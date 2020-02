Como alterar o seu endereço IP

e esconder a sua localização

É muito fácil ocultar ou alterar o seu endereço IP. Tudo que você precisa é de uma VPN (virtual private network).

Uma VPN irá trocar seu endereço IP colocando você virtualmente em uma localização diferente. Quando você usa uma VPN, seu tráfego de Internet é encaminhado através de um túnel criptografado para que ninguém, nem mesmo o seu provedor de Internet, possa ver o que você está fazendo online.

Uma VPN vai fazer parecer que você está no mesmo lugar que a localização do servidor. Por exemplo, se você estiver nos EUA e você se conectar a uma localização da VPN no Reino Unido, vai parecer que você está no Reino Unido.