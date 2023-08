Como assistir ao US Open 2023 pela ESPN

Preço: A partir de US$ 10/mês

Canais: ESPN+, ESPN, ESPN 2, e ESPN 3

A ESPN possui os direitos de transmissão do US Open 2023 nos Estados Unidos e dividirá o evento entre os seus canais ESPN, ESPN 2, ESPN 3 e ESPN+. Descubra como assistir ao vivo no site da ESPN. Vários testes grátis estão disponíveis para você poder assistir ao US Open 2023 e decidir depois se quer se tornar assinante.

Para assistir:

Assine a ExpressVPN. Conecte-se a uma localização de servidor segura nos Estados Unidos através da ExpressVPN. Vá para fuboTV (US$ 65/mês), Sling TV Orange (a partir de US$ 10/mês), YouTube TV (US$ 65/mês), Hulu (US$ 70/mês), ou ESPN+ (US$ 10/mês) e faça a sua inscrição. Talvez você precise de um CEP válido dos Estados Unidos para se cadastrar (ex: 10001, 48104). Assista às partidas ao vivo!

Saiba mais sobre como assistir ESPN+, fuboTV, Sling TV, YouTube TV, e Hulu com ExpressVPN.

Atenção: Você talvez precise de um endereço dos Estados Unidos para se inscrever em: fuboTV, Sling TV ou Hulu.

Assista ao US Open ao vivo no Amazon Prime Video do Reino Unido

Preço: £ 8/mês

Amazon possui os direitos de transmissão para o US Open 2023 no Reino Unido. Um período de avaliação de 30 dias está disponível. Para assistir:

Assine a ExpressVPN. Conecte-se a um servidor seguro localizado no Reino Unido. Vá para o site Amazon Prime Video Reino Unido (£ 8/mês) e faça a sua inscrição. Comece a assistir!

Informação: Você deve precisar de um endereço do Reino Unido para fazer a sua inscrição.

Quer ver na tela grande da sua TV? Aprenda todas as maneiras de colocar a ExpressVPN na sua TV.

Como assistir ao US Open no canal Eurosport

Preço: Vários

Eurosport é o canal que tem os direitos de transmissão do US Open 2023 na Europa continental. Um período de avaliação de sete dias está disponível. Para assistir às partidas de tênis no Eurosport:

Informação: Talvez você precise de um endereço europeu para fazer a sua inscrição.

Quando e onde vai acontecer o US Open 2023?

A edição deste ano vai acontecer do dia 28 de Agosto até o dia 10 de Setembro de 2023 no estádio e centro de tênis USTA Billie Jean King National Tennis Center que fica localizado no Queens, cidade de Nova York.

