Keys é o gerenciador de senhas gratuito da ExpressVPN

O que é o ExpressVPN Keys?

O ExpressVPN Keys permite que você assuma o controle da segurança de suas senhas. Você pode criar senhas únicas e complexas que são difíceis de hackear, armazená-las em um cofre digital seguro e preencher seus logins com apenas um clique. O gerenciador de senhas torna sua experiência online mais fácil, rápida e segura.



O ExpressVPN Keys é a mais recente inovação de segurança da equipe por trás da nossa VPN líder do setor, da tecnologia TrustedServer e do protocolo VPN Lightway. Com o lançamento do gerenciador de senhas gratuito para usuários, a ExpressVPN amplia as formas de proteger sua pegada digital e suas senhas. É mais proteção pelo mesmo preço.