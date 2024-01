Como assistir à temporada da NASCAR de 2024

Os direitos de transmissão da NASCAR estão distribuídos por vários canais, incluindo Fox, FS1, NBC e USA Network. A melhor opção para encontrar todas as corridas é se inscrever em um serviço de corte de cabo, como Sling TV Blue, YouTube TV, Fubo, Hulu+Live TV ou DirecTV Stream. Fubo, YouTube TV e DirecTV Stream oferecem períodos de teste gratuitos.

Para assistir a todas as corridas com uma VPN, siga alguns passos simples:

Posso usar uma VPN para assistir a corridas da NASCAR de outro país?

Alguns usuários assistem às corridas da NASCAR conectando-se a um servidor VPN em um país diferente do deles, mas fazer isso pode violar direitos autorais ou os termos de uso do serviço de streaming. A ExpressVPN é uma ferramenta de privacidade e segurança, e usá-la para contornar direitos autorais vai contra nossos Termos de Serviço. Não podemos ver ou controlar o que você faz enquanto está conectado à nossa VPN, portanto, é responsabilidade sua garantir que seu uso esteja em conformidade com todos os termos e leis relevantes.

Melhor VPN para assistir às corridas da NASCAR

Como Assistir na sua TV de Tela Grande

Como assistir à NASCAR online gratuitamente

Se você está ansioso para assistir à NASCAR online sem custo algum, está com sorte. Serviços de streaming como YouTube TV, Fubo e DirecTV Stream oferecem testes gratuitos, permitindo que você aproveite as corridas da NASCAR antes que a exigência de pagamento pelo serviço de streaming de TV ao vivo entre em vigor.

Onde assistir às corridas da NASCAR em 2024

Estados Unidos

YouTube TV

Canais: FS1, Fox, NBC, USA Network

Preço: A partir de US$ 73/mês

O YouTube TV oferece a todos os estadunidenses os canais que transmitem as corridas da NASCAR, e a assinatura custa US$ 73/mês. Você pode precisar fornecer um CEP dos EUA (por exemplo, 10022, 48104, etc.), mas ele aceita uma ampla variedade de opções de pagamento. Se não quiser se comprometer com o YouTube TV, aproveite o teste gratuito.

Observação: Pode ser necessário um cartão de crédito/débito dos EUA ou PayPal válido para assinar o YouTube TV. Você ainda pode assinar o YouTube TV via Google Play, mesmo que não tenha um cartão de crédito/débito dos EUA.

Fubo

Canais: FS1, Fox, USA Network, NBC

Preço: US$ 80/mês

Boas notícias para os fãs de NASCAR nos Estados Unidos: o Fubo oferece um teste gratuito de sete dias e todos os canais com corridas da NASCAR. Você precisará de um cartão de crédito/débito dos EUA para se inscrever. O endereço de cobrança utilizado pode determinar quais canais locais estão disponíveis, e você pode não conseguir alterar sua localização.

DirecTV Stream

Canais: FS1, Fox, USA Network, NBC

Preço: A partir de US$ 84/mês

O DirecTV Stream geralmente tem um preço mais alto, mas é uma ótima opção para os fãs dos EUA assistirem às corridas da NASCAR se preferirem um serviço de corte de cabo em vez de um aplicativo de streaming adicional. O DirecTV Stream oferece um teste gratuito de 5 dias.

Sling TV Blue

Canais: FS1, Fox, USA Network, NBC

Preço: Variável

O Sling TV oferece aos telespectadores dos EUA acesso a todos os canais que transmitem corridas da NASCAR. Por favor, note que o Sling não oferece mais um teste gratuito.

Hulu+Live TV

Canais: FS1, Fox, USA Network, NBC

Preço: A partir de US$ 77/mês

O Hulu não oferece um teste gratuito, mas possui um pacote de TV ao vivo para os fãs estadunidenses que inclui todos os principais canais para transmissões seguras da NASCAR.

Canadá

TSN

Preço: C$ 20/mês

País: Canadá

Os espectadores canadenses podem assistir às corridas da NASCAR na TSN+ durante toda a temporada. Embora não ofereça um teste gratuito, a TSN+ permite que os usuários canadenses comprem um passe de um dia por menos de C$ 11 (o que é útil se você quiser assistir a um jogo específico ou à final).

Reino Unido

Viaplay

Preço: A partir de € 16/mês

País: Reino Unido, República da Irlanda

Os fãs de corridas que moram no Reino Unido ou na República da Irlanda podem assistir às corridas da NASCAR ao vivo através do Viaplay, o serviço de streaming online europeu.

Onde ouvir às corridas da NASCAR ao vivo

Alguns usuários podem preferir ouvir as corridas da NASCAR. A ExpressVPN permite que os usuários desfrutem de forma segura e protegida de suas corridas da NASCAR favoritas por meio de métodos apenas de áudio.

