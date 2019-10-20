2022 MotoGP Dünya Şampiyonası’nı RTBF ile canlı izleyin

Fiyat: Ücretsiz

Kanallar: RTBF

RTBF, Belçika’daki 2022 MotoGP Dünya Şampiyonası için yayın haklarına sahiptir ve etkinlikleri ücretsiz sunacaktır. Yayın Fransızca’dır.

MotoGP’yi RTBF’de VPN ile gizli ve güvenli bir şekilde izlemek için:

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2022 MotoGP Dünya Şampiyonası’nı NBCSN’de canlı izleyin

Fiyat: 10 USD/ay ve yukarısı

Kanallar: NBC ve NBCSN

NBC, bu yıl için MotoGP yayın haklarını aldı. Yarışları fuboTV, Sling TV, Hulu + Live TV ve YouTube TV’de ücretsiz denemelerle izleyebilirsiniz.

NBC’de MotoGP yarışlarını gizli ve güvenli bir şekilde izlemek için:

Not: fuboTV, Sling TV, Hulu + Live TV, YouTube TV veya DirecTV Now’a abone olmak için bir ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olabilir. ABD kredi/banka kartınız olmasa bile Google Play üzerinden YouTube TV’ye abone olabilirsiniz.

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DAZN Germany’de canlı MotoGP izleyin

Fiyat: 12 EUR/ay veya 120 EUR/yıl

MotoGP yarışlarını DAZN‘da canlı olarak izleyebilirsiniz. Geçerli bir Alman kredi/banka kartı ve posta kodu (örneğin, 12309, 13187) girmeniz gerekebilir. Alman banka hesabınız yoksa PayPal, Apple uygulama içi satın alma veya (ön ödemeli) hediye kartı ile abone olabilirsiniz. 30 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur.

DAZN’da VPN ile gizli ve güvenli bir şekilde MotoGP (Almanca) izlemek için :

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BT Sport

Fiyat: 25 GBP/ay ve üzeri

Ülke: Birleşik Krallık

BT Sport, Birleşik Krallık’ta MotoGP’nin münhasır haklarına sahiptir. Çevrimiçi spor izlemek için BT geniş bandına ihtiyacınız yok; BT Sport’un tümüne sözleşme olmadan erişim elde etmek için bir Aylık Abonelik seçin. BT Sport uygulaması veya web player ile 15 dakika içinde kurulum yapabilirsiniz.

Not: BT Sport’a abone olmak için bir Birleşik Krallık kredi/banka kartına ihtiyacınız olacaktır. Yoksa NBC üzerinden kullanın.

Channel 5’te önemli anları ücretsiz izleyin

Fiyat: Ücretsiz

Birleşik Krallık yayın kuruluşu Channel 5, yarışlar için ücretsiz özetler sunuyor. VPN ile gizli ve güvenli bir şekilde izlemek için:

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2022 MotoGP takvimi

Tarih Etkinlik (Kazanan) Mekan 4-6 Mart 2022 Katar Grand Prix Losail Circuit Sports Club, Katar 18 – 20 Mart 2022 Endonezya Grand Prix Mandalika International Street Circuit

Endonezya 1 – 3 Nisan 2022 Arjantin Grand Prix Termas de Río Hondo, Arjantin 8 – 10 Nisan 2022 Amerika Grand Prix Austin (TX), ABD 22 – 24 Nisan 2022 Portekiz Grand Prix Algarve, Portimão, Portekiz 29 Nisan – 1 Mayıs 2022 İspanya Grand Prix Jerez, İspanya 13 – 15 Mayıs 2022 Fransa Grand Prix Le Mans, Fransa 27 – 29 Mayıs 2022 İtalya Grand Prix Mugello, İtalya 3 – 5 Haziran 2022 Katalonya Grand Prix Barselona, Katalonya 17 – 19 Haziran 2022 Almanya Grand Prix Chemnitz, Almanya 24 – 26 Haziran 2022 TT Assen Assen, Hollanda 8 – 10 Temmuz 2022 Finlandiya Grand Prix KymiRing, Finlandiya 5 – 7 Ağustos 2022 Birleşik Krallık Grand Prix Silverstone, Birleşik Krallık 19 – 21 Ağustos 2022 Avusturya Grand Prix Spielberg, Avusturya 2 – 4 Eylül 2022 San Marino Grand Prix San Marino ve Riviera Di Rimini, İtalya 16 – 18 Eylül 2022 Aragon Grand Prix Alcañiz, Aragon 23 – 25 Eylül 2022 Japonya Grand Prix Motegi, Japonya 30 Eylül – 2 Ekim 2022 Tayland Grand Prix Buriram, Tayland 14 – 16 Ekim 2022 Avustralya Motosiklet Grand Prix Phillip Adası, Avustralya 21 – 23 Ekim 2022 Malezya Motosiklet Grand Prix Sepang, Malezya 4 – 6 Kasım 2022 Valencia Grand Prix Valencia, İspanya