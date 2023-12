Aplicativo ExpressVPN para iOS no iPhone: proteção VPN no seu bolso

O melhor smartphone do mundo precisa da melhor VPN do mundo. A ExpressVPN assegura que você esteja seguro em 2023.

Escolha entre várias localizações de servidor VPN ao redor do mundo para ocultar o endereço IP do seu iPhone, desbloquear sites censurados e proteger os seus dados em redes Wi-Fi não seguras para ter certeza que seu iPhone está protegido.

O aplicativo ExpressVPN para iOS é compatível com:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE (3ª, 2ª e 1ª geração), iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S iPhone 6S Plus

A ExpressVPN protege seu iPhone no Wi-Fi, LTE/4G, 3G e em todas as operadoras de celular. Escolha entre os protocolos de criptografia UDP, TCP e IKEv2 ou deixe que o aplicativo escolha o que é melhor para você.

Baixe o aplicativo da ExpressVPN para iOS na App Store para uma avaliação grátis de sete dias: