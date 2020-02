×

Para sua segurança, nosso servidor de processamento de cartão requer que você digite seu código de segurança ou número de verificação do cartão, se disponível. O código é um número de três ou quatro dígitos impresso no seu cartão.

Visa, Mastercard, ou Discover: O código de três dígitos aparece no verso do seu cartão, à direita do número do seu cartão de crédito (veja abaixo).

American Express: O código de quatro dígitos aparece na frente do seu cartão, acima, do lado direito ou esquerdo, do número do seu cartão de crédito (veja abaixo).

Se o seu cartão não tiver um código de segurança ou verificação, tente outro cartão ou insira o número 000.