MRN e PRN

Preço: Gratuito

O site oficial e o aplicativo da NASCAR oferecem transmissões de áudio ao vivo gratuitas via Motor Racing Network e Performance Racing Network, dependendo da corrida. Os ouvintes dos EUA também podem desfrutar do áudio em estações de rádio selecionadas.

Quando começará a temporada da NASCAR de 2024?

A temporada da NASCAR de 2024 começa oficialmente no domingo, 18 de fevereiro, com o Daytona 500 de 2024. A Fox terá cobertura completa.

Calendário da NASCAR de 2024

Quem vencerá a NASCAR Cup Series de 2024? Você pode encontrar o calendário da primeira metade abaixo, assim como o calendário completo, no site oficial da NASCAR.

Observe que os nomes das corridas podem estar sujeitos a alterações durante a temporada.

Corrida Data e horário Local Canal Vencedor Busch Light Clash no The Coliseum 4 de fevereiro, 20:00 ET / 01:00 GMT Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles, Califórnia) Fox Duelo de Férias Bluegreen 15 de fevereiro, 19:00 ET / 00:00 GMT Daytona International Speedway (Daytona Beach, Flórida) FS1 Daytona 500 18 de fevereiro, 14:30 ET / 19:30 GMT Daytona International Speedway (Daytona Beach, Flórida) Fox Ambetter Health 400 25 de fevereiro, 15:00 ET / 20:00 GMT Atlanta Motor Speedway (Hampton, Geórgia) Fox Pennzoil 400 3 de março, 15:30 ET / 20:30 GMT Las Vegas Motor Speedway (Las Vegas, Nevada) Fox Shriners Children’s 500 10 de março, 15:30 ET / 20:30 GMT Phoenix Raceway (Avondale, Arizona) Fox Food City 500 17 de março, 15:30 ET / 20:30 GMT Bristol Motor Speedway (Bristol, Tennessee) Fox EchoPark Automotive Grand Prix 24 de março, 15:30 ET / 20:30 GMT Circuit of the Americas (Austin, Texas) Fox Toyota Owners 400 31 de março, 19:00 ET / 12:00 GMT Richmond Raceway (Richmond, Virgínia) Fox Corrida de Primavera da NASCAR Cup Series em Martinsville 7 de abril, 15:00 ET / 20:00 GMT Martinsville Speedway (Ridgeway, Virgínia) FS1 Autotrader EchoPark Automotive 400 14 de abril, 15:30 ET / 20:30 GMT Texas Motor Speedway (Fort Worth, Texas) FS1 Geico 500 21 de abril, 15:30 ET / 20:30 GMT Martinsville Speedway (Martinsville, Virgínia) Fox Würth 400 28 de abril, 14:00 ET / 19:00 GMT Dover Motor Speedway (Dover, Delaware) FS1 AdventHealth 400 5 de maio, 15:00 ET / 20:00 GMT Kansas Speedway (Kansas City, Kansas) FS1 Goodyear 400 12 de maio, 15:00 ET / 20:00 GMT Darlington Raceway (Darlington, Carolina do Sul) FS1 NASCAR All-Star Open 19 de maio, 20:00 ET / 01:00 GMT North Wilkesboro Speedway (North Wilkesboro, Carolina do Norte) FS1 NASCAR All-Star Race 19 de maio, 20:00 ET / 01:00 GMT North Wilkesboro Speedway (North Wilkesboro, Carolina do Norte) FS1 Coca-Cola 600 26 de maio, 18:00 ET / 23:00 GMT Charlotte Motor Speedway (Concord, Carolina do Norte) Fox Enjoy Illinois 300 2 de junho, 15:30 ET / 20:30 GMT World Wide Technology Raceway (Madison, Illinois) FS1 Toyota / Save Mart 350 9 de junho, 15:30 ET / 20:30 GMT Sonoma Raceway (Sonoma, Califórnia) Fox

