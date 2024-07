Se a velocidade da sua Internet estiver lenta ou o streaming parecer lento, há alguns motivos possíveis:

-A distância da localização do servidor VPN selecionado em relação à sua localização física

-O seu tipo de conexão (as conexões com fio são mais confiáveis do que as conexões sem fio)

-Interconectividade abaixo do ideal entre a VPN e seu provedor de Internet

-Baixa velocidade de conexão à Internet em seu local

-O seu tipo de dispositivo e a sua capacidade de processamento

Tente cada uma das etapas a seguir para solucionar o problema:

-Baixe a versão mais recente da ExpressVPN

-Conecte-se a uma localização de servidor VPN diferente

-Altere o seu protocolo VPN

Se você tentar cada uma das etapas acima e ainda estiver tendo problemas com a velocidade de streaming, entre em contato com a equipe de suporte da ExpressVPN disponível 24 horas por dia e alguém entrará em contato com você em segundos.