3. Use HTTPS sempre que possível

HTTPS é a versão segura do HTTP. Normalmente você pode descobrir se está se conectando a um site através de HTTPS verificando a barra de endereços. Mas como até mesmo grandes sites algumas vezes remetem a HTTP não criptografado, a Electronic Frontier Foundation (EFF) desenvolveu uma extensão do navegador chamada HTTPS Everywhere que redireciona todas as solicitações para esses sites para HTTPS.