Um jogo de sete atletas rápido e furioso jogado em dois tempos de sete minutos, o rugby sevens é uma versão eletrizante do esporte onde qualquer time pode conquistar a vitória e times menores podem levar a melhor sobre as equipes mais poderosas. A Austrália venceu a Série Mundial de Rugby Sevens masculina e feminina no ano passado e, este ano, os quatro primeiros colocados nas competições masculina e feminina se qualificam automaticamente para as Olimpíadas de Paris 2024. A próxima rodada da temporada de 2023 continua com o New Zealand Sevens de 21 a 22 de janeiro de 2023. Saiba como assistir aos streamings ao vivo gratuitos de rugby sevens com segurança com uma VPN para nunca perder um único tackle, try ou minuto do jogo.

Como assistir ao streaming ao vivo do Circuito Mundial de Rugby Sevens de 2023 online

Você pode assistir ao Circuito Mundial de Rugby Sevens 2023, incluindo o New Zealand Sevens, seguindo algumas etapas simples

Obtenha a ExpressVPN Conecte-se à localização de servidor que corresponda à emissora que você deseja assistir. Por exemplo, conecte-se a um servidor em Toronto para assistir à transmissão gratuita da CBC Consulte a programação da emissora que deseja assistir, como CBC , e encontre a partida que gostaria de ver Sintonize nos jogos!

Onde assistir à Série Mundial de Rugby Sevens 2023 online

Plataformas oficiais e gratuitas para a Série Mundial de Rugby Sevens

Preço: Gratuito

Dependendo da sua região, você pode assistira aos streamings ao vivo de rugby sevens online e gratuitamente na central de jogos no site, no aplicativo oficial, na página do Facebook e no canal do YouTube da Série Mundial de Rugby Sevens. O aplicativo oficial também permite que você fique atualizado com as pontuações ao vivo, jogos, resultados, cobertura de notícias, classificação da temporada e destaques em vídeo do rugby sevens.

CBC

Preço: Gratuito

CBC é uma das maiores emissoras do Canadá e também possui um player gratuito da Web, CBC Gem, que transmitirá ao vivo todos os torneios do Circuito Mundial de Rugby Sevens de 2023, incluindo jogos dos times masculinos e femininos do Canadá. O CBC Gem também é uma ótima maneira de assistir a notícias sob demanda, entretenimento e muitos esportes populares, como hóquei no gelo. Consulte a programação para ver quando os jogos estão sendo transmitidos ao vivo. O CBC Gem tem aplicativos para smartphones e tablets, caso você também queira assistir em qualquer lugar.

Canal+

Preço: A partir de € 25

Canal+ tem os direitos de transmissão franceses para fornecer cobertura ao vivo de toda a série 2023. Consulte a programação para saber quando sintonizar os jogos. Os streamings são em francês. O Canal+ também é uma ótima maneira de assistir a alguns dos melhores programas de TV, filmes e documentários da França. A emissora também oferece um ótimo conteúdo internacional, incluindo programas da HBO e filmes para toda a família por meio de sua assinatura adicional da Disney. Possui aplicativos para todos os dispositivos, incluindo smartphones, tablets, computadores e muitas smart TVs.

Assista ao Canal+ com a ExpressVPN

Sky Sports Now

Preço: Passe de $ 20/semana, $ 40/mês ou $ 400/ano (em dólar neozelandês)

Os espectadores na Nova Zelândia podem assistir a cada try, tackle e minuto da ação online com o Sky Sports Now (sem necessidade do Sky box). Siga a jornada dos All Blacks para retomar os títulos do Sevens da Austrália durante a temporada de 2023 da Série Mundial de Rugby Sevens.

Programação da Série Mundial de Rugby Sevens de 2023 – Torneio masculino

Data Evento 4 a 6 de novembro de 2022 Hong Kong Sevens (Vencedor: Austrália) 2 a 3 de dezembro de 2022 Dubai Sevens (Vencedor: África do Sul) 9 a 11 de dezembro de 2022 Cape Town Sevens (Vencedor: Samoa) 21 a 22 de janeiro de 2023 New Zealand Sevens 27 a 29 de janeiro de 2023 Sydney Sevens 25 a 26 de fevereiro de 2023 Los Angeles Sevens 3 a 5 de março de 2023 Canada Sevens 31 de março a 2 de abril de 2023 Hong Kong Sevens 8 a 9 de abril de 2023 Singapore Sevens 12 a 14 de maio de 2023 Toulouse Sevens 20 a 21 de maio de 2023 London Sevens

Programação da Série Mundial de Rugby Sevens de 2023 – Torneio feminino

Data Evento 2 a 3 de dezembro de 2022 Dubai Sevens (Vencedor: Austrália) 9 a 11 de dezembro de 2022 Cape Town Sevens (Vencedor: Nova Zelândia) 21 a 22 de janeiro de 2023 New Zealand Sevens 27 a 29 de janeiro de 2023 Sydney Sevens 3 a 5 de março de 2023 Canada Sevens 31 de março a 2 de abril de 2023 Hong Kong Sevens 12 a 14 de maio de 2023 Toulouse Sevens 20 a 21 de maio de 2023 London Sevens

ExpressVPN é um serviço VPN que não se destina a ser usado como meio de violação de direitos autorais. Leia os Termos de Serviço da ExpressVPN e os Termos de Uso do seu provedor de conteúdo para obter mais informações.