Aproveite a estabilidade e a confiabilidade da conexão líder do setor, não importa onde você esteja no mundo.

Toda conta da ExpressVPN vem com uma garantia de reembolso sem compromisso. Você pode aproveitar a versão completa da ExpressVPN no seu Fire TV Stick por até 30 dias e ainda obter um reembolso total.

Enquanto estiver conectado com a VPN no Linux, você pode encontrar seu endereço IP utilizando nosso verificador de endereço IP.

Apesar do Kali possuir um cliente VPN integrado, ele não é um serviço VPN e ainda requer que você conecte a uma VPN de terceiro como a ExpressVPN. Sendo uma distro baseada em Debian, você pode instalar a ExpressVPN no Kali Linux. Dito isto, a ExpressVPN não suporta oficialmente o Kali Linux e não fornecerá soluções para quaisquer problemas encontrados.

Na janela do Terminal, execute o seguinte comando: " expressvpn status" para visualizar o autal status do daemon ExpressVPN.

Jogar online no Linux com a ExpressVPN mantém seus dados privados e ao mesmo tempo protege contra ataques DDoS (negação distribuída de serviço). Uma VPN também pode reduzir os tempos de ping entre os servidores de jogos, conectando você a locais mais próximos aos hosts da rede.

Jogando no Linux com uma VPN

Obtenha as funcionalidades e correções mais recentes sem o incômodo de downloads manuais. Você será notificado assim que uma nova atualização estiver disponível. Basta atualizar o aplicativo por meio do gerenciador de pacotes e pronto.

Com a melhor criptografia da categoria utilizada pela ExpressVPN, o tráfego de Internet do seu dispositivo Linux é protegido em um túnel criptografado, protegendo-o contra bisbilhotagens de seu provedor de Internet ou operadora de celular.

Além do seu Terminal Linux, você também pode controlar o aplicativo ExpressVPN para Linux através de uma interface gráfica de usuário (GUI) com a extensão para navegador da ExpressVPN para Chrome , Firefox ou Edge .

Use a Internet do jeito que você quiser!

