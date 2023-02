Assista aos jogos da Série A na CBS

Preço: US$ 6/mês e acima

CBS é a emissora oficial da Série A italiana nos Estados Unidos. A maioria das partidas será transmitida no Paramount Plus, exceto para partidas selecionadas transmitidas na CBS Sports Network (disponível através dos principais serviços de streaming dos EUA e do Paramount Plus). Vários testes gratuitos estão disponíveis.

Para assistir à Série A de forma privada e segura com uma VPN:

Nota: Você pode precisar de um código postal dos EUA válido para assinar o YouTube TV, fuboTV, Hulu ou Paramount Plus. Você ainda pode se inscrever no YouTube TV pelo Google Play, mesmo que não tenha um cartão de crédito/débito dos EUA.

Assista aos jogos da Série A no DAZN

Preço: C$ 20/mês or C$ 150/ano

DAZN oferece transmissão ao vivo de jogos selecionados da Série A ao longo do ano. Uma avaliação gratuita de 30 dias está disponível.

Para assistir aos jogos ao vivo no DAZN de forma privada e segura com uma VPN:

Nota: Você pode precisar de um cartão de crédito/débito e código postal canadense (por exemplo, G1X 2W1, V9N 9C5) para assinar o DAZN Canadá. Paypal também é aceito.

Assista à cobertura da Série A pela BT Sport

Se você mora no Reino Unido, a BT Sport é sua melhor aposta para acompanhar as transmissões ao vivo dos jogos. Você precisará de um BT ID para assistir às transmissões online. Para obter um BT ID, você precisará de uma licença de TV, que exige um endereço de cobrança válido e um cartão bancário local.

Assista aos gols e aos melhores lances da Série A no YouTube

Acompanhe as jogadas e os gols mais bonitos de todos os jogos no canal oficial da Série A no YouTube:

Calendário do futebol italiano 2022-23

Data Evento 13 de agosto de 2022 – 4 de junho de 2023 Série A 2022-23 5 de agosto de 2022 – Maio de 2023 Coppa Italia 2022-23

Temporada 2022-23 da Série A

A Série A 2022-2023 está programada para começar em 13 de agosto de 2022 e terminar em 4 de junho de 2022.

As partidas da Série A geralmente começam nos seguintes horários (ET):

Quartas-feiras às 15:00.

Domingos às 9:00.

Qual desses jogos da Série A você está mais ansioso para assistir? Deixe um comentário abaixo!