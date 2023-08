Transmissão ao vivo dos jogos da Bundesliga 2022–23 online

Como sempre, o grande campeão Bayern de Munique é o favorito para vencer a Bundesliga, mesmo sem o prolífico Robert Lewandowski liderando o time nesta temporada. Entra em cena o atacante Sadio Mane, do Liverpool, um dos jogadores mais impressionantes da Premier League, na esperança de ajudar o clube alemão a garantir seu 11º título consecutivo da Bundesliga. Em outra situação, o Borussia Dortmund e o DFB-Pokal, campeões da RB Leipzig, estarão competindo pelos primeiros lugares na liga e por mais sucesso nas eliminatórias domésticas. Continue lendo para saber os melhores lugares para assistir online ao vivo e com segurança a temporada 2022–23 da Bundesliga.

Como assistir ao vivo a Bundesliga 2022–23 do seu país com uma VPN

Você pode assistir aos jogos da Bundesliga com segurança com uma VPN seguindo apenas algumas etapas simples:

Obtenha a ExpressVPN. Conecte-se a localização de servidor VPN que corresponde à emissora que você deseja assistir. Por exemplo, se você deseja assistir uma emissora americana, conecte-se a um servidor seguro nos EUA. Verifique a programação da emissora que deseja assistir, como a ESPN+ (EUA), e encontre a partida que deseja assistir. Sintonize a curta a programação!

Está assistindo de um computador? Para obter a melhor experiência de streaming, use a extensão para navegador da ExpressVPN para Chrome, Firefox e Edge.

Get ExpressVPN

Assista a transmissões ao vivo da Bundesliga 2022–23 nos EUA

ESPN+

Preço: 10 US$/mês ou 100 US$/ano

A ESPN+ possui os direitos de transmissão em inglês da Bundesliga nos Estados Unidos. A emissora dos EUA também exibe a MLS e futebol internacional ao vivo ou sob demanda, bem como outros esportes como a NHL, golfe PGA e muito mais.

Quer assistir na telona? Conheça todas as formas de ter a ExpressVPN na sua TV.

Assista à cobertura da Bundesliga no Reino Unido

TNT Sports

Preço: £25/mês e pacotes acima

O TNT Sports (anteriormente conhecido como BT Sport) também detém os direitos de transmissão da Bundesliga no Reino Unido. Este serviço está disponível apenas para residentes no Reino Unido e na Irlanda. Você não precisa do BT de banda larga para assistir esportes online, basta escolher um pacote mensal para obter acesso a todos os esportes TNT sem contrato. Você pode configurar o aplicativo TNT Sports ou o web player em 15 minutos.

Nota: Você precisará de um BT ID para assistir às transmissões online. Para obter um BT ID, você precisará de uma licença de TV, o que significa que também precisará fornecer um código postal válido do Reino Unido e um cartão de banco local para se inscrever.

Assista aos destaques do futebol alemão no YouTube

Acompanhe a ação e os melhores gols de cada jogo no canal oficial da Bundesliga no YouTube ou no canal oficial do futebol alemão no YouTube. Este último também oferece cobertura ao vivo de jogos selecionados da DFB-Pokal.

Watching YouTube With ExpressVPN

Calendário da Bundesliga 2022-23

Data Evento 5 de agosto de 2022 a 27 de maio de 2023 Temporada da Bundesliga 2022–23 29 de julho de 2022 a 3 de junho de 2023 DFB-Pokal 2022–23

Confira aqui a lista completa de jogos da Bundesliga.

Principais jogos da temporada 2022-23 da Bundesliga

Data Partida 21 de janeiro de 2023 RB Leipzig vs. Bayern Munich 28 de janeiro de 2023 Hertha Berlin vs. Union Berlin 4 de março de 2023 Borussia Dortmund vs. RB Leipzig 11 de março de 2023 Schalke vs. Borussia Dortmund 1 de abril de 2023 Bayern Munich vs. Borussia Dortmund 1 de abril de 2023 Cologne vs. Borussia Mönchengladbach 20 de maio de 2023 Bayern Munich vs. RB Leipzig 6 de agosto de 2023 Union Berlin vs. Hertha Berlin 10 de setembro de 2023 RB Leipzig vs. Borussia Dortmund 17 de setembro de 2023 Borussia Dortmund vs. Schalke