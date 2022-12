Esteja você procurando a melhor maneira de assistir à NFL ao vivo com o Game Pass na sua Apple TV ou Android TV, ou testar serviços exclusivamente na Web que incluem jogos da NFL, você veio ao lugar certo.

Nesta página, você encontrará informações sobre como assistir de forma segura à NFL (National Football League) através de uma VPN. Com a ExpressVPN você terá mais proteção online e poderá ver os jogos do seu time de futebol americano com qualidade HD e sem interrupções.

Compre o NFL Game Pass International e assista aos jogos ao vivo, online e sem blecautes

Se você deseja assistir a todos os jogos da temporada de 2022 da NFL, mas não tem uma assinatura a cabo nos Estados Unidos, o NFL Game Pass é sua melhor opção. Por apenas $ 5 CAD/mês (Essential), você pode assistir a todos os jogos da NFL, durante toda a temporada!

Para acessar o NFL Game Pass com uma VPN:

Assistindo em um computador? Para obter a melhor experiência de streaming, use a extensão do navegador ExpressVPN para Chrome, Firefox ou Edge.

Quer assistir na tela grande? Conheça todas as maneiras de usar a ExpressVPN em sua TV.

Blecautes da NFL: Game Pass I nternational vs. US Game Pass

Qual é a diferença entre assistir o NFL Game Pass no Brasil e nos Estados Unidos? O NFL Game Pass está disponível dentro e fora dos Estados Unidos. No entanto, existem diferenças importantes que todo fã precisa saber:

O US NFL Game Pass não oferece transmissão ao vivo de jogos da temporada regular ou pós-temporada. Ele fornece streams de jogos de pré-temporada de fora do mercado, replays sob demanda de todos os jogos da temporada regular e o arquivo da NFL Films. Não há blecautes dos jogos da temporada regular (porque nenhum é mostrado ao vivo). Um teste gratuito de sete dias está disponível.

Na maioria dos outros mercados, incluindo Brasil, Portugal, México e a maioria dos países da UE, o NFL Game Pass International oferece todos os 256 jogos da temporada regular, mais os NFL Playoffs e o Super Bowl. Os assinantes que querem assistir à NFL no Reino Unido ou na Irlanda estão sujeitos a blecautes de alguns jogos e, para os espectadores que desejam fazer o streaming da NFL no Canadá, o Game Pass está disponível exclusivamente através do DAZN

A maioria dos assinantes internacionais do Game Pass tem acesso à NFL RedZone, à NFL Network e a toda a programação da NFL Films. Há um teste gratuito de sete dias disponível.

Assista às transmissões da NFL nos serviços dos EUA com avaliações gratuitas

Uma maneira de assistir aos jogos da NFL ao vivo é explorar os serviços de transmissão pela Internet que oferecem um período de avaliação gratuita. Você pode testar grátis esses serviços e decidir mais tarde se quer ou não ter uma assinatura paga.

Assista à NFL ao vivo no DAZN Canadá

Preço: $ 20 CAD/mês ou $ 150 CAD/ano

Você pode assistir à temporada 2021-22 da NFL ao vivo no DAZN.

Pode ser necessário fornecer um cartão de crédito/débito canadense válido e um código postal (por exemplo, G1X 2W1, V9N 9C5). Se você não tiver uma conta em um banco canadense, poderá fazer a assinatura via PayPal, compra no aplicativo da Apple ou cartão presente (pré-pago). Uma avaliação gratuita de 30 dias está disponível no DAZN.

Para assistir à NFL ao vivo no DAZN:

Saiba mais sobre como assistir ao DAZN com a ExpressVPN.

Veja a transmissão da NFL ao vivo na Sling TV

Preço: A partir de US$ 10/mês

Canais: ESPN, Fox, NBC e NFL Network

A Sling TV fornece acesso a todos os canais que transmitem jogos da NFL. Um teste gratuito de três dias está disponível.

Para assistir à NFL ao vivo na Sling TV:

Baixe a ExpressVPN Conecte-se a um servidor seguro nos Estados Unidos, como Los Angeles. Acesse a Sling TV e inscreva-se no Sling Orange and Blue. Sintonize e divirta-se!

Saiba mais sobre como assistir à Sling TV com a ExpressVPN.

