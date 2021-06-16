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VPN ile 2022 Fransa Bisiklet Turu internetten canlı nasıl izlenir

Güncellendi: 3 Ocak 2024

1-24 Temmuz 2022 Fransa Bisiklet Turu'nu İzleyin

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VPN ile 2022 Fransa Bisiklet Turu internetten canlı nasıl izlenir

2022 Fransa Bisiklet Turu ücretsiz olarak internetten nasıl izlenir

Zattoo

Fiyatı: Ücretsiz

Kanallar: ITV

Zattoo Switzerland, yarışın her aşamasını ücretsiz izlemek için harika bir yoldur. Fransa Bisiklet Turu’nu VPN ile güvenli bir şekilde canlı izlemek için:

  1. ExpressVPN edinin.
  2. İsviçre’de yer alan bir sunucu konumuna bağlanın.
  3. Zattoo.com üzerinden kaydolun.
  4. İzlerken zevk alın!
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Büyük ekranda izlemek ister misiniz? ExpressVPN’i TV’nizde edinmenin tüm yolları hakkında bilgi edinin.

ITV4

Fiyatı: Ücretsiz

Kanal: ITV4 BK ağı

Birleşik Krallık kanalı ITV, 2022 Fransa Bisiklet Turu’nun tamamını sunuyor. Ücretsiz izlemek için:

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  2. Birleşik Krallık’ta yer alan bir sunucu konumuna bağlanın.
  3. ITV‘ye kaydolun. Geçerli bir Birleşik Krallık posta kodu sağlamanız gerekebilir (örneğin, “WC1X 0AA”).
  4. Ücretsiz izlemeye başlayın!
ITV Nasıl İzlenir

Büyük ekranda izlemek ister misiniz? ExpressVPN’i TV’nizde edinmenin tüm yolları hakkında bilgi edinin.

France TV

Fiyatı: Ücretsiz

Turu izlemek için bir Fransız kanalından daha iyi bir yol var mı? France TV Sport, Fransa Bisiklet Turu’nu kendi sitesinde ücretsiz olarak yayınlamaktadır.

France TV’de canlı olarak TDF izlemek için:

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  2. Fransa’da yer alan bir sunucu konumuna bağlanın.
  3. France TV‘ye gidin.
  4. Etkinliği canlı izleyin!

Not: Bu yayın Fransızca’dır.

VPN ile France TV Nasıl İzlenir

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RTBF

Fiyatı: Ücretsiz

Belçika menşeli RTBF 2022 Fransa Bisiklet Turu için yayın haklarına sahiptir ve etkinliği ücretsiz olarak yayınlayacaktır.

RTBF’de Fransa Bisiklet Turu izlemek için:

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    2. Belçika’da yer alan bir sunucu konumuna bağlanın.
    3. RTBF websitesini ziyaret edin.
  1. Ücretsiz izlemenin tadını çıkarın!

Not: Bu yayın Fransızca’dır.

İnternetten Canlı RTBF İzle

Büyük ekranda izlemek ister misiniz? ExpressVPN’i TV’nizde edinmenin tüm yolları hakkında bilgi edinin.

Başka bir ülkeden Tour de France izlemek için VPN kullanabilir miyim?

ExpressVPN, bir gizlilik ve güvenlik hizmetidir ve telif haklarını ihlâl etme amacıyla kullanılmamalıdır. VPN’imize bağlı olduğunuzda ne yaptığınızı göremeyiz veya kontrol edemeyiz, bu nedenle de Hizmet Şartlarımıza, içerik sağlayıcınızın şartlarına ve geçerli tüm yasalara uymaktan siz sorumlusunuz.

2022 Fransa Bisiklet Turu’nu çevrimiçi canlı izlemenin diğer yolları

Eurosport

Fiyatı: Değişiyor

Kanallar: Eurosport 1 ve Eurosport 2

Eurosport, Avrupa’da 2022 Fransa Bisiklet Turu’nu canlı yayınlar. Resmi Eurosport takvimini kontrol ettiğinizden emin olun. Eurosport yedi günlük ücretsiz deneme sunuyor. Etkinliği

Eurosport’ta izlemek için:

  1. ExpressVPN edinin.
  2. Birleşik Krallık, Fransa veya İtalya’da yer alan bir sunucu konumuna bağlanın.
  3. Eurosport‘a kaydolun.
  4. Kanalı açın ve keyfini çıkarın!
Büyük Ekran TV'de Nasıl Video İzlenir

NBC ve Peacock TV

Fiyatı: 10 USD/ay ve üzeri

Kanallar: NBCSN, NBC ve Peacock TV

NBC, ABD’de Fransa Bisiklet Turu için yayın haklarına sahiptir. Etkinlik NBC ve NBCSN‘de ve NBC’nin video izleme hizmeti Peacock TV‘de eşzamanlı olarak yayınlanacak. Çeşitli ücretsiz denemeler mevcuttur.

