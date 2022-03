Threat Manager - Bloqueie rastreadores de aplicativos

Você já percebeu que começou a ver vários anúncios relacionados após utilizar um aplicativo ou site? Isto ocorre porque vários serviços online—especialmente aplicativos—registram e depois compartilham a sua atividade com empresas de terceiros. Estas informações coletadas são utilizadas para servi-lo de mais anúncios e conteúdos direcionados e todo este processo geralmente acontece sem o seu conhecimento ou consentimento.



Muitos navegadores populares agora incluem recursos que limitam as empresas de terceiros com as quais esses sites podem se comunicar, reduzindo a quantidade de compartilhamento não autorizado. Entretanto, isso não abrange todos os navegadores e geralmente não se aplica a aplicativos—que é onde o Threat Manager entra.