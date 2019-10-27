2022–23 UEFA Şampiyonlar Ligi’ni canlı izleyin
Birkaç basit adımı izleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi canlı yayınlarını VPN ile izleyebilirsiniz:
- ExpressVPN edinin.
- İzlemek istediğiniz yayıncıyla eşleşen VPN sunucusu konumuna bağlanın. Örneğin, bir İngiliz yayıncının programını izlemek istiyorsanız, Londra’daki güvenli bir sunucuya bağlanın.
- İzlemek istediğiniz yayıncının (BT Sport [Birleşik Krallık] gibi) takvimini kontrol edin ve izlemek istediğiniz maçı bulun.
- Odaklanın ve keyfini çıkarın!
İrlanda’da Şampiyonlar Ligi canlı yayınlarını ücretsiz izleyin
RTÉ Player
Fiyat: Ücretsiz
Kanallar: RTE 2
Salı günleri İrlanda’nın RTÉ Player kanalı aracılığıyla seçkin Şampiyonlar Ligi futbol maçlarını İngilizce izleyebilirsiniz.
Not: Yalnızca belirli maçlar canlı izlenebilir. Maç günü RTÉ 2 yayın programını buradan kontrol edin.
Avusturya’da Şampiyonlar Ligi canlı yayınları ücretsiz olarak nasıl izlenir
ServusTV
Fiyat: Ücretsiz
Kanallar: ServusTV
Avusturyalı kanal ServusTV, Almanca dilinde Şampiyonlar Ligi’nin önemli maçlarını yayınlıyor.
Not: Maçların izlenebilecek olup olmadığını görmek için yayın takvimini kontrol edin.
ABD’de UEFA Şampiyonlar Ligi maçları nasıl canlı izlenir
Paramount Plus
Fiyat: 6 USD/ay ve üzeri
Kanallar: CBS ve CBS Sports Network
CBS, UEFA Şampiyonlar Ligi için ABD’de yayın hakkına sahiptir Her maçı Paramount Plus üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz, ayrıca belirli maçlar CBS ve CBS Sports Network’te yayınlanacak. Paramount Plus yedi günlük ücretsiz deneme sunuyor.
Not: Paramount Plus’a abone olmak için bir ABD kredi kartına ihtiyacınız olacaktır.
YouTube TV
Fiyat: 65 USD/ay ve üzeri
Kanallar: CBS ve CBS Sports Network
YouTube TV, CBS ve CBS Sports Network’te belirli maçları gösterecektir. YouTube TV, yalnızca belirli bir oyunu izlemek istiyorsanız ücretsiz deneme sürümü de sunar.
Not: YouTube TV’ye abone olmak için bir ABD kredi kartına ihtiyacınız olacaktır. Eğer bir hesabınız yoksa bunun yerine Google Pay üzerinden abone olun.
fuboTV
Fiyat: 70 USD/ay
Kanallar: CBS ve CBS Sports Network
Hem CBS hem de CBS Sports Network’teki maçları içeren fuboTV ile sezon boyunca Şampiyonlar Ligi maçlarını canlı izleyin.
Not: Fubotv’ye abone olmak için bir ABD kredi kartına ihtiyacınız olacaktır.
DirectTV Stream
Fiyat: 95 USD/ay ve üzeri
Kanallar: CBS ve CBS Sports Network
UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını, turnuva boyunca maçları yayınlayacak CBS ve CBS Sports Network’ü içeren “Ultimate” paketine abone olarak DirecTV Stream ile canlı izleyin. Yalnızca belirli bir oyunu izlemek istiyorsanız beş günlük ücretsiz deneme sürümünü deneyin.
Not: DirecTV Stream’e abone olmak için bir ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olabilir.
Kanada’da 2022-23 Şampiyonlar Ligi canlı yayınları nasıl izlenir
DAZN
Fiyat: 25 CAD/ay veya 200 CAD/yıl
DAZN Canada, 10 Haziran 2023‘teki final de dahil olmak üzere turnuva boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını canlı izlemenin harika bir yoludur. Ancak, DAZN’ın artık ücretsiz deneme sunmadığını unutmayın.
Not: DAZN Canada’ya abone olmak için Kanada kredi/banka kartına ve posta koduna (ör. G1X 2W1, V9N 9C5) ihtiyacınız olabilir. Eğer yoksa bunun yerine PayPal üzerinden abone olun.
Birleşik Krallık’ta Şampiyonlar Ligi canlı yayınları nasıl izlenir
BT Sport
Fiyat: 25 GBP/ay ve üzeri
Birleşik Krallık’ta yaşıyorsanız BT Sport UEFA Şampiyonlar Ligi canlı yayınlarını izlemek için en iyi seçenektir. Çevrimiçi spor izlemek için BT Sport geniş bant yayınına ihtiyacınız yoktur: Tüm BT Spor yayınlarına erişmek yerine Aylık Üyeliği seçmeniz yeterli. BT Sport uygulaması veya web player ile 15 dakika içinde kurulum yapabilirsiniz.
Not: Bu hizmet yalnızca Birleşik Krallık ve İrlanda’da yaşayanlar tarafından kullanılabilir. Yayını internetten izlemek için bir BT ID’sine ihtiyacınız olacak. BT ID’si almak için bir TV lisansına, geçerli bir posta koduna ve bir Birleşik Krallık kredi/banka kartına ihtiyacınız olacaktır.
Hindistan’da Şampiyonlar Ligi’ni canlı izleyin
SonyLIV
Fiyat: 300 INR/ay veya 1,000 INR/yıl
SonyLIV, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını Hindistan’da yayınlama hakkına sahiptir. Maçlar SonyLIV uygulaması ve web sitesi üzerinden izlenebilir.
Not: SonyLIV’e abone olmak için bir Hindistan kredi kartına ihtiyacınız var.
2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi maç özetlerini izleyin
YouTube
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