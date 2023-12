Assista aos jogos de hóquei ao vivo com uma VPN

Seja assistindo aos jogos da NHL, ao Frozen Four ou às ligas profissionais europeias, você pode assistir hóquei com segurança e proteção usando a ExpressVPN, seguindo apenas alguns passos simples:

Obtenha a ExpressVPN. Conecte-se a localização de servidor que corresponde à emissora que você deseja assistir. Por exemplo, os fãs canadenses podem se conectar a um servidor de Toronto para assistir à transmissão gratuita da CBC com segurança no Canadá. Verifique a programação da emissora que deseja assistir, como a CBC, e encontre a partida que deseja. Aproveite os jogos de hóquei!

Posso usar uma VPN para assistir aos jogos de hóquei de outro país?

Alguns usuários assistem aos jogos de hóquei conectando-se a um servidor VPN em um país diferente do seu, mas fazer isso pode violar direitos autorais ou os termos de uso do serviço de streaming. A ExpressVPN é uma ferramenta de privacidade e segurança, e usá-la para contornar direitos autorais é contra nossos Termos de Serviço. Não podemos ver ou controlar o que você faz enquanto conectado à nossa VPN, portanto, você é responsável por garantir que seu uso esteja de acordo com todos os termos e leis relevantes.

Por que você precisa de uma VPN para assistir hóquei online?

A ExpressVPN é a melhor VPN para assistir hóquei com segurança. Com servidores de 10-Gbps de última geração em localizações ao redor do mundo, você pode desfrutar de todas as proteções de privacidade de uma VPN sem perder um segundo da ação. A ExpressVPN possui aplicativos fáceis de usar para Windows, Mac, Android e iOS, sem mencionar uma variedade de maneiras de assistir em sua TV de tela grande. Se você precisar de ajuda, a ExpressVPN oferece suporte por chat ao vivo 24h e uma garantia de reembolso de 30 dias sem compromisso!

Como Assistir Em Uma TV de Tela Grande

Assista aos jogos da NHL em 2023 sem bloqueios

Quem vai ganhar a Stanley Cup Finals? Uma assinatura da ExpressVPN ajudará você a assistir com segurança seus times favoritos da NHL durante toda a temporada. Confira nosso hub da NHL para mais informações!

Assista Ao Vivo Jogos da NHL

Calendário 2023-24 da NHL

Evento Data Início da temporada regular 10 de outubro de 2023 Jogos ao ar livre 29 de outubro de 2023 (Heritage Classic), 1 de janeiro de 2024 (Clássico de Inverno) e 17 a 18 de fevereiro de 2024 (Stadium Series) NHL Thanksgiving Showdown 23 de novembro de 2023 Final de Semana All-Star 2 e 3 de fevereiro de 2024 Fim da Temporada Regular 18 de abril de 2024 Playoffs da Stanley Cup 2024 19 de abril – 17 de junho de 2024 (mais recente) Finais da Stanley Cup 2024 8 de junho – 17 de junho 2024 (mais recente) Draft da NHL 2024 28 e 29 de junho de 2024

