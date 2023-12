As 24 melhores equipes da Europa se encontraram na República Tcheca, Geórgia, Alemanha e Itália para disputar o EuroBasket 2022 (1 a 18 de setembro de 2022). E agora os quatro primeiros se enfrentam nas semifinais (16 de setembro) por uma vaga na final, a ser realizada em Berlim no dia 18 de setembro. Dennis Schröder pretende continuar a boa forma da Alemanha contra a Espanha de Juancho Hernangomez (16 de setembro).

Continue lendo para saber como assistir às transmissões ao vivo do EuroBasket 2022 com segurança através de uma VPN.

Como assistir ao vivo e gratuitamente ao FIBA Eurobasket 2022 no Canal Cuatro

Preço: Grátis

Os espectadores na Espanha podem assistir ao vivo alguns jogos entrando no Canal Cuatro da rede televisiva espanhola Mediaset. O Canal Cuatro é uma rede de televisão aberta da Espanha e sua plataforma online transmite programas de TV populares da região, bem como eventos esportivos ao vivo, incluindo jogos da FIBA EuroBasket 2022 durante o torneio.

Informação: A transmissão é realizada em espanhol.

Assista às transmissões online da FIBA EuroBasket no Courtside 1891

Preço: US$ 42/ano

Veja ao vivo com o passe Max do Courtside 1891. A inscrição também dá acesso a replays de jogos completos e transmissões de outros torneios internacionais de basquete, incluindo as Qualificatórias da Copa do Mundo de Basquete da FIBA e a Copa do Mundo de Basquete Feminino. O modo gratuito Courtside 1891 Plus (requer registro) também permite que você assista aos destaques estendidos dos jogos após o apito final.

Assista aos destaques do EuroBasket 2022 no YouTube

Preço: Grátis

Os destaques das partidas estarão disponíveis para transmissão online na conta oficial da FIBA no YouTube.

Grupos EuroBasket 2022

Grupo A: Montenegro, Geórgia, Espanha, Bulgária, Bélgica e Turquia.

Grupo B: Alemanha, Hungria, Eslovênia, Lituânia, Bósnia e Herzegovina e França.

Grupo C: Grécia, Estônia, Ucrânia, Reino Unido, Itália e Croácia.

Grupo D: Países Baixos, Finlândia, Polônia, República Checa, Israel e Sérvia.

Próximos torneios e ligas internacionais de basquete

Copa do Mundo de Basquete Feminino FIBA ​​2022

Sydney é a cidade anfitriã da Copa do Mundo de Basquete Feminino da FIBA ​​2022, programada para ocorrer de 22 de setembro a 1º de outubro de 2022. A competição apresenta 12 das principais equipes nacionais de basquete feminino e a chance de vitória para a nação anfitriã Austrália é grande, enquanto os Estados Unidos (medalhistas de ouro olímpicos reinantes) também devem dar tudo para vencer este ano.

Copa da Europa FIBA

O time turco Bahcesehir College comemorou seu primeiro título europeu ao derrotar o Unahotels Reggio Emilia na final da FIBA ​​Europe Cup da temporada passada. A temporada 2022-23 da competição anual de clubes da FIBA ​​Europe Cup em todo o continente retorna com um torneio de qualificação realizado entre 27 e 30 de setembro de 2022 e a temporada vai até 26 de abril de 2023.

Qualificatórias para a Copa do Mundo de Basquetebol FIBA ​​2023

As qualificatórias acontecem de novembro de 2021 a fevereiro de 2023, com as seleções nacionais jogando em casa e fora. No total, 32 equipes (oito da Ásia, 12 países europeus; cinco nações africanas e cinco das Américas) competirão na Copa do Mundo de Basquete FIBA ​​2023 de 25 de agosto a 10 de setembro de 2023, com o torneio sendo realizado na Indonésia, Japão e Filipinas.

Embora você possa usar uma VPN para assistir a esportes fora do seu país, isso pode violar direitos autorais ou infringir os Termos de Uso do provedor de streaming e os Termos de Serviço da ExpressVPN. Como uma ferramenta de privacidade e segurança, a ExpressVPN foi projetada para que ninguém possa ver ou controlar o que você faz quando conectado ao nosso serviço VPN, nem mesmo nós. Portanto, você é responsável por verificar se seu uso está consoante com todos os termos e leis aplicáveis.