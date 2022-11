Como assistir futebol online com uma VPN

Quer acompanhar a Copa do Mundo 2022 online? Saiba como assistir à Copa do Mundo ao vivo e online da forma mais rápida e segura possível com a nossa VPN.

Futebol. O belo jogo. Independente de como você o chama, ele está em alta e continua empolgante como sempre! Descubra como assistir ao Cristiano Ronaldo jogando pelo Manchester United, Lionel Messi ao lado de Neymar no PSG, além de cada jogo da Premier League, El Classico e Champions League. Não perca nem um minuto ao assistir com segurança através da ExpressVPN!

Para os torcedores fanáticos, os fins de semana não são os mesmos sem a emoção de assistir ao seu time favorito, os animados torneios locais e os lances dos melhores jogadores. Portanto, vamos dar uma olhada nos maiores eventos nas principais ligas de futebol da Europa e do mundo.

Inglaterra

Premier League

Campeão atual: Manchester City

A acirrada disputa da Premier League é o que a torna uma das ligas mais emocionantes do mundo. A corrida pelo título desta temporada parece bem aberta — Chelsea, Manchester United e Liverpool têm uma boa chance de destronar o atual campeão, Manchester City. Com Cristiano Ronaldo no Manchester United e Romelu Lukaku de volta ao Chelsea, dois filhos pródigos retornaram e não perderam tempo para marcar gols.

Encontre nossas formas favoritas de assistir e todas as suas opções de streaming em nossa página da Premier League.

FA Cup

Campeão atual: Leicester City

A melhor competição eliminatória da Inglaterra nunca deixa de entreter, com vários times menos expressivos derrotando as equipes mais poderosas durante todo o torneio. Diante do difícil início de temporada, o atual campeão Leicester não deve reconquistar o título, especialmente dada a profundidade do Manchester City e que esta é, supostamente, a última temporada de Pep Guardiola no City.

Encontre nossas formas favoritas de assistir e todas as suas opções de streaming em nossa página da FA Cup.

França

Ligue 1

Campeão atual: Lille

A vitória de Lille por 2-1 sobre o Angers, no último dia para levar o troféu da Ligue 1, encerrou os anos de domínio do Paris Saint-Germain. No entanto, o PSG reforçou seu elenco, adicionando Lionel Messi a uma linha de ataque letal com Kylian Mbappé e Neymar, ex-companheiro de equipe de Messi no Barcelona – e agora ficou difícil olhar além dos parisienses para o título desta temporada.

Encontre nossas formas favoritas de assistir e todas as suas opções de streaming em nossa página da Ligue 1.

Coupe de France

Campeão atual: PSG

O PSG parece ser novamente a equipe dominante da França nesta temporada, então esperamos ver os parisienses na final da Copa Nacional. No entanto, não desconsidere azarões, como Mônaco, Marselha ou Nice para conquistar a taça.

Encontre nossas formas favoritas de assistir aos maiores jogos de copa francesa.

Alemanha

Bundesliga

Campeão atual: Bayern de Munique

Alguém consegue vencer o Bayern Munique para levantar a Meisterschale? Um time poderia ser o Borussia Dortmund, que possui um dos melhores finalizadores do campeonato, Erling Haaland. O novo técnico do Bayern, Julian Nagelsmann foi o comandante do RB Leipzig, que conquistou o segundo lugar na última temporada. Portanto, será interessante ver como as duas equipes se saem desta vez.

Veja como assistir todos os melhores jogos em nossa página da Bundesliga.

DFB-Pokal

Campeão atual: Borussia Dortmund

Bayern Munique é naturalmente o favorito para a Copa eliminatória nacional alemã. Ainda assim, o Bayern Leverkusen, o RB Leipzigb e o Eintracht Frankfurt chegaram às finais nos últimos anos – e o Borussia Dortmund é o atual campeão.

Não perca um minuto da ação nos maiores confrontos futebolísticos da Alemanha.

Itália

Serie A

Campeão atual: Inter de Milão

Os italianos são conhecidos por seu talento e paixão e a Serie A não é diferente nesta temporada. O Inter de Milão precisa permanecer concentrado para defender seu título, com Massimiliano Allegri de volta ao posto de técnico no Juventus e José Mourinho na esperança de revitalizar as ambições pelo título do AS Roma. Mas não ignore a possibilidade do Napoli ou AC Milão entrar sorrateiramente na corrida pelo título.

Encontre nossas formas favoritas de assistir aos maiores clássicos e melhores jogos italianos em nossa página da Serie A.

Coppa Italia

Campeão atual: Juventus

Allegri guiou o Juventus na conquista de quatro troféus da Coppa Italia entre 2014 e 2019 e o atual campeão deve ser novamente o favorito neste ano.

Não perca os melhores jogos da Coppa Italia! Veja aqui como assistir online com segurança.

Espanha

La Liga

Campeões atuais: Atlético de Madrid

O Real Madrid e o Atlético de Madrid não derramaram lágrimas com a saída de Lionel Messi do Barcelona, depois de 21 anos carregados de troféus. O novo técnico e herói do Barcelona, Xavi, conseguirá reconstruir a equipe a tempo de disputar o título de La Liga? Karim Benzema vai manter o bom desempenho e continuar marcando gols pelo Real? Ou será que Diego Simeone, agora acompanhado pelo atacante Antoine Griezmann (que jogou seu melhor futebol sob o comando de Simeone no Atlético), vai ter forças para defender o título?

