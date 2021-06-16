2022 Fransa Bisiklet Turu ücretsiz olarak internetten nasıl izlenir

Zattoo

Fiyatı: Ücretsiz

Kanallar: ITV

Zattoo Switzerland, yarışın her aşamasını ücretsiz izlemek için harika bir yoldur. Fransa Bisiklet Turu’nu VPN ile güvenli bir şekilde canlı izlemek için:

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ITV4

Fiyatı: Ücretsiz

Kanal: ITV4 BK ağı

Birleşik Krallık kanalı ITV, 2022 Fransa Bisiklet Turu’nun tamamını sunuyor. Ücretsiz izlemek için:

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France TV

Fiyatı: Ücretsiz

Turu izlemek için bir Fransız kanalından daha iyi bir yol var mı? France TV Sport, Fransa Bisiklet Turu’nu kendi sitesinde ücretsiz olarak yayınlamaktadır.

France TV’de canlı olarak TDF izlemek için:

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Not: Bu yayın Fransızca’dır.

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RTBF

Fiyatı: Ücretsiz

Belçika menşeli RTBF 2022 Fransa Bisiklet Turu için yayın haklarına sahiptir ve etkinliği ücretsiz olarak yayınlayacaktır.

RTBF’de Fransa Bisiklet Turu izlemek için:

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Ücretsiz izlemenin tadını çıkarın!

Not: Bu yayın Fransızca’dır.

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Başka bir ülkeden Tour de France izlemek için VPN kullanabilir miyim?

ExpressVPN, bir gizlilik ve güvenlik hizmetidir ve telif haklarını ihlâl etme amacıyla kullanılmamalıdır. VPN’imize bağlı olduğunuzda ne yaptığınızı göremeyiz veya kontrol edemeyiz, bu nedenle de Hizmet Şartlarımıza, içerik sağlayıcınızın şartlarına ve geçerli tüm yasalara uymaktan siz sorumlusunuz.

2022 Fransa Bisiklet Turu’nu çevrimiçi canlı izlemenin diğer yolları

Eurosport

Fiyatı: Değişiyor

Kanallar: Eurosport 1 ve Eurosport 2

Eurosport, Avrupa’da 2022 Fransa Bisiklet Turu’nu canlı yayınlar. Resmi Eurosport takvimini kontrol ettiğinizden emin olun. Eurosport yedi günlük ücretsiz deneme sunuyor. Etkinliği

Eurosport’ta izlemek için:

ExpressVPN edinin. Birleşik Krallık, Fransa veya İtalya’da yer alan bir sunucu konumuna bağlanın. Eurosport‘a kaydolun. Kanalı açın ve keyfini çıkarın!

NBC ve Peacock TV

Fiyatı: 10 USD/ay ve üzeri

Kanallar: NBCSN, NBC ve Peacock TV

NBC, ABD’de Fransa Bisiklet Turu için yayın haklarına sahiptir. Etkinlik NBC ve NBCSN‘de ve NBC’nin video izleme hizmeti Peacock TV‘de eşzamanlı olarak yayınlanacak. Çeşitli ücretsiz denemeler mevcuttur.

Şöyle izleyebilirsiniz:

Not: fuboTV, Sling TV, Hulu, DirecTV Stream veya Peacock TV’ye abone olmak için bir ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olacaktır.

ExpressVPN ile fuboTV, YouTube TV, Sling TV, DirecTV Stream ve Hulu + Live TV izleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

YouTube’da Fransa Bisiklet Turu özetleri izleyin

Fransa Bisiklet Turu YouTube kanalı öne çıkanları, en iyi anları, sahne arkasını, günlük özetler ve daha fazlasını sunar. İzlemek için:

Önemli anların tadını çıkarın!

Büyük ekranda izlemek ister misiniz? ExpressVPN’i TV’nizde edinmenin tüm yolları hakkında bilgi edinin.

2022 Fransa Bisiklet Turu nerede ve ne zaman?

Bu yılki yarış 1-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Dünyanın en ikonik yol bisikleti etkinliklerinden biri olarak kabul edilen TDF, 21 günlük aşamalardan oluşmakta ve toplam 25 gün sürmektedir. Bu yılki rota Danimarka’da başlıyor ve Paris’in Champs-Élysées’deki klasik bitiş noktası ile sona eriyor.

İşte 2022 Fransa Bisiklet Turu takvimi: