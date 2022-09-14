2024 NASCAR izle

NASCAR nereden izlenir sorusuna cevap olarak Fox, FS1, NBC ve USA Network dahil olmak üzere çeşitli kanallar sayılabilir. Her yarışı izlemek için en iyi seçeneğiniz Sling TV Blue, YouTube TV, Fubo, Hulu+Live TV veya DirecTV Stream gibi kabloları kesen bir hizmete kaydolmaktır. Fubo, YouTube TV ve DirecTV Stream’in her biri ücretsiz denemeler sunuyor.

VPN ile her yarışı izlemek için şu basit adımları izleyin:

Bilgisayarda mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için Chrome, Firefox veya Edge ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın.

Başka ülkeden NASCAR izleme için VPN kullanabilir miyim?

Bazı kullanıcılar NASCAR yarışlarını kendi ülkelerinin dışındaki bir ülkedeki VPN sunucusuna bağlanarak izliyorlar ancak bunu yapmak telif hakkını veya yayın hizmetinin kullanım koşullarını ihlal edebilir. ExpressVPN bir gizlilik ve güvenlik aracıdır ve bunun telif hakkını atlatmak için kullanılması Hizmet Şartlarımıza aykırıdır. VPN’mize bağlıyken yaptıklarınızı göremiyoruz veya kontrol edemiyoruz; dolayısıyla kullanımınızın ilgili tüm şartlara ve yasalara uygun olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

En İyi VPN ile NASCAR canlı izle

ExpressVPN, 2024 NASCAR sezonunun tamamını güvenli ve emniyetli bir şekilde canlı izlemek için en iyi VPN’dir. Dünyanın her yerindeki yeni nesil 10 Gbps sunucularla, aksiyonun bir saniyesini bile kaçırmadan VPN’in tam gizlilik korumasından yararlanabilirsiniz. ExpressVPN’in Windows, Mac, Android ve iOS, için kullanımı kolay uygulamalarının yanı sıra büyük ekran TV’nizde izlemenin çeşitli yolları da vardır. Bu süreçte yardıma ihtiyacınız olursa ExpressVPN 7/24 canlı sohbet desteği ve risksiz 30 günlük para iade garantisi sunar!

Büyük Ekran TV'de nasıl izlenir

NASCAR nereden izlenir

NASCAR’ı herhangi bir ücret ödemeden çevrimiçi izlemeye istekliyseniz, bir sürprizle karşı karşıyasınız. YouTube TV, Fubo ve DirecTV Stream gibi yayın hizmetleri, canlı TV yayın hizmeti için ödeme zorunluluğu yürürlüğe girmeden önce NASCAR yarışlarının keyfini çıkarmanıza olanak tanıyan ücretsiz denemeler sunar.

NASCAR nereden izlenir 2024

ABD

YouTube TV

Kanallar: FS1, Fox, NBC, USA Network

Fiyat: 73 USD/ay ve üzeri

YouTube TV, Amerikalılara NASCAR yarışlarını yayınlayan tüm kanalları sunuyor ve abonelik ücreti aylık 73 ABD doları. Bir ABD posta kodu (ör. 10022, 48104 vb.) göndermeniz gerekebilir, ancak bu posta kodu çok çeşitli ödeme seçeneklerini kabul etmektedir. YouTube TV’ye abone olmak istemiyorsanız ücretsiz deneme sürümünü kullanın.

Not: YouTube TV’ye abone olmak için geçerli bir ABD kredi/banka kartına veya PayPal’a ihtiyacınız olabilir. ABD kredi/banka kartınız olmasa bile Google Play aracılığıyla YouTube TV’ye abone olabilirsiniz.

Büyük ekranda mı izlemek istiyorsunuz? ExpressVPN’i TV’nizde kullanmanın tüm yollarını öğrenin.

Fubo

Kanallar: FS1, Fox, USA Network, NBC

Fiyat: 80 USD/ay

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki NASCAR hayranları için iyi haber: Fubo, yedi günlük ücretsiz deneme olanağı ve NASCAR yarışlarının olduğu tüm kanalları sunuyor. Abone olmak için ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olacak. Kullanılan fatura adresi hangi yerel kanalların kullanılabilir olduğunu belirleyebilir ve konumunuzu değiştiremeyebilirsiniz.

Bilgisayarda mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için Chrome, Firefox veya Edge ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın.

DirecTV Stream

Kanallar: FS1, Fox, USA Network, NBC

Fiyat: 84 USD/ay ve yukarısı

DirecTV Stream genellikle daha pahalıdır ancak ek bir izleme uygulaması yerine kabloları ortadan kaldıran hizmetleri tercih ediyorsanız ABD’li hayranların NASCAR yarışlarını yayınlaması harika bir seçenektir. DirecTV Stream 5 günlük ücretsiz deneme sunuyor.

Sling TV Blue

Kanallar: FS1, Fox, USA Network, NBC

Ücret: Varies

Sling TV, ABD’li izleyicilere NASCAR yarışlarını yayınlayan tüm kanallara erişim sağlıyor. Sling’in artık ücretsiz deneme olanağı sunmadığını lütfen unutmayın.

Bilgisayarda mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için Chrome, Firefox veya Edge ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın.