Siga todas as histórias e principais jogos da La Liga, assistindo aos jogos com segurança através de uma VPN.

Copa del Rey

Campeão atual: Barcelona

O Barcelona emplacou 4-0 no Athletic Bilbao na final da última temporada da Copa del Rey, decepcionando os fãs da equipe basca. Mas sempre existe a chance de um azarão levar a taça local, muito disputada na Espanha, surpreendendo a todos.

Descubra como assistir com segurança aos melhores jogos da Copa del Rey.

Principais competições europeias

UEFA Champions League

Campeão atual: Chelsea

A principal competição europeia do meio da semana produziu jogos e momentos verdadeiramente inesquecíveis enquanto as melhores equipes de todo o continente seguem lado a lado. Cristiano Ronaldo se empenhará para levar o Manchester United à final da competição, assim como Robert Lewandowski no Bayern de Munique. Nem o Paris Saint-Germain (agora com Lionel Messi em suas fileiras) e nem o Manchester City ganharam o cobiçado troféu – e ambas as equipes estão preparadas para um excelente campeonato nesta temporada.

Nunca perca uma partida importante da Champions League – encontre as melhores maneiras de assistir aos jogos.

UEFA Europa League

Campeão atual: Villareal

Depois da Champions League, a Liga da Europa é a segunda melhor competição de meio de semana do continente, com as melhores equipes competindo pela taça de prata. O técnico Unai Emery conquistou seu quarto título na Liga da Europa na última temporada, levando o Villareal à vitória sobre o Manchester United. As melhores equipes da competição nesta temporada incluem Marselha, Lazio, Napoli e Bayern Leverkusen.

O Lazio conseguirá chegar à final da Liga Europa desta temporada? Descubra como assistir todos os jogos.

UEFA Nations League

Campeão atual: Portugal

A mais nova copa da Europa é uma chance de ver surgir novas rivalidades nacionais, não deixe de ver como transmitir com segurança todos os melhores jogos. Ninguém menos que Cristiano Ronaldo roubou as manchetes da última temporada, conduzindo Portugal às finais em que derrotou a Holanda, tornando-se o primeiro campeão da Liga das Nações.

Veja as melhores opções de transmissão para os jogos da Liga das Nações para que você veja quem será seu segundo campeão.

África

Copa Africana das Nações



Campeão atual: Argélia

A principal competição da África ocorre a cada dois anos, colocando os melhores talentos de todo o continente um contra o outro. O Egito é a equipe de maior sucesso do torneio, com sete títulos da Copa Africana das Nações (AFCON) e tem entre suas fileiras Mohamed Salah, do Liverpool. No entanto, a vizinha Argélia é a atual campeã e seu time é muito competitivo. Nigéria e Gana são sempre equipes a serem observadas, com vários jogadores que atuam nos principais clubes da Europa. A beleza dos torneios de futebol é que qualquer azarão pode brilhar: Cabo Verde costuma surpreender os times maiores, enquanto Comores, recém-chegada na AFCON, pode produzir algumas manchetes no estilo Davi vs. Golias.

Não se esqueça de usar sua VPN para assistir com segurança aos jogos das emissoras, incluindo beIN Sports e fuboTV.

Futebol feminino

Inglaterra

FA Women’s Super League

Campeã atual: Chelsea

No mesmo nível de seus pares masculinos, o futebol feminino proporciona muita emoção para os fãs do Belo Esporte. Na Superliga Feminina da Inglaterra, o Chelsea conquistou seu quarto título na temporada passada, em uma disputa acirrada com o Manchester City, mas Arsenal e Manchester United são os favoritos desta vez.

Assista aos jogos da Super Liga Feminina ao vivo através da emissora britânica Sky Sports Football, Premier League, e Main Event.

Estados Unidos

National Women’s Soccer League

Campeão atual:North Carolina Courage

O sucesso da seleção de futebol feminino dos Estados Unidos (quatro Copas do Mundo Femininas, quatro medalhas de ouro olímpicas) é baseado no talento cultivado em sua competição nacional, onde as estrelas do passado, como Mia Hamm, inspiraram uma geração de jogadoras, como a capitã do OL Reign, Megan Rapinoe e Alex Morgan, do Orlando Pride. Os analistas preveem uma disputa acirrada nesta temporada entre OL Reign e o Portland Thorns – e um excelente campeonato de jogadoras em ascensão, como a atacante do Washington Spirit, Trinity Rodman (filha do astro da NBA Dennis Rodman).

A Paramount Plus permite a transmissão da Liga Nacional de Futebol Feminino – incluindo a Challenge Cup – e oferece um teste gratuito de sete dias.

Cadastre-se em nosso boletim esportivo para receber atualizações sobre os próximos jogos e torneios e como assisti-los, ou visite nossa página de streaming de esportes para aprender a assistir com segurança outros esportes – do tênis ao boxe, críquete e muito mais.