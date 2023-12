Ignore a lentidão

Você notou velocidades lentas em vídeos do YouTube ou programas da Netflix demorando uma eternidade para carregar? Isso pode indicar que seu provedor de Internet (ISP) está intencionalmente retardando ou “limitando” sua conexão com a Internet.



Atividades como streaming exigem alta largura de banda. Como resultado, os ISPs podem inspecionar seus dados e restringir as velocidades de download se detectarem que você está assistindo. Isso resulta em velocidades de streaming mais lentas para você, arruinando sua noite de sexta-feira.



Você pode evitar limites em sua largura de banda usando a ExpressVPN para mascarar suas atividades na Internet. Com a ExpressVPN ativada em seu dispositivo Android TV, seu ISP não poderá inspecionar os pacotes de dados, portanto, não poderá limitar esse tráfego com base no serviço que você está usando.