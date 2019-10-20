2022 MotoGP Dünya Şampiyonası’nı RTBF ile canlı izleyin
Fiyat: Ücretsiz
Kanallar: RTBF
RTBF, Belçika’daki 2022 MotoGP Dünya Şampiyonası için yayın haklarına sahiptir ve etkinlikleri ücretsiz sunacaktır. Yayın Fransızca’dır.
MotoGP’yi RTBF’de VPN ile gizli ve güvenli bir şekilde izlemek için:
- ExpressVPN edinin.
- Belçika’da yer alan güvenli bir sunucu konumuna bağlanın.
- RTBF web sitesini ziyaret edin.
- Canlı yarışlara odaklanın!
Büyük ekranda izlemek ister misiniz? ExpressVPN’i TV’nizde edinmenin tüm yolları hakkında bilgi edinin.
[Spor dünyasının en büyük etkinlikleri hakkında güncel kalmak mı istiyorsunuz? ExpressVPN spor bültenine kaydolun.]
2022 MotoGP Dünya Şampiyonası’nı NBCSN’de canlı izleyin
Fiyat: 10 USD/ay ve yukarısı
Kanallar: NBC ve NBCSN
NBC, bu yıl için MotoGP yayın haklarını aldı. Yarışları fuboTV, Sling TV, Hulu + Live TV ve YouTube TV’de ücretsiz denemelerle izleyebilirsiniz.
NBC’de MotoGP yarışlarını gizli ve güvenli bir şekilde izlemek için:
- ExpressVPN edinin.
- ABD’de yer alan güvenli bir sunucu konumuna bağlanın.
- FuboTV‘ye (65 USD/ay), YouTube TV‘ye (55 USD/ay ve yukarısı), Hulu + Live TV‘ye (65 USD/ay), DirecTV Stream‘e (70 USD/ay) veya Sling TV‘ye (10 USD/ay ve yukarısı) gidin ve kaydolun. Geçerli bir ABD posta kodu girmeniz gerekebilir (örn, 10001, 48104).
- Yarışlara odaklanın!
Not: fuboTV, Sling TV, Hulu + Live TV, YouTube TV veya DirecTV Now’a abone olmak için bir ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olabilir. ABD kredi/banka kartınız olmasa bile Google Play üzerinden YouTube TV’ye abone olabilirsiniz.
ExpressVPN ile fuboTV, Hulu + Live TV, DirecTV Now ve Sling TV izleme hakkında daha fazla bilgi edinin.
Büyük ekranda izlemek ister misiniz? ExpressVPN’i TV’nizde edinmenin tüm yolları hakkında bilgi edinin.
DAZN Germany’de canlı MotoGP izleyin
Fiyat: 12 EUR/ay veya 120 EUR/yıl
MotoGP yarışlarını DAZN‘da canlı olarak izleyebilirsiniz. Geçerli bir Alman kredi/banka kartı ve posta kodu (örneğin, 12309, 13187) girmeniz gerekebilir. Alman banka hesabınız yoksa PayPal, Apple uygulama içi satın alma veya (ön ödemeli) hediye kartı ile abone olabilirsiniz. 30 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur.
DAZN’da VPN ile gizli ve güvenli bir şekilde MotoGP (Almanca) izlemek için :
- ExpressVPN edinin.
- Almanya’da yer alan güvenli bir sunucu konumuna bağlanın.
- DAZN‘a gidin ve kaydolun.
- Yayının tadını çıkarın!
ExpressVPN ile DAZN izleme hakkında daha fazla bilgi edinin.
Büyük ekranda izlemek ister misiniz? ExpressVPN’i TV’nizde edinmenin tüm yolları hakkında bilgi edinin.
BT Sport
Fiyat: 25 GBP/ay ve üzeri
Ülke: Birleşik Krallık
BT Sport, Birleşik Krallık’ta MotoGP’nin münhasır haklarına sahiptir. Çevrimiçi spor izlemek için BT geniş bandına ihtiyacınız yok; BT Sport’un tümüne sözleşme olmadan erişim elde etmek için bir Aylık Abonelik seçin. BT Sport uygulaması veya web player ile 15 dakika içinde kurulum yapabilirsiniz.
Not: BT Sport’a abone olmak için bir Birleşik Krallık kredi/banka kartına ihtiyacınız olacaktır. Yoksa NBC üzerinden kullanın.
Channel 5’te önemli anları ücretsiz izleyin
Fiyat: Ücretsiz
Birleşik Krallık yayın kuruluşu Channel 5, yarışlar için ücretsiz özetler sunuyor. VPN ile gizli ve güvenli bir şekilde izlemek için:
- ExpressVPN edinin.
- Birleşik Krallık’ta yer alan güvenli bir sunucu konumuna bağlanın.
- MotoGP sayfasına gidin.
- Önemli anların tadını çıkarın!
Büyük ekranda izlemek ister misiniz? ExpressVPN’i TV’nizde edinmenin tüm yolları hakkında bilgi edinin.
2022 MotoGP takvimi
|Tarih
|Etkinlik (Kazanan)
|Mekan
|4-6 Mart 2022
|Katar Grand Prix
|Losail Circuit Sports Club, Katar
|18 – 20 Mart 2022
|Endonezya Grand Prix
|Mandalika International Street Circuit
Endonezya
|1 – 3 Nisan 2022
|Arjantin Grand Prix
|Termas de Río Hondo, Arjantin
|8 – 10 Nisan 2022
|Amerika Grand Prix
|Austin (TX), ABD
|22 – 24 Nisan 2022
|Portekiz Grand Prix
|Algarve, Portimão, Portekiz
|29 Nisan – 1 Mayıs 2022
|İspanya Grand Prix
|Jerez, İspanya
|13 – 15 Mayıs 2022
|Fransa Grand Prix
|Le Mans, Fransa
|27 – 29 Mayıs 2022
|İtalya Grand Prix
|Mugello, İtalya
|3 – 5 Haziran 2022
|Katalonya Grand Prix
|Barselona, Katalonya
|17 – 19 Haziran 2022
|Almanya Grand Prix
|Chemnitz, Almanya
|24 – 26 Haziran 2022
|TT Assen
|Assen, Hollanda
|8 – 10 Temmuz 2022
|Finlandiya Grand Prix
|KymiRing, Finlandiya
|5 – 7 Ağustos 2022
|Birleşik Krallık Grand Prix
|Silverstone, Birleşik Krallık
|19 – 21 Ağustos 2022
|Avusturya Grand Prix
|Spielberg, Avusturya
|2 – 4 Eylül 2022
|San Marino Grand Prix
|San Marino ve Riviera Di Rimini, İtalya
|16 – 18 Eylül 2022
|Aragon Grand Prix
|Alcañiz, Aragon
|23 – 25 Eylül 2022
|Japonya Grand Prix
|Motegi, Japonya
|30 Eylül – 2 Ekim 2022
|Tayland Grand Prix
|Buriram, Tayland
|14 – 16 Ekim 2022
|Avustralya Motosiklet Grand Prix
|Phillip Adası, Avustralya
|21 – 23 Ekim 2022
|Malezya Motosiklet Grand Prix
|Sepang, Malezya
|4 – 6 Kasım 2022
|Valencia Grand Prix
|Valencia, İspanya
ExpressVPN, telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları’nı ve içerik sağlayıcınızın Kullanım Şartları’nı okuyun.