPN ile TV’nizde spor izlemek için beş farklı yöntem bulunmaktadır:

Akıllı TV veya yayın izleme cihazı için yerel uygulama kullanarak

Bilgisayarınızı TV’ye bir HDMI kablosu ile bağlayarak

Bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan TV’nize veya yayın izleme cihazınıza yansıtarak veya kablosuz şekilde yayınlayarak

Sınırsız sayıda cihaz bağlanabilen ve aynı anda farklı sunucu konumlarına bağlanmayı çok kolaylaştıran ExpressVPN etkinleştirilmiş bir yönlendiriciye bağlanarak

Apple TV veya oyun konsolları gibi, VPN’i yükleyemeyen cihazlar için ExpressVPN’in çözümü olan MediaStreamer kullanarak. MediaStreamer, her ne kadar VPN’in tüm güvenlik faydalarını sunmasa da yalnızca bir defa kurulur. (Apple TV’nizi veya oyun konsolunuzu bir yönlendiriciye bağlayarak bir taşta iki kuş vurabileceğinizi unutmayın!)

ExpressVPN’i büyük ekran TV’nizde kullanmanın tüm yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki butona tıklayabilir veya adım adım yönergeler için bir Destek temsilcisine 7/24 ulaşabilirsiniz.

Önerilen VPN sunucusu konumuna bağlandım ama video hizmetine giriş yapamıyorum!



Endişelenmeyin! Sunucu yükü hızlı bir şekilde değişiyor (özellikle dünyanın her yerinden birçok insan belirli bir etkinliği izlemeye çalıştığında) ama ExpressVPN tam olarak bu nedenle dünya çapında yüksek hızlı sunuculara sahiptir. Örneğin, ABD veya Almanya’daki bir siteye erişmeye çalışıyorsanız o ülkedeki farklı bir sunucu konumuna bağlanmayı deneyin.

Yalnızca bir sunucu konumuna sahip bir ülkeye bağlanmaya çalışıyorsanız ilk adım olarak konum ayarlarınızı kontrol edin. Bir mobil cihazdan bağlanmaya çalışıyorsanız VPN bağlantısını sonlandırın, konum hizmetlerini kapatın ve sonra VPN’e tekrar bağlanın. Hem Windows hem Mac için Konum Hizmetleri’ni Gizlilik ve Güvenlik ayarları menüsünden kapatabilirsiniz.

Daha fazla yardım için Destek Merkezi’mizin detaylı makalesine göz atabilir veya canlı sohbet üzerinden 7/24 ulaşabileceğiniz Destek Ekibi’nin bir üyesiyle konuşabilirsiniz.

VPN’e bağlandım ama internet hızım yavaş



İnternet hızınız yavaşsa veya yayın takılıyorsa bunun birkaç nedeni olabilir:

Seçtiğiniz VPN sunucusu konumunun fiziksel konumunuza uzaklığı

Bağlantı türünüz ( kablolu bağlantılar kablosuz bağlantılardan daha sağlıklıdır)

bağlantılar bağlantılardan daha sağlıklıdır) VPN ve İSS’niz arasındaki yetersiz bağlantısallık

Bölgenizdeki yavaş internet bağlantısı hızı

Cihazınızın türü ve işlemci gücü

Sorunu gidermek için aşağıdaki adımların her birini deneyin:

ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin

Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

VPN protokolünüzü değiştirin

Yukarıdakilerin her birini denemenize rağmen yayın hızıyla ilgili sorunlar yaşamaya devam ediyorsanız ExpressVPN Destek Ekibi’ne 7/24 ulaşabilir ve saniyeler içinde yardım alabilirsiniz.

Yayın izleme hızlarıyla ilgili sorunları giderme hakkında daha fazlasını okuyun.

ExpressVPN, spor izlemek için bir hesap içeriyor mu?

Hayır, yine de bir abonelik satın almanız veya tercih ettiğiniz platformda ayrı bir hesap oluşturmanız gerekecek. Ancak, ExpresVPN, güvenliğinizden veya video kalitesinden ödün vermeden güvenli bir şekilde ve en yüksek hızda izlemenizi sağlar ve dünyanın her yerinden tüm popüler yayın platformları ile sorunsuz çalışır. Yayın izlemek için VPN kullanmak, sınırsız bant genişliğiyle ve İSS yavaşlatması (indirme hızlarını etkiler) olmadan güvenli bir şekilde ve HD kalitede izlemenizi sağlar.

Favori takımınızı seyahat ederken veya herkese açık Wi-Fi gibi güvenli olmayan ağlarda bile her yerden izlemek istiyorsanız; ExpressVPN, spor yayınlarını izleme deneyiminizi iyileştirmek için harika bir yoldur.

Kolej basketbolu Top 25 sıralaması

2021-22 sezonu başladı ve sıralama her hafta değişiyor. Favoriniz hangisi? Sizce March Madeness’da bu takımlardan hangileri mücadele edecek?

Baylor Bears Duke Blue Devils Purdue Boilermakers Gonzaga Bulldogs UCLA Bruins Kansas Jayhawks USC Trojans Arizona Wildcats Auburn Tigers Michigan State Spartans Iowa State Cyclones Houston Cougars Ohio State Buckeyes Texas Longhorns Alabama Crimson Tide Providence Friars Kentucky Wildcats Tennessee Volunteers Villanova Wildcats Colorado State Rams LSU Tigers Xavier Musketeers Wisconsin Badgers Seton Hall Pirates Texas Tech Red Raiders

2021-22 NCAA basketbol takvimi

Tarih (ET) Etkinlik 9 Kasım 2021 – 6 Mart 2022 Normal sezon 13 Mart 2022 – 4 Nisan 2022 Turnuva tarihleri 4 Nisan 2022 NCAA Şampiyonası

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