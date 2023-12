Saiba como assistir ao Campeonato Mundial Feminino de Handebol da IHF de 2023 (29 de novembro a 17 de dezembro de 2023), realizado em conjunto pela Dinamarca, Noruega e Suécia. A co-anfitriã Noruega é a atual campeã mundial de handebol feminino, mas quem entre as 32 equipes participantes da 26ª edição do torneio conquistará o título, e uma cobiçada vaga nos jogos olímpicos de Paris 2024? Os fãs holandeses podem sintonizar na cobertura da Viaplay.

Como assistir ao Campeonato Mundial Feminino de Handebol da IHF de 2023

Várias emissoras transmitirão ao vivo o Campeonato Mundial Feminino de Handebol da IHF de 2023. Você pode assistir com segurança com uma VPN em apenas algumas etapas simples:

Posso usar uma VPN para assistir ao Campeonato Mundial Feminino de Handebol de outro país?

A melhor VPN para assistir ao Campeonato Mundial Feminino de Handebol

Onde assistir ao Campeonato Mundial Feminino de Handebol de 2023 em seu país

Assista ao Campeonato Mundial Feminino de Handebol nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, a ESPN3 cobrirá o Campeonato Mundial Feminino de Handebol de 2023. Os fãs podem acompanhar por meio dos serviços de streaming que oferecem a ESPN3, incluindo o YouTube TV (US$ 73/mês), DirecTV Stream (a partir de US$ 65/mês) e Fubo (US$ 75/mês).

YouTube TV

Preço: A partir de US$ 73/mês

País: EUA

O YouTube TV, oferece ESPN3, fará a cobertura completa do Campeonato Mundial Feminino de Handebol, e a assinatura custa US$ 73/mês. Espectadores nos EUA podem precisar de um código postal dos EUA (por exemplo, 10022, 48104, etc.), mas aceitam uma ampla variedade de opções de pagamento. Se você não estiver a fim de se comprometer com o YouTube TV, use o teste gratuito.

Nota: Você pode precisar de um cartão de crédito/débito válido dos EUA ou PayPal para assinar o YouTube TV. Você ainda pode assinar o YouTube TV via Google Play, mesmo se não tiver um cartão de crédito/débito dos EUA.

Fubo

Preço: US$ 75/mês

País: EUA.

Que tal outra forma de assistir ao Campeonato Mundial Feminino de Handebol? Os residentes dos Estados Unidos podem usar o teste grátis de sete dias do Fubo para assistir ao handebol na ESPN3. Você precisará de um cartão de crédito/débito dos EUA para assinar. O endereço de cobrança usado pode determinar quais canais locais estão disponíveis e talvez você não consiga alterar seu local.

DirecTV Stream

Preço: A partir de US$ 65/mês

O DirecTV Stream costuma ser mais caro, mas se você preferir um serviço sem cabos em vez de um aplicativo de streaming adicional, é uma ótima opção para os fãs de esportes nos EUA. O pacote mais simples do DirecTV começa em US$ 65/mês (antes de saltar para o preço normal de US$ 75/mês após três meses), e o serviço oferece um teste grátis de 5 dias.

Sling TV

Preço: Varia

A Sling TV é a opção mais barata se você deseja assistir a uma transmissão ao vivo do Campeonato Mundial Feminino de Handebol (assim como muitos outros eventos esportivos populares e canais). O plano básico “Sling Orange” inclui a ESPN3. Você pode precisar de um cartão de crédito dos EUA ou PayPal para se inscrever. No entanto, observe que a Sling não oferece mais um teste grátis.

Hulu + Live TV

Preço: US$ 77/mês

O Hulu não oferece um teste grátis, mas seu pacote de TV ao vivo (que também vem com ESPN+ e Disney+) inclui a ESPN3.

Assista ao Campeonato Mundial Feminino de Handebol na Alemanha

Sportdeutschland.tv

Preço: € 15/passe de torneio ou € 5/passe de jogo

O Sportdeutschland.tv permite que os fãs alemães de handebol acompanhem a ação ao vivo durante o Campeonato Mundial de Handebol Feminino. Observe que o site e os comentários estão disponíveis apenas em alemão.

Assista ao Campeonato Mundial Feminino de Handebol na Holanda

Viaplay

Preço: A partir de € 10/mês

Os torcedores holandeses devem sintonizar o Viaplay para a cobertura ao vivo do Campeonato Mundial Feminino de Handebol da IHF. O serviço de streaming também é popular para outros esportes, incluindo Formula 1, Bundesliga, Darts e EPL – com séries originais, conteúdo infantil e filmes de Hollywood sob demanda. Observe que os comentários estão em holandês.

Quando começa o Campeonato Mundial Feminino de Handebol de 2023?

O torneio começa em 29 de novembro de 2023, e as partidas serão realizadas em três países (Noruega, Dinamarca e Suécia). As cidades anfitriãs são Gotemburgo (Suécia), Helsingborg (Suécia), Stavanger (Noruega), Trondheim (Noruega), Herning (Dinamarca) e Frederikshavn (Dinamarca). A final acontece na arena Jyske Bank Boxen em Herning, Dinamarca, em 17 de dezembro de 2023.

Calendário do Campeonato Mundial Feminino de Handebol de 2023

Consulte a programação completa dos jogos para ver quando os confrontos individuais acontecerão no Campeonato Mundial Feminino de Handebol de 2023. Durante a fase preliminar, as partidas começarão às 15h30, 18h ou 20h30 CET.

Quais são as equipes do Campeonato Mundial Feminino de Handebol de 2023?

As 32 equipes participantes são as três co-anfitriãs (Dinamarca, Noruega e Suécia), além de Angola, Argentina, Áustria, Brasil, Camarões, Chile, China, Congo, Croácia, República Tcheca, França, Alemanha, Groenlândia, Hungria, Islândia, Irã, Japão, Cazaquistão, Montenegro, Holanda, Paraguai, Polônia, Romênia, Senegal, Sérvia, Eslovênia, Coreia do Sul, Espanha e Ucrânia.

