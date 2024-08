Como o seu endereço IP dedicado é um complemento, ele expirará ao mesmo tempo que a sua assinatura da VPN.

No entanto, se todos os aplicativos ExpressVPN nos quais você desbloqueou seu IP dedicado estiverem offline por mais de dois meses (ou um mês se você estiver no plano mensal), seu endereço IP dedicado não estará mais disponível. Você precisará entrar em contato com nossa equipe de suporte para configurar seu endereço IP dedicado novamente. Provavelmente será atribuído a você um endereço IP diferente daquele que você estava usando anteriormente.

Em circunstâncias extremamente raras, a ExpressVPN pode perder o direito de usar um endereço IP devido a problemas no data center ou no provedor de IP. Você será notificado no aplicativo se isso acontecer, e nossa equipe de suporte poderá ajudá-lo a configurar um novo IP dedicado.