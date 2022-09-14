2024 NASCAR izle
NASCAR nereden izlenir sorusuna cevap olarak Fox, FS1, NBC ve USA Network dahil olmak üzere çeşitli kanallar sayılabilir. Her yarışı izlemek için en iyi seçeneğiniz Sling TV Blue, YouTube TV, Fubo, Hulu+Live TV veya DirecTV Stream gibi kabloları kesen bir hizmete kaydolmaktır. Fubo, YouTube TV ve DirecTV Stream’in her biri ücretsiz denemeler sunuyor.
VPN ile her yarışı izlemek için şu basit adımları izleyin:
- ExpressVPN Edinin.
- İzlemek istediğiniz yayıncıyla eşleşen VPN sunucusu konumuna bağlanın. Örneğin, Amerikan NASCAR hayranları ABD’deki bir sunucu konumuna bağlanmalıdır.
- Sling TV Blue (fiyat değişir), Hulu+Live TV (70 USD/ay), Fubo (80 USD/ay), DirecTV Stream (84 USD/ay) veya YouTube TV (73 ABD Doları/ay) gibi izlemek istediğiniz yayıncının programını kontrol edin.
- Keyfini çıkarın!
Bilgisayarda mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için Chrome, Firefox veya Edge ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın.
Başka ülkeden NASCAR izleme için VPN kullanabilir miyim?
Bazı kullanıcılar NASCAR yarışlarını kendi ülkelerinin dışındaki bir ülkedeki VPN sunucusuna bağlanarak izliyorlar ancak bunu yapmak telif hakkını veya yayın hizmetinin kullanım koşullarını ihlal edebilir. ExpressVPN bir gizlilik ve güvenlik aracıdır ve bunun telif hakkını atlatmak için kullanılması Hizmet Şartlarımıza aykırıdır. VPN’mize bağlıyken yaptıklarınızı göremiyoruz veya kontrol edemiyoruz; dolayısıyla kullanımınızın ilgili tüm şartlara ve yasalara uygun olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.
En İyi VPN ile NASCAR canlı izle
ExpressVPN, 2024 NASCAR sezonunun tamamını güvenli ve emniyetli bir şekilde canlı izlemek için en iyi VPN’dir. Dünyanın her yerindeki yeni nesil 10 Gbps sunucularla, aksiyonun bir saniyesini bile kaçırmadan VPN’in tam gizlilik korumasından yararlanabilirsiniz. ExpressVPN’in Windows, Mac, Android ve iOS, için kullanımı kolay uygulamalarının yanı sıra büyük ekran TV’nizde izlemenin çeşitli yolları da vardır. Bu süreçte yardıma ihtiyacınız olursa ExpressVPN 7/24 canlı sohbet desteği ve risksiz 30 günlük para iade garantisi sunar!
NASCAR nereden izlenir
NASCAR’ı herhangi bir ücret ödemeden çevrimiçi izlemeye istekliyseniz, bir sürprizle karşı karşıyasınız. YouTube TV, Fubo ve DirecTV Stream gibi yayın hizmetleri, canlı TV yayın hizmeti için ödeme zorunluluğu yürürlüğe girmeden önce NASCAR yarışlarının keyfini çıkarmanıza olanak tanıyan ücretsiz denemeler sunar.
NASCAR nereden izlenir 2024
ABD
YouTube TV
Kanallar: FS1, Fox, NBC, USA Network
Fiyat: 73 USD/ay ve üzeri
YouTube TV, Amerikalılara NASCAR yarışlarını yayınlayan tüm kanalları sunuyor ve abonelik ücreti aylık 73 ABD doları. Bir ABD posta kodu (ör. 10022, 48104 vb.) göndermeniz gerekebilir, ancak bu posta kodu çok çeşitli ödeme seçeneklerini kabul etmektedir. YouTube TV’ye abone olmak istemiyorsanız ücretsiz deneme sürümünü kullanın.
Not: YouTube TV’ye abone olmak için geçerli bir ABD kredi/banka kartına veya PayPal’a ihtiyacınız olabilir. ABD kredi/banka kartınız olmasa bile Google Play aracılığıyla YouTube TV’ye abone olabilirsiniz.
Büyük ekranda mı izlemek istiyorsunuz? ExpressVPN’i TV’nizde kullanmanın tüm yollarını öğrenin.
