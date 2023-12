A rivalidade entre as seleções de futebol do Brasil e da Argentina é uma das mais intensas e apaixonadas do mundo. Esses dois gigantes sul-americanos têm uma longa história de encontros épicos em campo, que transcendem simplesmente o esporte. Neste artigo, vamos explorar a rica história desse clássico do futebol, destacando alguns dos momentos mais memoráveis e fornecendo uma lista abrangente de todas as partidas já disputadas entre Brasil e Argentina.

História da Rivalidade

A rivalidade Brasil x Argentina não é apenas sobre futebol; ela reflete as tensões históricas, culturais e até mesmo políticas entre essas duas nações. Desde os primórdios do futebol sul-americano, as seleções do Brasil e da Argentina se destacaram como potências, alimentando uma competição saudável e, às vezes, acirrada.

Momentos Memoráveis

A Batalha de Rosário — Copa do Mundo de 1978: Argentina 0 x 0 Brasil

A Argentina venceu sua primeira Copa do Mundo em casa, derrotando a Holanda na final em Buenos Aires. Esse foi um dos jogos mais emblemáticos da rivalidade.

Final da Copa América de 2004: Brasil 2 x 2 Argentina (4 x 2 pênaltis)

Brasil sagrou-se campeão após derrotar a Argentina nos pênaltis em Lima, Peru, conquistando assim o seu sétimo título da competição.

Final da Copa América de 2007: Brasil 3 x 0 Argentina

A seleção brasileira conquistou a Copa América com uma vitória convincente sobre a Argentina, em um jogo que destacou o talento de jogadores como Robinho e Júlio Baptista.

Brasil x Argentina | Todos os jogos

Aqui está uma lista de todas as partidas oficiais entre Brasil e Argentina até a data deste artigo. Vale ressaltar que os números podem ter mudado, então é sempre bom verificar fontes atualizadas.