Observação: para obter o teste gratuito da Sling TV, você deve usar o aplicativo Sling TV em vez de se inscrever no site.

Assista ao futebol americano da NFL na fuboTV

Preço: US$ 65/mês

Canais: CBS, Fox, NBC e NFL Network

Que tal outra maneira de assistir aos jogos da NFL? Use o teste gratuito de sete dias na fuboTV para assistir mais futebol e outros esportes, como MLB e NHL!

Para fazer streaming de jogos da NFL ao vivo com fuboTV:

Baixe a ExpressVPN. Conecte-se a um servidor nos Estados Unidos, como Chicago. Para obter assistência, entre em contato com o suporte ExpressVPN via chat ao vivo. Inscreva-se na fuboTV. Sintonize e divirta-se!

Saiba mais sobre como assistir à fuboTV com a ExpressVPN.

Transmissão da NFL pelo Hulu + Live TV

Preço: A partir de US$ 65/mês

Canais: CBS, ESPN, Fox e NBC

Hulu+Live TV é outra maneira de assistir a jogos da NFL ao vivo e oferece um teste gratuito de sete dias. Os jogos exibidos estão sujeitos à disponibilidade regional e restrições de blecaute. Pode ser necessário fornecer um código postal dos EUA válido (por exemplo, 10012, 48104) e um cartão de crédito.

Para assistir a jogos da NFL ao vivo com Hulu + Live TV:

Baixe a ExpressVPN. Conecte-se a um servidor nos Estados Unidos, como Chicago. Para obter assistência, entre em contato com o suporte ExpressVPN via chat ao vivo. Vá para Hulu e selecione um plano. Assista aos jogos.

Saiba mais sobre como assistir a Hulu + Live TV com a ExpressVPN.

Assista no YouTube TV

Preço: US$ 65/mês

Canais: Fox, CBS, NBC e ESPN

O YouTube oferece uma variedade de canais que transmitem jogos da NFL e a assinatura custa US$ 65/mês. Se você não quiser fazer uma assinatura do YouTube TV, use o teste gratuito de cinco dias.

Para assistir:

Baixe a ExpressVPN Conecte-se a um servidor nos EUA Visite o YouTube TV e inscreva-se Veja o streaming dos jogos ao vivo!

Observação: você pode precisar de um cartão de crédito/débito válido dos EUA ou PayPal para assinar o YouTube TV. Você ainda pode assinar o YouTube TV por meio do Google Play, mesmo se não tiver um cartão de crédito/débito dos EUA. Também pode ser necessário informar um código postal dos EUA (por exemplo, 10022, 48104, etc.)

Saiba mais sobre como assistir ao YouTube com a ExpressVPN.

Opções de streaming da NFL para circunstâncias especiais

Existem algumas opções que não fornecem acesso a todos os jogos, mas podem atender às suas necessidades.

Como assistir os jogos da AFC no Paramount+

Preço: US$ 5/mês



Canais: CBS

O Paramount+ tem um pacote ‘Essential’ que oferece uma variedade de canais da CBS locais que transmitem jogos da NFL (especificamente com equipes da AFC) e a assinatura custa US$ 5/mês. Se você não quiser se comprometer com o Paramount+ ou quiser apenas assistir a um jogo específico, há um teste gratuito de sete dias.

Para assistir:

Baixe a ExpressVPN Conecte-se a um servidor nos EUA que corresponda a um dos times do jogo Visite Paramount+ e inscreva-se No dia do jogo, visite Paramount+ e encontre os jogos em ‘Live TV’ Curta o jogos!

Preço: US$ 13/mês

Amazon Prime Video vai ao ar nas noites de quinta-feira durante toda a temporada e custa US$ 13/mês. Você tem muito tempo para ver como o serviço funciona graças ao seu teste gratuito de 30 dias e, claro, uma assinatura do Amazon Prime inclui mais do que apenas streaming de vídeo.

Para assistir:

Baixe a ExpressVPN. Conecte-se a um servidor nos EUA Visite Amazon Prime e inscreva-se Inscreva-se no Prime Video on Thursdays para assistir aos jogos!

Saiba mais sobre streaming do Amazon Prime Video com a ExpressVPN.

