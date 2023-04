O Brasileirão Feminino 2023 ou Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino começou no dia 24 de fevereiro e vai até setembro. Os 16 melhores clubes do Brasil estão competindo para definir qual será o campeão de 2023. Saiba como assistir ao Brasileirão feminino ao vivo com uma VPN — Transmissão em alta qualidade e sem interrupções.

Assista ao Brasileirão feminino ao vivo pelo SporTV

Preço: A partir de R$42,90/mês

Canal: SporTV

Para assistir ao Brasileirão feminino com a melhor qualidade transmitida e em Português, escolha o SporTV através do Globoplay.

Assine a ExpressVPN. Conecte-se a um servidor seguro localizado no Brasil. Entre no Globoplay, faça login ou escolha o seu plano. Assista aos jogos com segurança e proteção de qualquer lugar.

Assista aos jogos do Palmeiras no canal do YouTube do Palmeiras

Preço: Grátis

Canal: YouTube

Quando o time feminino do Palmeiras entrar em campo, você pode acompanhar o jogo através do canal oficial do YouTube deles.

Assine a ExpressVPN. Conecte-se a um servidor seguro localizado no Brasil. Entre no canal oficial do Palmeiras no YouTube. Divirta-se!

Calendário do Brasileirão feminino 2023

1ª RODADA

24 a 27 de fevereiro

2ª RODADA

3 a 6 de março

3ª RODADA

10 a 13 de março

4ª RODADA

17 de março a 20 de abril

5ª RODADA

24 de abril a 27 de abril

6ª RODADA

31 de março a 3 de abril

7ª RODADA

14 a 17 de abril

8ª RODADA

21 a 24 de abril

9ª RODADA

28 de abril a 1 de maio

10ª RODADA

5 a 8 de maio

11ª RODADA

12 a 15 de maio

12ª RODADA

19 a 22 de maio

13ª RODADA

26 a 29 de maio

14ª RODADA

2 a 5 de junho

15ª RODADA

9 a 12 de junho

QUARTA DE FINAL

16 a 26 de junho

SEMIFINAL

26 de agosto a 3 de setembro

FINAL

10 e 17 de setembro