A Bill C-11 obrigou os provedores de acesso à Internet a participar de ações penais contra seus próprios clientes. Sob o modelo "Notificação e Notificação", que entrou em vigor em janeiro de 2015, se você for acusado de violar direitos autorais, seu provedor será obrigado a manter registros de sua atividade por pelo menos seis meses , que são então entregues às autoridades. Embora seu objetivo seja apenas combater a violação de direitos autorais, a Bill C-11 estabeleceu um precedente lamentável para a vigilância do governo no Canadá.

Bill C-51 (a Lei Anti-Terrorismo)

Então, a situação ficou ainda pior. Em junho de 2015, a Bill C-51 ampliou os poderes do CSIS (Serviço Canadense de Inteligência de Segurança) para além da mera vigilância, permitindo que eles interrompam transações bancárias e planos de viagem de qualquer pessoa suspeita de terrorismo. A lei também permite a eles compartilhar dados que recolhem com outros órgãos do governo, deixando os canadenses mais preocupados do que nunca se seus dados pessoais estão sendo usados contra eles.