Observação: a compra de uma assinatura Amazon Prime requer um cartão de crédito dos EUA

Preço: US$ 5/mês

Usando o Peacock, você pode assistir ao Sunday Night Football da NBC durante toda a temporada (mais um dos jogos de Ação de Graças), e custa US$ 5/mês. A programação de todos os jogos pode ser encontrada aqui.

Para assistir:

Baixe a ExpressVPN Conecte-se a um servidor nos EUA Visite o Peacock e inscreva-se. Faça login no Peacock aos domingos para assistir aos jogos!

Mais informações sobre o Game Pass

Se você estiver procurando mais informações antes de fazer uma assinatura do Game Pass, aqui estão as respostas para algumas das perguntas que você possa ter:

Posso assistir ao NFL Game Pass na Europa?

Os espectadores da UE que assinam o NFL Game Pass da maioria dos locais, com exceção do Reino Unido ou Irlanda, devem ter acesso a todos os jogos ao vivo, embora blecautes limitados possam ser aplicados se tais usuários tentarem assistir do Reino Unido ou Irlanda.

Onde você pode obter o melhor preço do NFL Game Pass International?

Os preços do NFL Game Pass International variam de região para região, mas as localidades da América do Sul tendem a oferecer os preços mais baixos, que podem chegar a US$ 75 para a temporada. Para obter informações sobre países específicos, entre em contato com o suporte da ExpressVPN.

Os reembolsos de assinatura são válidos por até sete dias a partir da data de compra. Os reembolsos da avaliação gratuita são válidos até três dias após o término da avaliação. Mais informações podem ser encontradas no site NFL Digital Care.

Em quais dispositivos posso assistir ao NFL Game Pass International ?

O NFL Game Pass funciona nos seguintes dispositivos. Para configurar a ExpressVPN em seu dispositivo, siga o link correspondente abaixo:

Como resolver problemas de streaming do NFL Game Pass International

Não deixe que uma conexão ruim atrapalhe o streaming! Se você encontrar qualquer problema durante a transmissão da NFL, entre em contato com o suporte ExpressVPN para obter assistência imediata.

Principais notícias da temporada da NFL

A transferência de Matt Stafford para o Los Angeles abalará a NFC?

Durante anos, o Rams trouxe muitos jogadores talentosos para o time, mas parecia ser prejudicado pelas limitações de Jared Goff como passador. Embora o histórico de Stafford no Detroit esteja longe de ser impecável, a força de seu braço é notável e ele deve acumular vitórias agora que está jogando em uma franquia competente, treinada pelo grande estrategista ofensivo Sean McVay.

É o fim de Aaron Rodgers no Green Bay?

Durante parte da intertemporada parecia que Rodgers tinha jogado seu último jogo com a camisa do Packers, mas ele está de volta para pelo menos mais uma temporada. É difícil imaginá-lo jogando em outro time, mas isso parece provável, então a campanha do MVP de 2020 com o Green Bay deve ser levada em conta. Será necessário um esforço gigantesco da parte dele para terminar sua carreira nos Packers com um campeonato, mas isso está longe de ser impossível.

Quem vai segurar o Tampa Bay Buccaneers?

O Buccaneers tem um elenco bem equilibrado e um zagueiro lendário, e encerrou uma temporada onde melhorou a cada jogo enquanto caminhava para o título do Super Bowl. O New Orleans Saints deve apresentar muito menos resistência na NFC South com o quarterback Drew Brees, do Hall da Fama, pendurando as chuteiras. Será difícil para o Tampa Bay repetir o desempenho da última temporada, mas a equipe está em uma boa posição.

Como a temporada mais longa afetará as posições no campeonato?

A NFL terá um campeonato de 17 jogos em 2022, o que tornará o caminho para os playoffs ainda mais difícil. Todos os jogos extras podem levar a mais lesões na liga, o que pode significar que as equipes com os melhores elencos irão mais longe. O aumento da carga física também pode dificultar a vida dos jogadores vetereanos, ajudando os times com atletas mais jovens.

ExpressVPN é um serviço VPN que não se destina a ser usado como meio de contornar direitos autorais. Leia os Termos de Serviço da ExpressVPN e os Termos de Uso do seu provedor de conteúdo para obter mais detalhes.