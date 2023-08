Os principais atletas de atletismo mundial estão prontos para estrelar a Diamond League de 2023! A campanha de 2023 começou no Catar em 5 de maio e está programada para terminar com o Prefontaine Classic de dois dias em Eugene, Oregon, que vai de 16 a 17 de setembro. Cada evento apresenta pelo menos sete competições masculinas e femininas, com um recorde da temporada de 32 (16 cada) programado para a final no Beaver State. O próximo é o Herculis EBS, que apresenta 14 eventos (oito masculinos, seis femininos) ao vivo no Stade Louis II em Fontvieille, Mônaco, na sexta-feira, 21 de julho.

Com uma assinatura da ExpressVPN, você pode assistir com segurança os eventos da Diamond League em HD incrivelmente rápido. Nesta página, você encontrará maneiras gratuitas de assistir seus atletas favoritos da Diamond League, uma programação completa para a temporada de 2023 e muito mais!

Data 5 de maio a 17 de setembro de 2023 Local Europa, África, Ásia, América do Norte Edição 14a Eventos 14

Como assistir Diamond League 2023 online de graça

Você pode assistir com segurança aos maiores eventos da Diamond League do ano em apenas algumas etapas simples:

BBC iPlayer

Preço: Gratuito

Canal: BBC

A BBC detém os direitos de transmissão dos eventos da Diamond League no Reino Unido. Você pode assistir à Diamond League ao vivo online através do BBC iPlayer e do aplicativo móvel. Observe que você pode precisar de um código postal do Reino Unido (por exemplo, KT6 4EU, NW5 2HR) para assistir com sucesso aos seus eventos favoritos!

YouTube

Preço: Gratuito

País: Austrália, Butão, Camboja, França, Indonésia, Islândia, Irlanda, Japão, Mianmar, Coréia do Norte, Romênia, Sri Lanka, Vietnã

Você pode assistir ao vivo o evento selecionado da Diamond Leagues no canal do YouTube da Wanda Diamond League. A cobertura é restrita em algumas áreas, mas ainda deve ser acessível na Austrália, Japão e nos outros países acima.

CBC

Preço: Gratuito

País: Canadá

CBC é uma das maiores emissoras do Canadá e seu serviço de streaming online, CBC Gem, é uma ótima maneira de transmitir notícias sob demanda, entretenimento e muitos esportes populares, como a Diamond League e o hóquei no gelo. Consulte a programação para ver quando você pode assistir aos eventos da Diamond League ao vivo. CBC Gem tem apps para smartphones e tablets caso você queira assistir onde estiver.

Onde assistir ao vivo aos eventos da Diamond League de 2023

SuperSport

Preço: 699 rands/mês

País: África do Sul

Na África do Sul, os torcedores de rúgbi podem acompanhar os eventos da Diamond League por meio da SuperSport. As assinaturas começam em 699 rands.

YouTube TV

Preço: A partir de US$ 73

Canais: CNBC

YouTube TV inclui CNBC, que oferece cobertura completa dos eventos da Diamond League. Talvez a melhor parte do YouTube TV seja que você pode pagar pelo Google Play em vez de precisar de um cartão de crédito dos EUA! Avaliações gratuitas estão disponíveis.

DirecTV Stream

Preço: A partir de US$ 75/mês

Canais: CNBC

DirecTV Stream é uma plataforma de streaming popular para fãs de esportes, e seu pacote “Choice” inclui tudo da CNBC, que oferecerá eventos da Diamond League ao vivo. Uma avaliação gratuita de cinco dias está disponível.

Nota: Pode ser necessário fornecer um código postal dos EUA (por exemplo, 90210, 10022) e um cartão de crédito/débito válido dos EUA para se inscrever na DirecTV Stream.

Fubo

Preço: A partir de US$ 75

Canais: CNBC

Para assistir à Diamond League no Fubo, você deve sintonizar a CNBC por meio do Plano Pro. Boas notícias: o Fubo oferece uma avaliação gratuita de 7 dias! Observe que você pode precisar de um cartão de crédito emitido pelo país do qual está tentando se inscrever (EUA, Canadá, Espanha).

Peacock

Preço: US$ 5

Com o Peacock Premium, você pode assistir aos eventos da Diamond League. Pavão custa US$ 5/mês e oferece muitos outros eventos esportivos ao vivo, incluindo eventos da PGA Tour e transmissões simultâneas do Sunday Night Football da NFL.

Sling TV

Preço: Varia

Canais: CNBC

Sling TV é a opção mais barata se você quiser assistir a uma transmissão ao vivo da Diamond League (além de muitos outros canais e eventos esportivos populares). Você pode precisar de um cartão de crédito dos EUA ou do PayPal para se inscrever. No entanto, observe que o Sling não oferece mais uma avaliação gratuita.

Hulu+ Live TV

Preço: US$ 70/mês

Canais: CNBC

Hulu não oferece uma avaliação gratuita, mas seu pacote de TV ao vivo (que também vem junto com ESPN e Disney) inclui CNBC, que transmite ao vivo os eventos da Diamond League.

Calendário da Diamond League de 2023

Nunca perca um único evento da Diamond League, consultando a programação completa abaixo!

Data Evento Local 5 de maio Diamond League Meeting Suhaim bin Hamad Stadium, Doha, Catar 28 de maio Meeting International Mohammed VI d’Athletisme de Rabat Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat, Morocco 2 de junho Golden Gala Pietro Mennea Stadio Luigi Ridolfi, Firenze, Italy 9 de junho Meeting de Paris Stade Charléty, Paris, França 15 de junho Bislett Games Bislett Stadion, Oslo 29-30 de junho Athletissima Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne, Switzerland 2 de julho BAUHAUS-Galan Olympiastadion, Stockholm, Sweden 16 de julho Silesia Kamila Skolimowska Memorial Stadion Śląski, Chorzów, Poland 21 de julho Herculis Stade Louis II, Monaco 23 de julho London Diamond League Olympic Stadium, London, England 31 de agosto Weltklasse Letzigrund, Zürich, Switzerland 2 de setembro Shenzhen Diamond League Bao’an Stadium, Shenzhen, China 8 de setembro Memorial van Damme Boudewijnstadion, Brussels, Belgium 16-17 de setembro Prefontaine Classic Hayward Field, Eugene, Oregon, U.S.

Who are the top athletes in the 2023 Diamond League?

Former LSU Lady Tigers star Sha’Carri Richardson headlines the Diamond League participants in 2023. Richardson won the 100-meter race in Doha, Qatar, in May with a new meeting record of 10.76 seconds.

Richardson joins West Africa‘s Marie-Josée Ta Lou and Kenya‘s Mary Moraa among the female standouts. Notable names among the Diamond League male runners include South Africa‘s Akani Simbine, Norway‘s Jakob Ingebrigtsen, and Morocco‘s Soufiane El.

What is the prize money for the Diamond League?

Every Diamond League event is obligated to offer 60,000 USD in prize money, and the winner of each meeting gets 10,000 USD.