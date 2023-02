Assista aos jogos da MLS na YouTube TV

Preço: US$ 65/mês e acima

Canais: ABC

O YouTube oferece uma variedade de canais que transmitem jogos da MLS e da MLS Cup e a assinatura custa US$ 65/mês. Se você não quiser se comprometer com a YouTube TV, use o teste gratuito de cinco dias.

Para assistir de maneira privada e segura com uma VPN:

Nota: Você pode precisar de um cartão de crédito/débito válido dos EUA ou do PayPal para assinar a YouTube TV. Você ainda pode se inscrever na YouTube TV pela Google Play, mesmo que não tenha um cartão de crédito/débito dos EUA.

Quer ver na telona? Saiba mais sobre todas as maneiras de instalar a ExpressVPN na sua TV.

Saiba mais sobre como assistir a YouTube TV com a ExpressVPN.

Assista aos jogos ao vivo da MLS na Hulu + Live TV

Preço: US$ 65/mês e pacotes acima

Canais: ABC

A Hulu + Live TV é outra maneira de assistir aos jogos da MLS e oferece uma avaliação gratuita de sete dias. Pode ser necessário fornecer um código postal válido dos EUA (por exemplo, 10012, 48104) e um cartão de crédito.

Para assistir aos jogos da MLS com a Hulu + Live TV de maneira privada e segura com uma VPN:

Saiba mais sobre como assistir a Hulu com a ExpressVPN.

Assista à MLS ao vivo na fuboTV

Preço: US$ 65/mês

Canais: ABC

Que tal outra maneira de assistir aos jogos da MLS? Use a avaliação gratuita de sete dias na fuboTV para assistir mais futebol e outros esportes como a MLB e a NHL!

Para assistir aos jogos da MLS com a fuboTV de maneira privada e segura com uma VPN:

Nota: Você precisará de um cartão de crédito/débito dos EUA para se inscrever. O endereço de cobrança usado pode determinar quais canais locais estão disponíveis e você pode não conseguir alterar sua localização.

Saiba mais sobre como assistir à fuboTV com a ExpressVPN.

Assista à MLS ao vivo na Sky Sports

Preço: £ 22/mês e acima

A Sky Sports é uma das emissoras oficiais do Reino Unido para os jogos da MLS. A Sky Sports está disponível apenas para residentes no Reino Unido e na Irlanda. Você também precisará fornecer um código postal válido e um cartão de crédito ou débito do Reino Unido/Irlanda.

A MLS na Sky cobre pelo menos dois jogos da temporada regular por semana, o jogo All-Star e todos os jogos de playoff da Copa MLS.

Se você já possui uma assinatura Sky, pode transmitir o conteúdo online via Sky Go. Com uma VPN, você pode assistir a Sky Go de forma privada e segura e ignorar a limitação da largura de banda do seu provedor de Internet ( ISP).

Para assistir a MLS na Sky Go com uma VPN:

Saiba mais sobre como assistir à Sky com a ExpressVPN.



Assista aos replays e destaques da MLS na Pluto TV

Preço: Gratuito

A Pluto TV oferece o canal oficial da MLS com replays e destaques em seu site. É totalmente grátis!

Para assistir aos jogos da MLS com a Pluto TV de maneira privada e segura com uma VPN:

Veja todos os melhores momentos do jogos no YouTube

O canal oficial da MLS no YouTube é o melhor lugar para ver os destaques. Veja os destaques detalhados de cada jogo e marque todos os gols!

Saiba mais sobre como assistir o YouTube com a ExpressVPN.

Acompanhe os resultados e destaques no aplicativo da MLS

Se você não quiser perder as últimas notícias, destaques e resultados da MLS, não deixe de utilizar o aplicativo oficial da MLS.

Se você deseja reviver os melhores gols da semana ou mergulhar nas estatísticas de desempenho mais recentes do seu time favorito, o aplicativo (no Android e iOS) é o companheiro indispensável para todos os fãs da MLS.

A ExpressVPN funciona perfeitamente com o aplicativo MLS e mantém você conectado com segurança para que você possa se manter atualizado sobre toda a ação em campo!

Quem ganhou a Copa MLS de 2021?

O New York City FC derrotou o Portland Timbers no domingo, 12 de dezembro, em uma disputa de pênaltis após a partida terminar em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Foi a primeira vez que o clube conquistou a Copa MLS na história da franquia.