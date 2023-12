Não. A Apple TV é um pequeno leitor digital que se conecta à sua televisão, com aplicações que permitem assistir conteúdos da loja iTunes e inúmeros serviços de streaming, incluindo Netflix, Hulu, e Amazon Video. Apple TV+ é o próprio serviço de streaming da Apple, oferecendo filmes e programas de TV originais. Você pode assistir Apple TV+ a partir do seu desktop, laptop, tablet ou smartphone via tv.apple.com. Os clientes da Apple TV+ também podem transmitir a partir do aplicativo Apple TV, que funciona com iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch e Mac. O aplicativo Apple TV também está disponível em algumas plataformas para smart TVs Samsung, assim como Amazon Fire TV e Roku.