Nª Data Cidade Jogo Resultado Competição Partidas disputadas antes da 1ª partida oficial da Seleção Brasileira * 9 de julho de 1908 Rio de Janeiro, Brasil Brasil – Argentina 2-3 jogo amistoso * 8 de setembro de 1912 São Paulo, Brasil Brasil – Argentina 3-6 jogo amistoso Partidas disputadas depois da 1ª partida oficial da Seleção Brasileira 1 20 de setembro de 1914 Buenos Aires, Argentina Argentina – Brasil 3-0 jogo amistoso 2 27 de setembro de 1914 Argentina – Brasil 0-1 Copa Rocca 3 10 de julho de 1916 Argentina – Brasil 1-1 Copa América 1916 4 3 de outubro de 1917 Montevidéu, Uruguai Argentina – Brasil 4-2 Copa América 1917 5 18 de maio de 1919 Rio de Janeiro, Brasil Brasil – Argentina 3-1 Copa América 1919 6 1 de junho de 1919 Brasil – Argentina 3-3 Taça Roberto Cherry 7 25 de setembro de 1920 Viña del Mar, Chile Argentina – Brasil 2-0 Copa América 1920 * 6 de outubro de 1920 Buenos Aires, Argentina Argentina – Brasil 3-1 jogo amistoso 8 2 de outubro de 1921 Argentina – Brasil 1-0 Copa América 1921 9 15 de outubro de 1922 Rio de Janeiro, Brasil Brasil – Argentina 2-0 Copa América 1922 10 22 de outubro de 1922 São Paulo, Brasil Brasil – Argentina 2-1 Copa Rocca 11 18 de novembro de 1923 Montevidéu, Uruguai Argentina – Brasil 2-1 Copa América 1923 12 2 de dezembro de 1923 Buenos Aires, Argentina Brasil – Argentina 2-0 Taça Confratenidad Brasil-Argentina 13 9 de dezembro de 1923 Argentina – Brasil 2-0 Copa Rocca 14 13 de dezembro de 1925 Argentina – Brasil 4-1 Copa América 1925 15 25 de dezembro de 1925 Argentina – Brasil 2-2 Copa América 1925 16 30 de janeiro de 1937 Argentina – Brasil 1-0 Copa América 1937 17 1 de fevereiro de 1937 Argentina – Brasil 2-0 a.e.t. 18 15 de janeiro de 1939 Rio de Janeiro, Brasil Brasil – Argentina 1-5 Copa Rocca 19 22 de janeiro de 1939 Brasil – Argentina 3-2 20 18 de fevereiro de 1940 São Paulo, Brasil Brasil – Argentina 2-2 a.e.t. 21 25 de fevereiro de 1940 Brasil – Argentina 0-3 22 5 de março de 1940 Buenos Aires, Argentina Argentina – Brasil 6-1 23 10 de março de 1940 Argentina – Brasil 2-3 24 17 de março de 1940 Avellaneda, Argentina Argentina – Brasil 5-1 25 17 de janeiro de 1942 Montevidéu, Uruguai Argentina – Brasil 2-1 Copa América 1942 26 15 de fevereiro de 1945 Santiago, Chile Argentina – Brasil 3-1 Copa América 1945 27 16 de dezembro de 1945 São Paulo, Brasil Brasil – Argentina 3-4 Copa Rocca 28 20 de dezembro de 1945 Rio de Janeiro, Brasil Brasil – Argentina 6-2 29 23 de dezembro de 1945 Brasil – Argentina 3-1 30 10 de fevereiro de 1946 Buenos Aires, Argentina Argentina – Brasil 2-0 Copa América 1946 31 5 de fevereiro de 1956 Montevidéu, Uruguai Brasil – Argentina 1-0 Copa América 1956 32 18 de março de 1956 Cidade do México, México Argentina – Brasil 2-2 Campeonato Pan-Americano de Futebol 33 8 de julho de 1956 Buenos Aires, Argentina Argentina – Brasil 0-0 Taça do Atlântico 34 3 de abril de 1957 Lima, Peru Argentina – Brasil 3-0 Copa América 1957 35 7 de julho de 1957 Rio de Janeiro, Brasil Brasil – Argentina 1-2 Copa Rocca 36 10 de julho de 1957 São Paulo, Brasil Brasil – Argentina 2-0 37 4 de abril de 1959 Buenos Aires, Argentina Argentina – Brasil 1-1 Copa América 1959 38 22 de dezembro de 1959 Guayaquil, Equador Argentina – Brasil 4-1 39 13 de março de 1960 San José, Costa Rica Argentina – Brasil 2-1 Campeonato Pan-Americano de Futebol 40 20 de março de 1960 Argentina – Brasil 0-1 41 26 de maio de 1960 Buenos Aires, Argentina Argentina – Brasil 4-2 Copa Rocca 42 29 de maio de 1960 Argentina – Brasil 1-4 43 12 de julho