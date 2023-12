Um roteador VPN possibilita que você proteja todos os dispositivos em sua casa, com conexões ilimitadas à ExpressVPN. E agora, com Grupos de Dispositivos, você pode se conectar com mais de uma localização VPN.

Com Grupos de Dispositivos, você pode criar até cinco grupos para os seus dispositivos, com cada grupo conectado a uma localização de servidor VPN específica. Por exemplo, você pode assistir um programa de TV do Reino Unido enquanto um membro da família assiste a um jogo de basquete dos E.U.A., outro escuta música do Canadá e outro se conecta à Austrália para jogar video games. Você pode até mesmo excluir um grupo da rede VPN.

Saiba mais sobre Grupos de Dispositivos

Crie um grupo agora mesmo.