Fubo
Kanallar: FS1, Fox, USA Network, NBC
Fiyat: 80 USD/ay
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki NASCAR hayranları için iyi haber: Fubo, yedi günlük ücretsiz deneme olanağı ve NASCAR yarışlarının olduğu tüm kanalları sunuyor. Abone olmak için ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olacak. Kullanılan fatura adresi hangi yerel kanalların kullanılabilir olduğunu belirleyebilir ve konumunuzu değiştiremeyebilirsiniz.
Bilgisayarda mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için Chrome, Firefox veya Edge ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın.
DirecTV Stream
Kanallar: FS1, Fox, USA Network, NBC
Fiyat: 84 USD/ay ve yukarısı
DirecTV Stream genellikle daha pahalıdır ancak ek bir izleme uygulaması yerine kabloları ortadan kaldıran hizmetleri tercih ediyorsanız ABD’li hayranların NASCAR yarışlarını yayınlaması harika bir seçenektir. DirecTV Stream 5 günlük ücretsiz deneme sunuyor.
Sling TV Blue
Kanallar: FS1, Fox, USA Network, NBC
Ücret: Varies
Sling TV, ABD’li izleyicilere NASCAR yarışlarını yayınlayan tüm kanallara erişim sağlıyor. Sling’in artık ücretsiz deneme olanağı sunmadığını lütfen unutmayın.
Bilgisayarda mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için Chrome, Firefox veya Edge ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın.
Hulu+Live TV
Kanallar: FS1, Fox, USA Network, NBC
Fiyat: 77 USD/month and up
Hulu ücretsiz deneme sunmuyor ancak Amerikalı hayranlara yönelik, güvenli NASCAR yarışları için tüm ana kanalları içeren canlı bir TV paketine sahip.
Kanada
TSN
Fiyat: 20 CAD/month
Ülke: Kanada
Kanadalı izleyiciler, NASCAR yarışlarını tüm sezon boyunca TSN+ üzerinden izleyebilir. Ücretsiz deneme sunmasa da TSN+, Kanadalı kullanıcıların 11 CAD’den daha düşük bir fiyata günlük bilet satın almasına olanak tanıyor (bu, yalnızca belirli bir maçı veya finali izlemek istiyorsanız kullanışlıdır).
Birleşik Krallık
Viaplay
Fiyat: 16 EUR/ay’dan başlar
Ülke: Birleşik Krallık, İrlanda
Birleşik Krallık’ta veya İrlanda Cumhuriyeti’nde yaşayan yarış tutkunları, NASCAR yarışlarını Avrupa’nın çevrimiçi yayın hizmeti Viaplay aracılığıyla canlı olarak izleyebilir.
NASCAR yarışları canlı nasıl dinlenir
Bazı kullanıcılar NASCAR yarışlarını dinlemeyi tercih edebilir. ExpressVPN, kullanıcıların yalnızca ses yöntemleriyle en sevdikleri NASCAR yarışlarının keyfini güvenli ve emniyetli bir şekilde çıkarmalarına olanak tanır.
MRN ve PRN
Ücret: Yok
NASCAR’ın resmi web sitesi ve uygulaması, yarışa bağlı olarak Motor Racing Network ve Performance Racing Network aracılığıyla ücretsiz sesli canlı yayınlar sunar. ABD’li dinleyiciler ayrıca belirli radyo istasyonlarındaki ses yayınının keyfini çıkarabilirler.
2024 NASCAR sezonu ne zaman başlayacak?
2024 NASCAR sezonu, 18 Şubat Pazar günü 2024 Daytona 500 ile resmi olarak başlıyor. Fox hepsini yayınlayacak.
2024 NASCAR takvimi
2024 NASCAR Kupa Serisini kim kazanacak? NASCAR’ın resmi web sitesinde ilk yarı programını ve programın tamamını aşağıda bulabilirsiniz.
Yarış adlarının sezon boyunca değişebileceğini lütfen unutmayın.
