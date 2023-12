A ExpressVPN altera instantaneamente o endereço IP do seu Fire Stick para corresponder ao país que você selecionar, protegendo sua conexão e permitindo que você assista com mais privacidade.



O uso de uma VPN também ajuda a ignorar a limitação baseada em conteúdo do seu provedor de Internet. Assista em 4K HD com a VPN mais rápida para Fire Stick; nossos servidores globais de alta velocidade em 105 localizações fornecem o conteúdo que você adora na velocidade que você precisa. Você pode até escolher entre diferentes opções de protocolo de streaming, como Lightway, UDP e TCP, além de OpenVPN, ou deixar que o aplicativo escolha a melhor opção para você.

Se você quiser assistir a conteúdos específicos de um país, certifique-se de que as configurações de país do seu dispositivo Fire correspondem com a localização do servidor VPN.