de 1960 Rio de Janeiro, Brasil Brasil – Argentina 5-1 Taça do Atlântico 44 24 de março de 1963 La Paz, Bolívia Argentina – Brasil 3-0 Copa América 1963 45 13 de abril de 1963 São Paulo, Brasil Brasil – Argentina 2-3 Copa Rocca 46 16 de abril de 1963 Rio de Janeiro, Brasil Brasil – Argentina 5-2 47 3 de junho de 1964 São Paulo, Brasil Brasil – Argentina 0-3 Taça das Nações 48 9 de junho de 1965 Rio de Janeiro, Brasil Brasil – Argentina 0-0 jogo amistoso 49 7 de agosto de 1968 Brasil – Argentina 4-1 50 11 de agosto de 1968 Belo Horizonte, Brasil Brasil – Argentina 3-2 51 4 de março de 1970 Porto Alegre, Brasil Brasil – Argentina 0-2 52 8 de março de 1970 Rio de Janeiro, Brasil Brasil – Argentina 2-1 53 28 de julho de 1971 Buenos Aires, Argentina Argentina – Brasil 1-1 Copa Rocca 54 31 de julho de 1971 Argentina – Brasil 2-2 55 30 de junho de 1974 Hanôver, Alemanha Ocidental Argentina – Brasil 1-2 Copa do Mundo FIFA de 1974 56 6 de agosto de 1975 Belo Horizonte, Brasil Brasil – Argentina 2-1 Copa América de 1975 57 16 de agosto de 1975 Rosário, Argentina Argentina – Brasil 0-1 58 27 de fevereiro de 1976 Buenos Aires, Argentina Argentina – Brasil 1-2 Taça do Atlântico 1976 59 19 de maio de 1976 Rio de Janeiro, Brasil Brasil – Argentina 2-0 60 18 de junho de 1978 Rosário, Argentina Argentina – Brasil 0-0 Copa do Mundo FIFA de 1978 61 2 de agosto de 1979 Rio de Janeiro, Brasil Brasil – Argentina 2-1 Copa América de 1979 62 23 de agosto de 1979 Buenos Aires, Argentina Argentina – Brasil 2-2 63 4 de janeiro de 1981 Montevidéu, Uruguai Argentina – Brasil 1-1 Mundialito 64 2 de julho de 1982 Barcelona, Espanha Argentina – Brasil 1-3 Copa do Mundo FIFA de 1982 65 24 de agosto de 1983 Buenos Aires, Argentina Argentina – Brasil 1-0 Copa América de 1983 66 14 de setembro de 1983 Rio de Janeiro, Brasil Brasil – Argentina 0-0 67 17 de junho de 1984 São Paulo, Brasil Brasil – Argentina 0-0 jogo amistoso 68 5 de maio de 1985 Salvador, Brasil Brasil – Argentina 2-1 69 10 de julho de 1988 Melbourne, Austrália Argentina – Brasil 0-0 Torneio Bicentenário da Austrália 70 25 de setembro de 1988 Seul, Coreia do Sul Brasil – Argentina 1-0 Jogos Olímpicos de Seul – Quartas de Final 71 12 de julho de 1989 Rio de Janeiro, Brasil Argentina – Brasil 0-2 Copa América de 1989 72 24 de junho de 1990 Turim, Itália Brasil – Argentina 0-1 Copa do Mundo FIFA de 1990 73 27 de março de 1991 Buenos Aires, Argentina Argentina – Brasil 3-3 jogo amistoso 74 27 de junho de 1991 Curitiba, Brasil Brasil – Argentina 1-1 jogo amistoso 75 17 de julho de 1991 Santiago, Chile Argentina – Brasil 3-2 Copa América de 1991 76 18 de fevereiro de 1993 Buenos Aires, Argentina Argentina – Brasil 1-1 jogo amistoso 77 27 de junho de 1993 Guayaquil, Equador Brasil – Argentina 1-1 (5-6 pen) Copa América de 1993 78 23 de março de 1994 Recife, Brasil Brasil – Argentina 2-0 jogo amistoso 79 17 de julho de 1995 Rivera, Uruguai Brasil – Argentina 2-2 (4-2 pen) Copa América de 1995 80 8 de novembro de 1995 Buenos Aires, Argentina Argentina – Brasil 0-1 jogo amistoso 81 29 de abril de 1998 Rio de Janeiro, Brasil Brasil – Argentina 0-1 82 11 de julho de 1999 Ciudad del Este, Paraguai Brasil – Argentina 2-1 Copa América de 1999 83 4 de setembro de 1999 Buenos Aires, Argentina Argentina – Brasil 2-0 jogo amistoso 84 7 de setembro de 1999 Porto Alegre, Brasil Brasil – Argentina 4-2 85 26 de julho de 2000 São Paulo, Brasil Brasil – Argentina 3-1 Eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA de 2002 86 5 de setembro de 2001 Buenos