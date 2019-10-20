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2022 MotoGP Dünya Şampiyonası canlı nasıl izlenir

Güncellendi: 1 Mayıs 2023
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2022 MotoGP Dünya Şampiyonası’nı RTBF ile canlı izleyin

Fiyat: Ücretsiz

Kanallar: RTBF

RTBF, Belçika’daki 2022 MotoGP Dünya Şampiyonası için yayın haklarına sahiptir ve etkinlikleri ücretsiz sunacaktır. Yayın Fransızca’dır.

MotoGP’yi RTBF’de VPN ile gizli ve güvenli bir şekilde izlemek için:

  1. ExpressVPN edinin.
  2. Belçika’da yer alan güvenli bir sunucu konumuna bağlanın.
  3. RTBF web sitesini ziyaret edin.
  4. Canlı yarışlara odaklanın!

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2022 MotoGP Dünya Şampiyonası’nı NBCSN’de canlı izleyin

Fiyat: 10 USD/ay ve yukarısı

Kanallar: NBC ve NBCSN

NBC, bu yıl için MotoGP yayın haklarını aldı. Yarışları fuboTV, Sling TV, Hulu + Live TV ve YouTube TV’de ücretsiz denemelerle izleyebilirsiniz.

NBC’de MotoGP yarışlarını gizli ve güvenli bir şekilde izlemek için:

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  2. ABD’de yer alan güvenli bir sunucu konumuna bağlanın.
  3. FuboTV‘ye (65 USD/ay), YouTube TV‘ye (55 USD/ay ve yukarısı), Hulu + Live TV‘ye (65 USD/ay), DirecTV Stream‘e (70 USD/ay) veya Sling TV‘ye (10 USD/ay ve yukarısı) gidin ve kaydolun. Geçerli bir ABD posta kodu girmeniz gerekebilir (örn, 10001, 48104).
  4. Yarışlara odaklanın!

Not: fuboTV, Sling TV, Hulu + Live TV, YouTube TV veya DirecTV Now’a abone olmak için bir ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olabilir. ABD kredi/banka kartınız olmasa bile Google Play üzerinden YouTube TV’ye abone olabilirsiniz.

ExpressVPN ile fuboTV, Hulu + Live TV, DirecTV Now ve Sling TV izleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

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DAZN Germany’de canlı MotoGP izleyin

Fiyat: 12 EUR/ay veya 120 EUR/yıl

MotoGP yarışlarını DAZN‘da canlı olarak izleyebilirsiniz. Geçerli bir Alman kredi/banka kartı ve posta kodu (örneğin, 12309, 13187) girmeniz gerekebilir. Alman banka hesabınız yoksa PayPal, Apple uygulama içi satın alma veya (ön ödemeli) hediye kartı ile abone olabilirsiniz. 30 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur.

DAZN’da VPN ile gizli ve güvenli bir şekilde MotoGP (Almanca) izlemek için :

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  2. Almanya’da yer alan güvenli bir sunucu konumuna bağlanın.
  3. DAZN‘a gidin ve kaydolun.
  4. Yayının tadını çıkarın!

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BT Sport

Fiyat: 25 GBP/ay ve üzeri

Ülke: Birleşik Krallık

BT Sport, Birleşik Krallık’ta MotoGP’nin münhasır haklarına sahiptir. Çevrimiçi spor izlemek için BT geniş bandına ihtiyacınız yok; BT Sport’un tümüne sözleşme olmadan erişim elde etmek için bir Aylık Abonelik seçin. BT Sport uygulaması veya web player ile 15 dakika içinde kurulum yapabilirsiniz.

Not: BT Sport’a abone olmak için bir Birleşik Krallık kredi/banka kartına ihtiyacınız olacaktır. Yoksa NBC  üzerinden kullanın.

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Channel 5’te önemli anları ücretsiz izleyin

Fiyat: Ücretsiz

Birleşik Krallık yayın kuruluşu Channel 5, yarışlar için ücretsiz özetler sunuyor. VPN ile gizli ve güvenli bir şekilde izlemek için:

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  3. MotoGP sayfasına gidin.
  4. Önemli anların tadını çıkarın!

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2022 MotoGP takvimi

TarihEtkinlik (Kazanan)Mekan
4-6 Mart 2022Katar Grand PrixLosail Circuit Sports Club, Katar
18 – 20 Mart 2022Endonezya Grand PrixMandalika International Street Circuit
Endonezya
1 – 3 Nisan 2022Arjantin Grand PrixTermas de Río Hondo, Arjantin
8 – 10 Nisan 2022Amerika Grand PrixAustin (TX), ABD
22 – 24 Nisan 2022Portekiz Grand PrixAlgarve, Portimão, Portekiz
29 Nisan – 1 Mayıs 2022İspanya Grand PrixJerez, İspanya
13 – 15 Mayıs 2022Fransa Grand PrixLe Mans, Fransa
27 – 29 Mayıs 2022İtalya Grand PrixMugello, İtalya
3 – 5 Haziran 2022Katalonya Grand PrixBarselona, Katalonya
17 – 19 Haziran 2022Almanya Grand PrixChemnitz, Almanya
24 – 26 Haziran 2022TT AssenAssen, Hollanda
8 – 10 Temmuz 2022Finlandiya Grand PrixKymiRing, Finlandiya
5 – 7 Ağustos 2022Birleşik Krallık Grand PrixSilverstone, Birleşik Krallık
19 – 21 Ağustos 2022Avusturya Grand PrixSpielberg, Avusturya
2 – 4 Eylül 2022San Marino Grand PrixSan Marino ve Riviera Di Rimini, İtalya
16 – 18 Eylül 2022Aragon Grand PrixAlcañiz, Aragon
23 – 25 Eylül 2022Japonya Grand PrixMotegi, Japonya
30 Eylül – 2 Ekim 2022Tayland Grand PrixBuriram, Tayland
14 – 16 Ekim 2022Avustralya Motosiklet Grand PrixPhillip Adası, Avustralya
21 – 23 Ekim 2022Malezya Motosiklet Grand PrixSepang, Malezya
4 – 6 Kasım 2022Valencia Grand PrixValencia, İspanya

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