VPN ile MLB.TV’de MLB maçlarını izleyin

Her MLB maçını izlemenin en kolay yolu MLB.TV aboneliğidir. MLB.TV dünya çapında kullanılabilir. Gizli ve güvenli bir şekilde izleyebildiğinizden emin olmak için ExpressVPN MLB.TV ile sorunsuz çalışır. Maçların televizyonda yayınlanmadığı bir VPN sunucusu konumuna bağlanarak MLB kesintilerini önleyebilirsiniz. Hizmet, yedi günlük ücretsiz deneme sürümü içerir.

MLB’yi MLB.TV’de VPN ile gizli ve güvenli bir şekilde canlı olarak izlemek için:

ExpressVPN edinin. Maçların televizyonda yayınlanmadığı, tercih ettiğiniz güvenli bir sunucu konumuna bağlanın. MLB.TV‘ye geçin ve ücretsiz deneme için kaydolun. Hazırlanın!

Büyük ekranda izlemek ister misiniz? TV’nizde ExpressVPN kullanmanın tüm yolları hakkında bilgi edinin.

Başka bir ülkeden MLB sezon sonrası maçlarını izlemek için VPN kullanabilir miyim?

ExpressVPN, bir gizlilik ve güvenlik hizmetidir ve telif haklarını ihlâl etme amacıyla kullanılmamalıdır. VPN’imize bağlı olduğunuzda ne yaptığınızı göremeyiz veya kontrol edemeyiz, bu nedenle de Hizmet Şartlarımıza, içerik sağlayıcınızın şartlarına ve geçerli tüm yasalara uymaktan siz sorumlusunuz.

MLB.TV kesintisi olmadan tüm beyzbol maçlarını ücretsiz izleyin

MLB.TV harika olsa da, hâlâ kesintilerden dolayı endişelenebiliyorsunuz. Bunun nedeni, bölgesel pazarların belirli yayın haklarına sahip olmasıdır; bu nedenle bazı maçlar yayınlandıktan 48 saat sonraya kadar bölgenizde çevrimiçi olarak izlenemeyebilir.

MLB kesintisini atlatmanın sırrı mı? Maçların televizyonda yayınlanmadığı güvenli bir VPN sunucusu konumuna bağlanın. Örneğin Boston’daysanız ve Red Sox maçları televizyonda yayınlanıyorsa internetten canlı izlenemeyebilir. Başka bir şehirde veya ülkede yer alan bir VPN sunucusu konumuna bağlanın ve gizli ve güvenli olarak ve İSS bant genişliği daraltması olmaksızın izleyin.

Sling TV’de MLB maçlarını canlı izleyin

Fiyat: 10 USD/ay ve yukarısı

Kanallar: ESPN, ESPN 2, TBS, Fox, FS1 ve MLB Network

Sling TV; MLB Network, ESPN, ESPN 2, TBS, Fox ve FS1 gibi MLB maçlarını yayınlayan kanallar içerir.

Tüm bu kanalları izlemek için Sling Orange’ın yanı sıra Sling Blue’yu da edinmeniz gerekir. MLB Network’ü ekstra 10 USD/ay ile izlemek için Sling TV için “Sports Extra” uzantısını kullanın.

Üç günlük ücretsiz deneme mevcuttur. Abone olmak için bir ABD kartına veya PayPal’a ihtiyacınız olacak.

MLB’yi Sling TV’de VPN ile gizli ve güvenli bir şekilde izlemek için:

Büyük ekranda izlemek ister misiniz? TV’nizde ExpressVPN kullanmanın tüm yolları hakkında bilgi edinin.

ExpressVPN ile Sling TV izleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

YouTube TV’de MLB izleyin

Fiyat: 65 USD/ay ve yukarısı

Kanallar: ESPN, ESPN 2, TBS, Fox, FS1 ve MLB Network

YouTube ve MLB ortaklıklarını genişletiyor ve YouTube TV’ye canlı yayınlar gelecek. YouTube TV, MLB maçlarını kapsayan kanallar sunar ve abonelik ücreti aylık 65 USD’dir. YouTube TV’ye kaydolmak istemiyorsanız beş günlük ücretsiz denemeyi kullanın.

VPN ile gizli ve güvenli bir şekilde izlemek için:

Not: Bir ABD posta kodu (örn. 10022, 48104, vb.) gerekebilir.

Büyük ekranda izlemek ister misiniz? TV’nizde ExpressVPN kullanmanın tüm yolları hakkında bilgi edinin.

ExpressVPN ile YouTube TV izleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Hulu+Live TV’de MLB maçlarını canlı izleyin

Fiyat: 65 USD/ay

Kanallar: ESPN, ESPN 2, TBS, Fox ve FS1

Hulu+Live TV, MLB Network hariç MLB yayını yapan tüm kanalları sunar. Yedi günlük ücretsiz deneme mevcuttur.

MLB’yi Hulu’da VPN ile gizli ve güvenli bir şekilde izlemek için:

Büyük ekranda izlemek ister misiniz? TV’nizde ExpressVPN kullanmanın tüm yolları hakkında bilgi edinin.

ExpressVPN ile Hulu izleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Amazon Prime Video’da canlı beyzbol izleyin

Amazon Prime 25 USD/ay karşılığında uzantı olarak MLB.TV sunar. 30 Günlük ücretsiz deneme mevcuttur.

Ek güvenlik ve gizlilik ile izlemek için:

ExpressVPN edinin. Tercih ettiğiniz güvenli sunucu konumuna bağlanın. Amazon‘a gidin ve kaydolun. Web tarayıcısı üzerinden izliyorsanız ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın. Her şey hazır!

Büyük ekranda izlemek ister misiniz? TV’nizde ExpressVPN kullanmanın tüm yolları hakkında bilgi edinin.

ExpressVPN ile Amazon Prime Video izleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sky Sports’ta MLB maçlarını canlı izleyin

Fiyat: 22 GBP/ay ve yukarısı

Kanallar: Sky Sports

Birleşik Krallık’ta mı yaşıyorsunuz? Sky Sports, maçların canlı yayınlarını izlemek için en iyi tercihtir. Ek olarak geçerli bir posta kodu ve Birleşik Krallık/İrlanda kredi kartı veya banka kartı girmeniz gerekecektir.

Sky aboneliğiniz varsa Sky Go ile içerik izleyebilirsiniz. VPN kullanarak, izlemenizin her yerde gizli ve güvenli olmasını sağlayabilirsiniz.

MLB’yi Sky Sports’ta VPN ile gizli ve güvenli bir şekilde izlemek için:

Büyük ekranda izlemek ister misiniz? TV’nizde ExpressVPN kullanmanın tüm yolları hakkında bilgi edinin.

ExpressVPN ile Sky izleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

ExpressVPN, telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları’nı ve içerik sağlayıcınızın Kullanım Şartları’nı okuyun.