Hulu+Live TV

Kanallar: FS1, Fox, USA Network, NBC

Fiyat: 77 USD/month and up

Hulu ücretsiz deneme sunmuyor ancak Amerikalı hayranlara yönelik, güvenli NASCAR yarışları için tüm ana kanalları içeren canlı bir TV paketine sahip.

Kanada

TSN

Fiyat: 20 CAD/month

Ülke: Kanada

Kanadalı izleyiciler, NASCAR yarışlarını tüm sezon boyunca TSN+ üzerinden izleyebilir. Ücretsiz deneme sunmasa da TSN+, Kanadalı kullanıcıların 11 CAD’den daha düşük bir fiyata günlük bilet satın almasına olanak tanıyor (bu, yalnızca belirli bir maçı veya finali izlemek istiyorsanız kullanışlıdır).

Büyük Ekran TV'de Nasıl İzlenir

Birleşik Krallık

Viaplay

Fiyat: 16 EUR/ay’dan başlar

Ülke: Birleşik Krallık, İrlanda

Birleşik Krallık’ta veya İrlanda Cumhuriyeti’nde yaşayan yarış tutkunları, NASCAR yarışlarını Avrupa’nın çevrimiçi yayın hizmeti Viaplay aracılığıyla canlı olarak izleyebilir.

NASCAR yarışları canlı nasıl dinlenir

Bazı kullanıcılar NASCAR yarışlarını dinlemeyi tercih edebilir. ExpressVPN, kullanıcıların yalnızca ses yöntemleriyle en sevdikleri NASCAR yarışlarının keyfini güvenli ve emniyetli bir şekilde çıkarmalarına olanak tanır.

MRN ve PRN

Ücret: Yok

NASCAR’ın resmi web sitesi ve uygulaması, yarışa bağlı olarak Motor Racing Network ve Performance Racing Network aracılığıyla ücretsiz sesli canlı yayınlar sunar. ABD’li dinleyiciler ayrıca belirli radyo istasyonlarındaki ses yayınının keyfini çıkarabilirler.

2024 NASCAR sezonu ne zaman başlayacak?

2024 NASCAR sezonu, 18 Şubat Pazar günü 2024 Daytona 500 ile resmi olarak başlıyor. Fox hepsini yayınlayacak.

2024 NASCAR takvimi

2024 NASCAR Kupa Serisini kim kazanacak? NASCAR’ın resmi web sitesinde ilk yarı programını ve programın tamamını aşağıda bulabilirsiniz.

Yarış adlarının sezon boyunca değişebileceğini lütfen unutmayın.

Yarış Zaman ve tarih Yer Ağ Kazanan Busch Light Clash at The Coliseum Şubat 4, 8 p.m. ET / 1 a.m. GMT Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles, California) Fox Bluegreen Vacations Duel Şubat 15, 7 p.m. ET / 12 a.m. GMT Daytona International Speedway (Daytona Beach, Florida) FS1 Daytona 500 Şubat 18, 2:30 p.m. ET / 7:30 p.m. GMT Daytona International Speedway (Daytona Beach, Florida) Fox Ambetter Health 400 Şubat 25, 3 p.m. ET / 8 p.m. GMT Atlanta Motor Speedway (Hampton, Georgia) Fox Pennzoil 400 Mart 3, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT Las Vegas Motor Speedway (Las Vegas, Nevada) Fox Shriners Children’s 500[ Mart 10, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT Phoenix Raceway (Avondale, Arizona) Fox Food City 500 Mart 17, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT Bristol Motor Speedway (Bristol, Tennessee) Fox EchoPark Automotive Grand Prix Mart 24, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT Circuit of the Americas (Austin, Texas) Fox Toyota Owners 400 Mart 31, 7 p.m. ET / 12 p.m. GMT Richmond Raceway (Richmond, Virginia) Fox NASCAR Cup Series Spring Race at Martinsville Nisan 7, 3 p.m. ET / 8 p.m. GMT Martinsville Speedway (Ridgeway, Virginia) FS1 Autotrader EchoPark Automotive 400 Nisan 14, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT Texas Motor Speedway (Fort Worth, Texas) FS1 Geico 500 Nisan 21, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT Martinsville Speedway (Martinsville, Virginia) Fox Würth 400 Nisan 28, 2 p.m. ET / 7 p.m. GMT Dover Motor Speedway (Dover, Delaware) FS1 AdventHealth 400 Mayıs 5, 3 p.m. ET / 8 p.m. GMT Kansas Speedway (Kansas City, Kansas) FS1 Goodyear 400 Mayıs 12, 3 p.m. ET / 8 p.m. GMT Darlington Raceway (Darlington, South Carolina) FS1 NASCAR All-Star Open Mayıs 19, 8 p.m. ET / 1 a.m. GMT North Wilkesboro Speedway (North Wilkesboro, North Carolina) FS1 NASCAR All-Star Race Mayıs 19, 8 p.m. ET / 1 a.m. GMT North Wilkesboro Speedway (North Wilkesboro, North Carolina) FS1 Coca-Cola 600 Mayıs 26, 6 p.m. ET / 11 p.m. GMT Charlotte Motor Speedway (Concord, North Carolina) Fox Enjoy Illinois 300 Haziran 2, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT World Wide Technology Raceway (Madison, Illinois) FS1 Toyota / Save Mart 350 Haziran 9, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT Sonoma Raceway (Sonoma, California) Fox

*Italik yazı gösteri maçını belirtir

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