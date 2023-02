A ExpressVPN funciona perfeitamente com todos os aplicativos de streaming mais populares do mundo. O uso de uma boa VPN para streaming garante que você assista com segurança, em HD, com velocidade extremamente rápida, com largura de banda ilimitada e livre da limitação de velocidade imposta pelo seu provedor de Internet (que às vezes pode diminuir a velocidade da sua conexão).

Se você quiser assistir ao seu time favorito de qualquer lugar, mesmo enquanto viaja ou em redes não seguras, como um Wi-Fi público, a ExpressVPN é uma ótima maneira de aprimorar sua experiência.