*Itálico indica partida de exibição

Perguntas frequentes: Sobre as transmissões ao vivo da NASCAR Em qual canal a NASCAR é transmitida? As corridas da NASCAR são transmitidas em quatro redes: Fox, FS1, NBC e USA. Como posso assistir à NASCAR sem cabo? Os fãs de corridas que desejam assistir à NASCAR sem cabo devem verificar o YouTube TV, Fubo ou DirecTV Stream; todos os três serviços oferecem um teste gratuito e todos os canais que transmitem corridas da NASCAR. Alternativamente, os fãs da NASCAR podem assistir às corridas no Hulu+Live TV ou no Sling TV. Posso assistir à NASCAR ao vivo gratuitamente? A partir de 2024, não há uma maneira oficial de assistir às corridas da NASCAR gratuitamente. No entanto, você pode sintonizar as corridas da NASCAR em serviços como Fubo, YouTube TV e DirecTV Stream, que oferecem testes gratuitos. Posso assistir à NASCAR na Peacock? A partir de 2024, as corridas da NASCAR não são transmitidas na Peacock. No entanto, você pode conferir destaques na Peacock. Posso assistir à NASCAR no YouTube? A partir de 2024, as corridas da NASCAR não são transmitidas no YouTube. No entanto, o YouTube TV oferece os quatro canais principais – Fox, FS1, NBC e USA – que transmitirão as corridas da NASCAR durante a temporada de 2024 da Cup Series. Posso assistir à NASCAR na Amazon Prime? O Prime Video começará a transmitir corridas da NASCAR em 2025. Posso assistir à NASCAR no Roku? Sim, você pode assistir a corridas da NASCAR em um dispositivo Roku. No entanto, você deve assistir às corridas em um serviço de corte de cabo, como YouTube TV, Fubo ou DirecTV Stream. É gratuito assistir à NASCAR no Twitch? A partir de 2024, as corridas da NASCAR não são transmitidas no Twitch. Quais aplicativos posso usar para assistir à NASCAR? Você pode assistir às corridas da NASCAR em aplicativos como YouTube TV, Fubo e DirecTV Stream. Onde posso encontrar a classificação da NASCAR? Você pode encontrar a classificação da NASCAR em seu site oficial. Posso assistir às corridas da NASCAR no meu computador? Absolutamente! Se estiver acessando o serviço de streaming por um navegador da web, certifique-se também de instalar a extensão do ExpressVPN para Chrome, Firefox ou Edge. A extensão tem algumas funcionalidades por trás que podem solucionar problemas comuns de streaming. Posso assistir às corridas da NASCAR no meu telefone ou tablet? Sim. A ExpressVPN tem aplicativos para todos os principais dispositivos móveis, incluindo iOS e Android. Como posso assistir às corridas da NASCAR na minha TV com uma VPN? Em resumo, existem cinco maneiras diferentes de assistir esportes na sua TV com o ExpressVPN:

-Com o aplicativo nativo para uma smart TV, dispositivo Android TV ou outro dispositivo de streaming

-Transmitindo no seu computador e conectando-se à TV com um cabo HDMI

-Transmitindo sem fio para a sua TV ou dispositivo de streaming a partir do seu computador ou dispositivo móvel

-Conectando-se a um roteador habilitado para a ExpressVPN, que permite um número ilimitado de dispositivos e facilita a conexão com diferentes localizações de servidor simultaneamente

-Com o MediaStreamer, a solução da ExpressVPN para dispositivos que não podem instalar uma VPN, como alguns consoles de streaming e consoles de jogos. O MediaStreamer só precisa ser configurado uma vez, embora não forneça todos os benefícios de segurança de uma VPN

Para obter mais informações sobre todas as maneiras de obter a ExpressVPN na sua TV de tela grande, clique aqui ou entre em contato com um agente de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana para obter instruções passo a passo. Eu me conectei à localização de servidor VPN sugerida, mas não consigo fazer login no serviço de streaming! Sem problemas! A carga do servidor muda rapidamente (especialmente quando muitas pessoas estão tentando assistir a eventos específicos), mas é exatamente por isso que a ExpressVPN tem servidores de alta velocidade em todo o mundo. Se você estiver tentando acessar um site nos EUA ou na Alemanha, por exemplo, tente se conectar a uma localização de servidor diferente nesses países. Eu me conectei à VPN, mas minha velocidade de internet está lenta Se a sua velocidade de internet estiver lenta ou sua transmissão parecer estar com atrasos, pode haver algumas razões possíveis:

-A distância entre a localização do servidor VPN selecionado e o seu local físico

-Seu tipo de conexão (conexões com fio são mais confiáveis do que conexões sem fio)

-Interconectividade subótima entre a VPN e seu provedor de serviços de Internet (ISP)

-Velocidade de conexão com a internet lenta em seu local

-O tipo do seu dispositivo e o poder de processamento

Tente cada uma das seguintes etapas para solucionar o problema:

-Baixe a versão mais recente da ExpressVPN

-Conecte-se a uma localização de servidor VPN diferente

-Altere o protocolo da sua VPN

Se você tentar cada uma das opções acima e ainda estiver enfrentando problemas com a velocidade de transmissão, entre em contato com a Equipe de Suporte da ExpressVPN 24 horas por dia, 7 dias por semana e alguém estará com você em segundos. Quais outros serviços de streaming posso assistir com a ExpressVPN? A ExpressVPN funciona perfeitamente com todos os aplicativos de streaming mais populares do mundo. Usar uma VPN para streaming garante que você assista de forma segura em alta definição e com largura de banda ilimitada, livre de estrangulamento pelo provedor de serviços de Internet (ISP), que às vezes pode reduzir a velocidade. Se você deseja assistir à sua equipe favorita de qualquer lugar, mesmo enquanto viaja ou em redes não seguras, como Wi-Fi público, a ExpressVPN é uma ótima maneira de aprimorar sua experiência de streaming esportivo.