Aires, Argentina Argentina – Brasil 2-1 87 2 de junho de 2004 Belo Horizonte, Brasil Brasil – Argentina 3-1 Eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA de 2006 88 25 de julho de 2004 Lima, Peru Brasil – Argentina 2-2 (4-2 pen) Copa América de 2004 89 8 de junho de 2005 Buenos Aires, Argentina Argentina – Brasil 3-1 Eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA de 2006 90 29 de junho de 2005 Frankfurt, Alemanha Argentina – Brasil 1-4 Copa das Confederações 2005 91 3 de setembro de 2006 Londres, Inglaterra Brasil – Argentina 3-0 jogo amistoso 92 15 de julho de 2007 Maracaibo, Venezuela Brasil – Argentina 3-0 Copa América de 2007 93 18 de junho de 2008 Belo Horizonte, Brasil Brasil – Argentina 0-0 Eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA de 2010 94 19 de setembro de 2008 Pequim, China Brasil – Argentina 0-3 Jogos Olímpicos de Pequim – Semifinal 95 5 de setembro de 2009 Rosário, Argentina Argentina – Brasil 1-3 Eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA de 2010 96 17 de novembro de 2010 Doha, Catar Brasil – Argentina 0-1 jogo amistoso 97 14 de setembro de 2011 Córdoba, Argentina Argentina – Brasil 0-0 Superclássico das Américas 98 28 de setembro de 2011 Belém, Brasil Brasil – Argentina 2-0 99 9 de junho de 2012 Nova Jérsei, Estados Unidos Brasil – Argentina 3-4 jogo amistoso 100 19 de setembro de 2012 Goiânia, Brasil Brasil – Argentina 2-1 Superclássico das Américas 101 21 de novembro de 2012 Buenos Aires, Argentina Argentina – Brasil 2-1 (3-4 pen) 102 11 de outubro de 2014 Pequim, China Brasil – Argentina 2-0 103 13 de novembro de 2015 Buenos Aires, Argentina Argentina – Brasil 1-1 Eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA de 2018 104 10 de novembro de 2016 Belo Horizonte, Brasil Brasil – Argentina 3-0 105 9 de junho de 2017 Melbourne, Austrália Brasil – Argentina 0-1 jogo amistoso 106 16 de outubro de 2018 Jidá, Arábia Saudita Brasil – Argentina 1-0 Super Clásico Championship 107 2 de julho de 2019 Belo Horizonte, Brasil Brasil – Argentina 2-0 Copa América de 2019 108 15 de novembro de 2019 Riade, Arábia Saudita Brasil – Argentina 0-1 Super Clásico Championship 109 10 de julho de 2021 Rio de Janeiro, Brasil Argentina – Brasil 1-0 Copa América de 2021 110 16 de novembro de 2021 San Juan, Argentina Argentina – Brasil 0 – 0 Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2022 111 21 de novembro de 2023 Rio de Janeiro, Brasil Brasil – Argentina 0-1 Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026

A rivalidade entre Brasil e Argentina é um espetáculo que transcende o campo de jogo. Esses confrontos históricos não apenas proporcionaram momentos emocionantes para os fãs de futebol, mas também ajudaram a moldar a identidade cultural e esportiva dessas duas nações. Enquanto as batalhas continuam, os torcedores aguardam ansiosos pelos próximos capítulos dessa saga futebolística, onde a paixão e a competição permanecem eternas.

Brasil x Argentina: quem venceu mais

A contagem de partidas entre Brasil e Argentina varia conforme a fonte. A FIFA registra 111 confrontos, com 42 vitórias do Brasil, 42 da Argentina e 27 empates. No entanto, a CBF e a AFA têm números distintos, ambos citando 110 jogos, mas com diferentes contagens de vitórias e empates. A CBF atribui 43 vitórias ao Brasil, enquanto a AFA credita 44 à Argentina. Adicionalmente, a Folha de S. Paulo, em colaboração com a GOAL em 2019, apresentou outro conjunto de dados, indicando 113 jogos, com o Brasil vencendo 44 vezes, a Argentina 43, e 26 empates.