|Yarış
|Zaman ve tarih
|Yer
|Ağ
|Kazanan
|Busch Light Clash at The Coliseum
|Şubat 4, 8 p.m. ET / 1 a.m. GMT
|Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles, California)
|Fox
|Bluegreen Vacations Duel
|Şubat 15, 7 p.m. ET / 12 a.m. GMT
|Daytona International Speedway (Daytona Beach, Florida)
|FS1
|Daytona 500
|Şubat 18, 2:30 p.m. ET / 7:30 p.m. GMT
|Daytona International Speedway (Daytona Beach, Florida)
|Fox
|Ambetter Health 400
|Şubat 25, 3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
|Atlanta Motor Speedway (Hampton, Georgia)
|Fox
|Pennzoil 400
|Mart 3, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT
|Las Vegas Motor Speedway (Las Vegas, Nevada)
|Fox
|Shriners Children’s 500[
|Mart 10, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT
|Phoenix Raceway (Avondale, Arizona)
|Fox
|Food City 500
|Mart 17, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT
|Bristol Motor Speedway (Bristol, Tennessee)
|Fox
|EchoPark Automotive Grand Prix
|Mart 24, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT
|Circuit of the Americas (Austin, Texas)
|Fox
|Toyota Owners 400
|Mart 31, 7 p.m. ET / 12 p.m. GMT
|Richmond Raceway (Richmond, Virginia)
|Fox
|NASCAR Cup Series Spring Race at Martinsville
|Nisan 7, 3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
|Martinsville Speedway (Ridgeway, Virginia)
|FS1
|Autotrader EchoPark Automotive 400
|Nisan 14, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT
|Texas Motor Speedway (Fort Worth, Texas)
|FS1
|Geico 500
|Nisan 21, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT
|Martinsville Speedway (Martinsville, Virginia)
|Fox
|Würth 400
|Nisan 28, 2 p.m. ET / 7 p.m. GMT
|Dover Motor Speedway (Dover, Delaware)
|FS1
|AdventHealth 400
|Mayıs 5, 3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
|Kansas Speedway (Kansas City, Kansas)
|FS1
|Goodyear 400
|Mayıs 12, 3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
|Darlington Raceway (Darlington, South Carolina)
|FS1
|NASCAR All-Star Open
|Mayıs 19, 8 p.m. ET / 1 a.m. GMT
|North Wilkesboro Speedway (North Wilkesboro, North Carolina)
|FS1
|NASCAR All-Star Race
|Mayıs 19, 8 p.m. ET / 1 a.m. GMT
|North Wilkesboro Speedway (North Wilkesboro, North Carolina)
|FS1
|Coca-Cola 600
|Mayıs 26, 6 p.m. ET / 11 p.m. GMT
|Charlotte Motor Speedway (Concord, North Carolina)
|Fox
|Enjoy Illinois 300
|Haziran 2, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT
|World Wide Technology Raceway (Madison, Illinois)
|FS1
|Toyota / Save Mart 350
|Haziran 9, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT
|Sonoma Raceway (Sonoma, California)
|Fox
*Italik yazı gösteri maçını belirtir
ExpressVPN, telif haklarını aşmak amacıyla bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Koşullarını ve içerik sağlayıcınızın Kullanım Koşullarını okuyun.
SSS: NASCAR canlı yayınları hakkında
NASCAR hangi kanalda?
NASCAR yarışları dört ağda yayınlanıyor: Fox, FS1, NBC ve ABD.
NASCAR’ı kablo olmadan nasıl izleyebilirim?
NASCAR’ı kablo olmadan izlemek isteyen yarış tutkunları YouTube TV, Fubo veya DirecTV Stream’e göz atmalı; Her üç hizmet de ücretsiz deneme sunuyor ve her kanal NASCAR yarışlarını yayınlıyor. Alternatif olarak NASCAR hayranları Hulu+Live TV veya Sling TV’de yarışların keyfini çıkarabilir.
NASCAR’ı ücretsiz olarak canlı izleyebilir miyim?
2024 yılı itibarıyla NASCAR yarışlarını ücretsiz izlemenin resmi bir yolu yoktur. Ancak NASCAR yarışlarını Fubo, YouTube TV ve DirecTV Stream gibi ücretsiz denemeler sunan hizmetlerden izleyebilirsiniz.
NASCAR’ı Peacock’ta izleyebilir miyim?
2024 itibariyle NASCAR yarışları Peacock’ta yayınlanmıyor. Ancak Peacock’ta öne çıkanları yakalayabilirsiniz.
NASCAR’ı YouTube’da izleyebilir miyim?
2024 itibariyle NASCAR yarışları YouTube’da yayınlanmıyor. Ancak YouTube TV, 2024 Cup Series sezonunda NASCAR yarışlarını yayınlayacak dört ana kanalı (Fox, FS1, NBC ve ABD) sunuyor.
NASCAR’ı Amazon Prime’da izleyebilir miyim?
Prime Video, 2025 yılında NASCAR yarışlarını yayınlamaya başlayacak.
NASCAR’ı Roku’da izleyebilir miyim?
