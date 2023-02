O atual campeão Eintracht Frankfurt agora está jogando na Liga dos Campeões, deixando um caminho aberto para que nomes como Arsenal, Manchester United, Roma e Lazio estejam de olho na taça. Não desconsidere nomes como Real Sociedad, Feyenoord e Fenerbahçe, pois a magia do futebol europeu pode evocar alguns resultados surpreendentes a caminho da final na Puskás Aréna em Budapeste, Hungria, dia 31 de maio de 2023.

Continue lendo para saber como ver transmissões ao vivo da Liga Europa UEFA com segurança através de uma VPN.

Veja a Liga Europa UEFA em directo no Sport TV Portugal

Preço: 26€/mês

Acompanhe a Liga Europa UEFA 2022-23 online com o voucher da Sport TV. Transmissão em alta definição e acesso à mais de 14 modalidades de desporto em direto. Você terá acesso 24 horas à vários desportos do seu computador, tablet ou smartphone.

Veja online com segurança através da ExpressVPN!

Assine a ExpressVPN. Conecte-se a um servidor seguro em Portugal. Acesse a Sport TV e desfrute em direto da Liga Europa.

Assista aos jogos da UEFA Liga Europa ao vivo no SBT Brasil

Preço: Grátis

O SBT Brasil transmite jogos selecionados da Liga Europa ao longo da temporada. E sabe qual é a melhor parte? É totalmente grátis! Confira o guia oficial da SBT TV para saber quando sintonizar. Para assistir:

Assista à UEL 2022-23 ao vivo no DAZN Canadá

Preço: $ 20 CAD / mês ou $ 150 CAD / ano

DAZN Canadá oferece transmissões ao vivo da Liga Europa ao longo do ano. Uma avaliação gratuita de 30 dias está disponível. Este stream está em inglês.

Para assistir aos jogos da UEL ao vivo no DAZN:

Baixe a ExpressVPN. Conecte-se a um servidor no Canadá. Vá para DAZN Canadá. Pode ser necessário inserir um código postal canadense válido (por exemplo, R3T 4A7, V1M 1Y8.) Sintonize os jogos!

Saiba mais sobre como assistir ao DAZN com ExpressVPN.

Observação: você pode precisar de um cartão de crédito / débito canadense e código postal (por exemplo, G1X 2W1, V9N 9C5) para assinar o DAZN Canadá; se você não tiver um, faça a assinatura via PayPal.

Veja os melhores lances da UEFA Europa League no YouTube

Os canais B / R Football e UEFA no YouTube oferecem os melhores lances em HD dos jogos da UEL. Para assistir:

Saiba mais sobre como assistir ao YouTube com ExpressVPN.

Quer assistir na tela grande? Conheça todas as maneiras de usar a ExpressVPN em sua TV.

Quando são disputados os jogos da Liga Europa?

A UEFA Europa League 2021/22 acontecerá ao mesmo tempo da liga nacional de cada país, por isso os jogos são realizados no meio da semana. Os jogos geralmente são disputados às quartas e quintas-feiras às 11h55 e às 15h00, horário do leste dos EUA.

A Liga Europa então muda para um torneio eliminatório que vai de fevereiro até a final no final de maio. A final do torneio será disputada em 18 de maio de 2022.

Lista de jogos da UEFA Europa League

Não perca um jogo! Consulte o calendário oficial da UEFA Europa League!