Siga estas etapas para configurar uma VPN para Windows universitária ou corporativa para PC:

Clique no botão Iniciar e selecione Configurações

Nas configurações do Windows, selecione Rede e Internet

Em seguida, selecione VPN e Adicionar uma conexão VPN

Uma caixa de diálogo aparecerá para você inserir os detalhes do seu provedor de VPN

Embora essas etapas sejam relativamente simples, você terá que ajustar manualmente as configurações no seu PC e preencher com êxito todos os detalhes corretos do provedor de VPN para funcionar. Com a VPN para Windows da ExpressVPN, você só precisa fazer download do aplicativo e clicar no botão “Ligar”.



Lembre-se de que uma VPN corporativa ou universitária destina-se a proteger e atender aos interesses da instituição, não necessariamente das pessoas que a utilizam. A ExpressVPN, por outro lado, foi totalmente projetada para proteger a segurança e a privacidade de você como indivíduo.

Saiba como baixar e instalar o aplicativo VPN.