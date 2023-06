Geçtiğimiz sezonda 11 yıl sonra ilk “Scudetto”sunu kazanan uyuyan dev AC Milan, forvette tekrar Zlatan Ibrahimovic‘in liderliğinde ve Avrupa futbolunun en büyük genç yeteneklerinden biri olan Charles De Ketelaere‘yi kadrosuna katarak, İtalya’daki hanedanlığını yeniden kurmak istiyor. Şehrin diğer ucundaki ezeli rakibi Inter Milan ve Juventus da şampiyonluğu hedefliyor ve Napoli, Roma ve Lazio gibi takımlar ise Avrupa kupalarında yer almak için yarışıyor. VPN ile Serie A maçlarını canlı nasıl izleyeceğiniz hakkında daha fazlasını okuyun ve 2022–23 sezonunun hiçbir anını kaçırmayın.

VPN ile Serie A maçları canlı nasıl izlenir

Maçları birkaç kolay adımda güvenli bir şekilde izleyebilirsiniz:

ExpressVPN edinin. İzlemek istediğiniz yayıncının bulunduğu bölgeyle eşleşen bir sunucu konumuna bağlanın. Örneğin, Fubo için Kanada‘da veya CBS ya da Paramount Plus için ABD‘de bulunan bir sunucuya bağlanın. Tercih ettiğiniz yayıncıyı ziyaret edin ve kaydolun. Maçın tadını çıkarın!

Get ExpressVPN

Kanada’da Serie A maçlarını canlı izleyin

Fubo

Fiyatı: 25 CAD/ay veya 200 CAD/yıl

Fubo, Kanada’daki seyirciler için İtalya Kupası ve Serie A maçlarını yayınlama hakkına sahiptir ve tüm maçları evinizin konforunda canlı izlemek için mükemmeldir. Ayrıca Fubo‘da Serie A maçlarının yanı sıra İngiliz Premier Ligi’ni ve diğer futbol liglerini izlemek için yedi günlük denemeyi de kullanabilirsiniz.

Fubo Nasıl İzlenir

ABD’de Serie A maçlarını canlı izleyin

CBS, İtalyan Serie A liginin ABD’deki resmi yayıncısıdır. Bu kanal, bazılarının ücretsiz deneme sunduğu çeşitli kabloları ortadan kaldıran hizmet üzerinden izlenebilir.

Paramount Plus

Fiyatı: 6 USD/ay ve üzeri

CBS‘te yayınlanan maçlara ek olarak, Paramount Plus, 2022–23 sezonu için 380 maçın ve en az 25 İtalya Kupası maçının (dördüncü eleme turundan sonraki tüm maçlar) yayın haklarına sahiptir. Paramount Plus yedi günlük ücretsiz deneme sunmaktadır.

Not: Abone olmak için geçerli bir ABD posta kodu (örneğin 27405, 11572) girmeniz gerekebilir.

YouTube TV* (73 USD/ay ve üzeri), Fubo (65 USD/ay), Hulu (65 USD/ay) veya Paramount Plus (6 USD/ay ve üzeri) sayfasına gidin ve kaydolun.

Büyük Ekranlı TV'de Nasıl İzlenir

YouTube TV

Fiyatı: 73 USD/ay ve üzeri

Kanal: CBS

YouTube TV, 2022–23 sezonunda Serie A maçlarını canlı izlemenizi sağlayan CBS kanalı dahil 85’ten fazla popüler kanala sahiptir..

ExpressVPN ile YouTube İzleyin

Hulu + Live TV

Fiyatı: 70 USD/ay

Kanal: CBS

Hulu + Live TV ile, 2022–23 Serie A maçlarını canlı izlemek için CBS dahil 75’ten fazla kanala internetten erişebilirsiniz.

VPN ile Hulu İzleyin

*YouTube TV, Fubo, Hulu veya Paramount Plus için geçerli bir ABD posta kodu girmeniz gerekiyor ancak bir ABD kredi/banka kartına sahip olmasanız bile yine de YouTube TV’ye Google Play üzerinden abone olabilirsiniz.

Birleşik Krallık’ta Serie A maçlarını canlı izleyin

BT Sport

Fiyatı: 25 GBP/ay ve üzeri

Birleşik Krallık’ta yaşıyorsanız; BT Sport, maçları canlı izlemek için en iyi seçeneğinizdir. BT ID edinmek için, geçerli bir fatura adresi ve yerel banka kartı gerektiren bir TV lisansı satın almanız gerekecektir. Ancak, maçları yalnızca internet üzerinden izlemek istiyorsanız bir Aylık Paso için kaydolun.

Not: Aylık Paso satın almak için Birleşik Krallık veya İrlanda’da çıkarılmış bir kredi/banka kartına ihtiyacınız olacak.

YouTube’da Serie A gollerini ve özetlerini izleyin

Resmi Serie A YouTube kanalından her maç için özetleri ve en iyi golleri izleyin:

ExpressVPN edinin. Tercih ettiğiniz güvenli sunucu konumuna bağlaının. Resmi Serie A YouTube kanalını ziyaret edin. Golazoooo!

Want it on the big screen? Check out this handy guide.

RaiPlay’de Serie A gollerini ve özetlerini izleyin

Calcio‘nun İtalyanca olarak tanımlanmasını duymak ister misiniz? İtalya’nın ulusal yayın ağı RAI’de birçok özet videosunun tadını çıkarın. Ve internetten yayın platformu olan RaiPlay tamamen ücretsiz! RaiPlay’de Serie A özetlerini izlemek için:

ExpressVPN edinin. İtalya’daki bir güvenli sunucu konumuna bağlanın. www.raiplay.it/programmi/seriea adresine gidin. Il calcio‘nun tadını çıkarın!

Büyük ekranda izlemek ister misiniz? Bu kullanışlı kılavuza göz atın.

Tarih Etkinlik 13 Ağustos 2022–4 Haziran 2023 2022–23 Serie A 5 Ağustos 2022—24 Mayıs 2023 2022–23 İtalya Kupası

Serie A maçları genellikle aşağıdaki saatlerde (ET) başlıyor:

Çarşamba günü 15:00

Pazar günü 09:00

2022–23 için en çekici Serie A maçları

Şu Serie A maçlarından en çok hangisini izlemek için sabırsızlanıyorsunuz? Aşağıda yorumlarda paylaşın!

Tarih ve Saat (EST) Maçlar 6 Mayıs 2023 Roma – Inter 21 Mayıs 2023 Napoli – Inter 28 Mayıs 2023 Juventus – Milan