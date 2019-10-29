Boks maçlarını TRT’de canlı izleyin

Ücret: Ücretsiz

Kanallar: TRT

TRT yayınlarında Türkiye’de yapılan boks maçları gösterilir. Bu ücretsiz kanalı TRT’nin resmi internet sitesinde izlemek mümkündür.

VPN kullanarak güvenli ve gizli bir şekilde TRT’den canlı boks maçları izlemek için:

ExpressVPN Edinin . Türkiye’de tercih ettiğiniz güvenli sunucu konumuna bağlanın. TRT ‘ye gidin ve “Canlı”ya basın. Dövüşün tadını çıkarın!

Telefonda mı izliyorsunuz? Android veya iOS cihazınızda TRT Televizyon uygulamasını çalıştırın.

Başka bir ülkeden boks maçlarını izlemek için VPN kullanabilir miyim?

ExpressVPN, bir gizlilik ve güvenlik hizmetidir ve telif haklarını ihlâl etme amacıyla kullanılmamalıdır. VPN’imize bağlı olduğunuzda ne yaptığınızı göremeyiz veya kontrol edemeyiz, bu nedenle de Hizmet Şartlarımıza, içerik sağlayıcınızın şartlarına ve geçerli tüm yasalara uymaktan siz sorumlusunuz.

ESPN+ üzerinden internetten canlı boks maçları izleyin

Ücret: 10 USD/ay veya 100 USD/yıl

ESPN+ yıl boyu İngilizce dilinde çeşitli boks yayınları sunar. ESPN+ ayrıca 13 USD/ay gibi bir ücrete Disney+ ve Hulus ile birlikte isteğe bağlı bir paket hâlinde de sunulur. ESPN+’e yatırımda bulunmak istemezseniz, yedi günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanın.

VPN kullanarak güvenli ve gizli bir şekilde ESPN+ üzerinden canlı boks maçları izlemek için:

ExpressVPN Edinin . ABD’de tercih ettiğiniz güvenli sunucu konumuna bağlanın. ESPN+ ‘e gidin ve kaydolun. Geçerli bir ABD posta kodu girmeniz gerekebilir (10001, 48104 gibi). Dövüşün tadını çıkarın!

Telefonda mı izliyorsunuz? Android veya iOS cihazınızda ESPN uygulamasını çalıştırın.

ExpressVPN kullanarak ESPN izlemek konusunda daha fazlasını öğrenin.

Showtime’da canlı boks müsabakaları nasıl izlenir

Ücret: 11 USD/ay veya 110 USD/yıl

Showtime canlı boks yayınları için bir diğer popüler hizmettir.

Showtime aboneliği mevcut TV yayını sağlayıcısıyla veya tek başına kullanılabilir. Yedi günlük ücretsiz deneme imkânı mevcuttur.

VPN kullanarak güvenli ve gizli bir şekilde izlemek için:

ExpressVPN Edinin . ABD’de tercih ettiğiniz güvenli sunucu konumuna bağlanın. Showtime adresine gidin ve abonelik seçiminizi yapın. Bu; YouTube TV, Hulu ve AT&T TV Now gibi internetten video izleme hizmetlerinde ek olarak kullanılabileceği gibi tek başına bir hizmet olarak da kullanılabilir. Dövüşün tadını çıkarın!

Not: Bu yayın İngilizcedir.

ExpressVPN kullanarak Showtime izlemek konusunda daha fazlasını öğrenin.

Fox Sports PPV’de izle ve öde seçeneği ile boks maçlarını canlı izleyin

Ücret: 80 USD

Fox Sports PPV, genelde ABD’deki boks maçları için izle ve öde seçeneği sunar.

VPN kullanarak güvenli ve gizli bir şekilde Fox Sports’ta izle ve öde yöntemiyle canlı boks izlemek için:

ExpressVPN Edinin . ABD’de tercih ettiğiniz güvenli sunucu konumuna bağlanın. Fox Sports PPV ‘ye gidin ve izlenecek dövüşü satın alın. Dövüşün tadını çıkarın!

Not: Bu yayın İngilizcedir.

Boks maçının önemli anlarını YouTube’tan izleyin

Çeşitli YouTube kanallarında, son boks maçlarıyla ilgili önemli anları, skorları, yorumları, haberleri ve daha fazlasını izleyebilirsiniz.

VPN kullanarak güvenli ve gizli bir şekilde izlemek için:

Ne zaman ve nerede canlı boks maçı izleyebilirim?

TRT, ESPN, Showtime ve Fox kanalları için resmi takvime linklerden erişebilirsiniz. İzlemek istediğiniz maçı bulun ve yukarıdan size uygun izleme seçeneğini seçin.

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