Şöyle izleyebilirsiniz:

    1. ExpressVPN edinin.
    2. ABD’deki bir sunucu konumuna bağlanın
    3. fuboTV (70 USD/ay), YouTube TV (65 USD/ay), Sling TV Blue (35 USD/ay ve üzeri), DirecTV Stream (70 USD/ay ve üzeri), Hulu (70 USD/ay), or Peacock TV (5 USD/ay ve üzeri) sitesine gidin ve kaydolun. Abone olmak için geçerli bir ABD posta koduna ihtiyacınız olabilir (örneğin 08012.60061)
    4. İzlemenin tadını çıkarın!

 

Not: fuboTV, Sling TV, Hulu, DirecTV Stream veya Peacock TV’ye abone olmak için bir ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olacaktır.

ExpressVPN ile fuboTV, YouTube TV, Sling TV, DirecTV Stream ve Hulu + Live TV izleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Büyük Ekran TV'de Nasıl İzlenir

YouTube’da Fransa Bisiklet Turu özetleri izleyin

Fransa Bisiklet Turu YouTube kanalı öne çıkanları, en iyi anları, sahne arkasını, günlük özetler ve daha fazlasını sunar. İzlemek için:

    1. ExpressVPN edinin.
    2. YouTube’un kullanılabilir olduğu bir sunucu konumuna bağlanın.
    3. Fransa Bisiklet Turu resmi YouTube kanalı‘na gidin.
  1. Önemli anların tadını çıkarın!
ExpressVPN ile YouTube izleyin

Büyük ekranda izlemek ister misiniz? ExpressVPN’i TV’nizde edinmenin tüm yolları hakkında bilgi edinin.

2022 Fransa Bisiklet Turu nerede ve ne zaman?

Bu yılki yarış 1-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Dünyanın en ikonik yol bisikleti etkinliklerinden biri olarak kabul edilen TDF, 21 günlük aşamalardan oluşmakta ve toplam 25 gün sürmektedir. Bu yılki rota Danimarka’da başlıyor ve Paris’in Champs-Élysées’deki klasik bitiş noktası ile sona eriyor.

İşte 2022 Fransa Bisiklet Turu takvimi:

TarihYerMesafe ve zemin
 1 Haziran 2022CopenhagenZamana karşı(13 km)
2 Temmuz 2022Roskilde > NyborgDüz (199 km)
3 Temmuz 2022Vejle > SønderborgDüz (182 km)
5 Temmuz 2022Dunkirk > CalaisTepelik (172 km)
6,  Temmuz 2022Lille > La Porte du HainoutTepelik (155 km)
7 Temmuz 2022Binche > LongwyTepelik (220 km)
8 Temmuz 2022Tomblaine > La Super Planche des Belle FillesDağ (176 km)
9 Temmuz 2022Dole > LausanneHilly (184 km)
10 Temmuz 2022Aigle > Châtel les Portes du SoleilDağ (183 km)
11 Temmuz 2022Dinlenme günü
12 Temmuz 2022Morzine les Portes du Soleil > MegèveTepelik (148 km)
13 Temmuz 2022Albertville > Col du Granon Serre ChevalierDağ (149 km)
14 Temmuz 2022Briançon > Alpe d’HuezDağ (166 km)
15 Temmuz 2022Le Bourg d’Oisans > Saint-ÉtienneDüz (193 km)
16 Temmuz 2022Saint-Étienne > MendeTepelik (195 km)
17 Temmuz 2022Rodez > CarcassoneDüz (200 km)
18 Temmuz 2022Dinlenme günü
19 Temmuz 2022Carcassone > FoixTepelik (179 km)
20 Temmuz 2022Saint-Gaudens > PeyragudesDağ (130 km)
21 Temmuz 2022Lourdes > HautacamDağ (143 km)
22 Temmuz 2022Castelnau-Magnoac > CahorsDüz (189 km)
23 Temmuz 2022Lacapelle-Marival > RocamadourBZZ (40 km)
 24 Temmuz 2022Paris-La Défense > Paris, Champs-ÉlyséesDüz (112 km)

 

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