Evet, NASCAR yarışlarını bir Roku cihazında izleyebilirsiniz. Ancak yarışları YouTube TV, Fubo veya DirecTV Stream gibi kabloları ortadan kaldıran bir hizmet üzerinden izlemelisiniz.
NASCAR’ı Twitch’te izlemek ücretsiz mi?
2024 itibariyle NASCAR yarışları Twitch’te yayınlanmıyor.
NASCAR’ı izlemek için hangi uygulamaları kullanabilirim?
NASCAR yarışlarını YouTube TV, Fubo ve DirecTV Stream gibi uygulamalarda izleyebilirsiniz.
NASCAR liderlik tablosunu nerede bulabilirim?
NASCAR liderlik tablosunu resmi web sitesinde bulabilirsiniz.
NASCAR yarışlarını bilgisayarımda izleyebilir miyim?
NASCAR yarışlarını telefonumda veya tabletimde izleyebilir miyim?
Evet.ExpressVPN’in a href=’https://www.expressvpn.com/vpn-software/vpn-ios’>iOS ve Android dahil tüm büyük mobil cihazlar için uygulamaları vardır.
NASCAR yarışlarını bir VPN ile televizyonumda nasıl izleyebilirim?
Kısaca ExpressVPN ile TV’nizde maç izlemenin beş farklı yolu vardır:
-Akıllı TV, Android TV cihazı veya başka bir izleme cihazı için yerel uygulama ile
-Bilgisayarınızda izleyerek ve TV’ye bir HDMI kablosuyla bağlayarak
-Bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan TV’nize veya yayın cihazınıza kablosuz olarak yansıtarak veya yayınlayarak
-Sınırsız cihaza izin veren ve aynı anda farklı sunucu konumlarına bağlanmayı son derece basit hale getiren ExpressVPN özellikli bir yönlendiriciye
-MediaStreamer ile ExpressVPN’in bazı izleme konsolları ve oyun konsolları gibi VPN yükleyemeyen cihazlara yönelik çözümü. MediaStreamer’ın yalnızca bir kez kurulması gerekir, ancak bir VPN’in tüm güvenlik avantajlarını sağlamaz.
ExpressVPN’i büyük ekran TV’nize almanın tüm yolları hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın veya adım adım talimatlar için 7/24 Destek ile iletişime geçin.
Önerilen VPN sunucusu konumuna bağlandım ancak yayın hizmetinde oturum açamıyorum!
Endişelenmeyin! Sunucu yükü hızla değişiyor (özellikle birçok insan belirli etkinlikleri izlemeye çalışırken), ancak tam da bu yüzden ExpressVPN’in tüm dünyada yüksek hızlı sunucuları var. Örneğin ABD veya Almanya’daki bir siteye erişmeye çalışıyorsanız, bu ülkelerdeki farklı bir sunucu konumuna bağlanmayı deneyin.
VPN’ye bağlandım ancak internet hızım yavaş
İnternet hızınız yavaşsa veya yayın akışınız gecikiyor gibi görünüyorsa bunun birkaç olası nedeni vardır:
-Seçtiğiniz VPN sunucusu konumunun fiziksel konumunuza olan mesafesi
-Bağlantı türünüz (kablolu bağlantılar kablosuz bağlantılardan daha güvenilirdir)
-VPN ile İSS’niz arasında optimal olmayan bağlantı
– Bulunduğunuz yerde yavaş internet bağlantısı hızı
-Cihaz tipiniz ve işlem gücünüz
Sorunu gidermek için aşağıdaki adımların her birini deneyin:
-ExpressVPN’in en son sürümünü indirin
-Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
-VPN protokolünüzü değiştirin
Yukarıdakilerin her birini denediyseniz ve hala izleme hızınızda sorun yaşıyorsanız, ExpressVPN Destek Ekibi ile 7/24 iletişime geçin; birileri saniyeler içinde yanınızda olacaktır.
ExpressVPN ile başka hangi yayın hizmetlerini izleyebilirim?
ExpressVPN, dünyanın dört bir yanından en popüler izleme uygulamalarının tümü ile sorunsuz bir şekilde çalışır. İzleme için bir VPN kullanmak, İSS kısıtlamasından (bazen hızları yavaşlatabilir) etkilenmeden, sınırsız bant genişliğiyle son derece hızlı HD kalitesinde güvenli bir şekilde izlemenizi sağlar. Favori takımınızı her yerden (seyahat ederken veya halka açık Wi-Fi gibi güvenli olmayan ağlarda bile) izlemek istiyorsanız ExpressVPN, spor izleme deneyiminizi geliştirmenin harika bir yoludur.