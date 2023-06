O caminho para a Eurocopa 2024 está cheio de emoção, já que as eliminatórias europeias vão de março a novembro de 2023 por uma vaga nas finais. Para aqueles que ficam aquém, toda a esperança não está perdida, pois os playoffs para as vagas restantes ocorrerão entre 21 e 26 de março de 2024. Então, prepare-se para assistir a transmissões ao vivo da Eurocopa com segurança através de uma VPN!

Como assistir a transmissões ao vivo da Eurocopa 2024 com uma VPN do seu país

Você pode assistir às eliminatórias da Eurocopa 2024 com uma VPN em apenas algumas etapas:

Assine a ExpressVPN. Conecte-se ao local do servidor VPN que corresponde à emissora que você deseja assistir. Por exemplo, se você deseja assistir à Eurocopa numa emissora ou plataforma de streaming no Brasil, conecte-se a um servidor seguro no Brasil. Verifique a programação da emissora que deseja assistir e encontre a partida que deseja.

Transmissão ao vivo das eliminatórias da Euro 2024 gratuitamente no Canal 4

Preço: Grátis

Canal: Channel 4

O Channel 4 tem os direitos de transmissão de todas as eliminatórias da Inglaterra para a Eurocopa 2024 (bem como dos jogos da Liga das Nações da UEFA até o final de 2024). Você pode assistir a todas as partidas ao vivo e gratuitamente no All 4, sem a necessidade de endereço de e-mail.

Como assistir ao Channel 4

Assista às eliminatórias da Eurocopa ao vivo no Globoplay

Preço: R$42,90/mês

Plataforma: Globoplay

Para assistir às eliminatórias e Eurocopa 2024 com qualidade HD e em Português, escolha a plataforma de streaming da Rede Globo.

Assine a ExpressVPN. Conecte-se a um servidor seguro localizado no Brasil. Entre no Globoplay, faça login ou escolha o seu plano. Você também pode assistir através do aplicativo Globoplay. Assista aos jogos com a melhor velocidade de transmissão e na melhor qualidade disponível.

Como assistir ao Globoplay

Eliminatórias da UEFA Eurocopa 2024 ao vivo no RTÉ Player

Preço: Grátis

Canal: RTE e RTE 2

A RTE detém os direitos de transmissão das eliminatórias da Eurocopa de 2024 para a Irlanda. Você pode assistir a todas as partidas ao vivo e gratuitamente no RTÉ Player, sem a necessidade de endereço de e-mail.

Assista ao RTÉ Player

Eliminatórias da Eurocopa ao vivo na RAI

Preço: Grátis

Canal: RAI

O canal RAI tem os direitos oficiais de transmissão da Itália para o Eurocopa de 2024. A melhor parte? A transmissão é totalmente gratuita em sua plataforma RaiPlay! Consulte o Guia de TV RAI para obter detalhes. Comentários em italiano.

Assista ao RaiPlay

Assista às eliminatórias da Eurocopa 2024 ao vivo e online no RTBF

Preço: Grátis

Assista a todos os jogos da seleção belga gratuitamente no RTBF. A RTBF continuará assim a ser o principal parceiro dos Diables Rouges nos grandes eventos europeus que os esperam. Confira a programação oficial e assista a todos os jogos de qualificação do “The Devils”.

Assista à RTBF

Assista às eliminatórias da Eurocopa no DAZN

Preço: C$25/mês

Você pode assistir a jogos selecionados de qualificação para a Eurocopa 2024 ao vivo e sob demanda no DAZN. Certifique-se de verificar a programação oficial para saber quando sintonizar. Pode ser necessário fornecer um cartão de crédito/débito canadense válido e código postal (por exemplo, G1X 2W1, V9N 9C5). Se você não possui uma conta bancária canadense, pode se inscrever via PayPal, comprar no aplicativo da Apple ou usar vale-presente (pré-pago).

Nota: sua assinatura do DAZN será bloqueada para o Canadá e não poderá ser alterada para outro país, mesmo durante uma viagem.

Melhores momentos no YouTube

Preço: Grátis

Confira os últimos destaques e muito mais no canal da UEFA no YouTube.

Assista a conteúdos sobre a Eurocopa na UEFA.tv

Preço: Grátis

Atenção fanáticos por futebol. A rede UEFA.tv tem muita informação útil sobre todas as competições da UEFA. Acesse UEFA.tv para transmissões ao vivo de jogos juvenis, femininos e de futsal. Eles também têm outros ótimos conteúdos, como vídeo sob demanda, programas de revistas, cobertura ao vivo de jogos da UEFA e muito mais.

