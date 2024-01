Como assistir às transmissões ao vivo da Copa Davis com uma VPN

Você pode assistir à transmissão ao vivo de cada partida da Copa Davis de 2024 com uma VPN em apenas alguns passos simples:

Obtenha a ExpressVPN. Conecte-se ao servidor VPN que corresponde à emissora que você deseja assistir. Por exemplo, fãs australianos que desejam assistir à cobertura de seu país de origem devem se conectar a um servidor seguro na Austrália, como Sydney ou Melbourne. Verifique a programação da emissora que você deseja assistir, como a 9Now (Austrália), e encontre a partida que deseja assistir. Sintonize e aproveite!

Assistindo em um computador? Para a melhor experiência de streaming, use a extensão do ExpressVPN para navegadores Chrome, Firefox ou Edge.

Posso usar uma VPN para assistir à Copa Davis de outro país?

A ExpressVPN é um serviço de privacidade e segurança e não deve ser usado como meio de contorno de direitos autorais. Não podemos ver ou controlar o que você faz enquanto está conectado à nossa VPN, portanto, você é responsável por cumprir nossos Termos de Serviço, os termos do seu provedor de conteúdo e quaisquer leis aplicáveis.

Por que você precisa de uma VPN para assistir à Copa Davis de 2024 online?

A ExpressVPN é a melhor VPN para assistir com segurança e privacidade as partidas de tênis da Copa Davis ao vivo online. Com servidores de última geração de 10 Gbps em localizações ao redor do mundo, você pode desfrutar das proteções completas de privacidade de uma VPN sem perder nenhum jogo. A ExpressVPN possui aplicativos fáceis de usar para Windows, Mac, Android e iOS, além de várias maneiras de assistir em sua TV de tela grande. Se precisar de ajuda durante o processo, a ExpressVPN oferece suporte via chat 24 horas por dia, 7 dias por semana e uma garantia de reembolso de 30 dias, sem compromisso!

Onde assistir à Copa Davis em seu país

Estados Unidos

Tennis Channel

Preço: A partir de US$ 45/mês

Canal: The Tennis Channel

Assista à Copa Davis de 2024 com o Tennis Channel. Para assistir ao Tennis Channel, vá para Fubo (US$ 75/mês), Sling TV (US$ 35/mês + US$ 10/mês para o pacote “Sports Extra”) ou DirecTV Stream (US$ 90/mês, use o pacote “Ultimate” ou superior) e faça o cadastro. Testes gratuitos estão disponíveis para Fubo e DirecTv Stream. Para saber o horários dos jogos, consulte o calendário oficial.

Observação: Você pode precisar inserir um código postal válido dos EUA (por exemplo, 10001, 48104).

Reino Unido

BBC

Preço: Gratuito

Fãs britânicos de tênis, vocês estão com sorte! A BBC iPlayer oferece uma cobertura fantástica do torneio, incluindo os muito aguardados jogos da Copa Davis. Consulte o calendário oficial da BBC e aproveite os jogos.

Austrália

9Now

Preço: Gratuito

Canais: Channel 9

O 9Now a Austrália oferece uma transmissão gratuita de alguns torneios de tênis, incluindo a Copa Davis. O 9Now cobrirá todos os jogos da Copa Davis. Consulte o calendário para saber quando sintonizar.

Áustria

ServusTV

Preço: Gratuito

O ServusTV, que também transmite corridas de Fórmula 1 e jogos da Liga dos Campeões da UEFA, oferece transmissões gratuitas da Copa Davis em alemão. Os fãs austríacos podem assistir à Copa Davis gratuitamente no ServusTV.

Assista ao ServusTV com uma VPN

Itália

RaiPlay

Preço: Gratuito

Os fãs italianos podem desfrutar de uma cobertura abrangente da Copa Davis no RaiPlay. Você pode assistir através do seu navegador ou por meio dos aplicativos para iOS e Android. O RaiPlay também permite que você assista a outros esportes, incluindo futebol, e milhares de filmes e programas de TV italianos ao vivo e sob demanda.

Assista ao RaiPlay com uma VPN

Quando começa a Copa Davis de 2024?

As eliminatórias para a Copa Davis de 2024 começam em 2 de fevereiro de 2024.

Qual país está sediando a Copa Davis de 2024?

Fique ligado para o anúncio para saber quem vai sediar a Final da Copa Davis de 2024.

Calendário da Copa Davis de 2024

Consulte o calendário oficial da Copa Davis para saber quando os jogos estão acontecendo.

Quais países estão jogando na Copa Davis de 2024?

As eliminatórias da Copa Davis de 2024 contarão com 24 nações: Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Taipei Chinês, Croácia, República Tcheca, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Israel, Cazaquistão, República da Coreia, Holanda, Peru, Portugal, Sérvia, Eslováquia, Suécia, Suíça, Ucrânia, EUA.

Da eliminatória, 12 equipes avançam para a Fase de Grupos da Final da Copa Davis, ao lado do campeão de 2023, Itália, do vice-campeão Austrália, e dos wild cards Espanha e Grã-Bretanha.

Vencedores recentes da Copa Davis

Ano Vencedor 2013 República Tcheca 2014 Suíça 2015 Grã-Bretanha 2016 Argentina 2017 França 2018 Croácia 2019 Espanha 2021 Rússia 2022 Canadá 2023 Itália

Embora você possa usar uma VPN para assistir a filmes, séries e shows de TV fora do seu país, isso pode violar direitos autorais ou infringir os Termos de Uso do provedor de streaming e os Termos de Serviço da ExpressVPN. Como uma ferramenta de privacidade e segurança, a ExpressVPN foi projetada para que ninguém possa ver ou controlar o que você faz quando conectado ao nosso serviço VPN, nem mesmo nós. Portanto, você é responsável por verificar se seu uso está consoante com todos os termos e leis aplicáveis.