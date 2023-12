Como assistir aos principais eventos de handebol online grátis

Os principais eventos de handebol são transmitidos em vários serviços grátis. Para assistir handebol:

Obtenha a ExpressVPN. Conecte-se a uma localização de servidor segura que corresponda à região da emissora a que você deseja assistir. Por exemplo, os fãs de handebol na Europa podem se conectar a um servidor europeu que corresponda à sua localização para assistir com segurança à cobertura gratuita da EHFTV. Verifique a programação da emissora para saber o horário e a data. Fique ligado e aproveite o evento!

EHFTV

Preço: Grátis

A EHFTV transmite jogos de todas as competições da EHF, além de destaques e os melhores gols e defesas. Assista às eliminatórias da EHF Euro e à qualificação europeia para o Campeonato Mundial de Handebol Feminino de 2023 na EHFTV. Conecte-se a um servidor europeu, inscreva-se gratuitamente e curta a ação!

YouTube

Preço: Grátis

O canal oficial da IHF no YouTube oferece transmissões de alguns dos maiores jogos e eventos de handebol. Basta conectar-se a uma localização de servidor em que o YouTube esteja disponível para assistir toda a ação com segurança em HD extremamente rápido.

Ard/ZDF

Preço: Grátis

A Ard e a ZDF transmitem de forma alternada, ao vivo e gratuitamente, todos os principais jogos de handebol com times alemães. Os torcedores alemães podem assistir aos jogos em sportschau.de e zdf.de (verifique as programações antes de se conectar).

Posso usar uma VPN para assistir handebol de outro país?

A ExpressVPN é um serviço de privacidade e segurança e não deve ser usada como um meio de contornar direitos autorais. Não podemos ver ou controlar o que você faz enquanto está conectado à nossa VPN, portanto, você é responsável por cumprir nossos Termos de Serviço, os termos do seu provedor de conteúdo e todas as leis aplicáveis.

Por que você precisa de uma VPN para assistir handebol online?

Uma VPN premium como a ExpressVPN é a maneira perfeita de assistir handebol ao vivo com segurança. A ExpressVPN não apenas oferece servidores de alta velocidade em 105 países em todo o mundo, otimizados para streaming e segurança, como também uma VPN com a qual você pode transmitir ao vivo todos os jogos em seus dispositivos e até mesmo em suas smart TVs e consoles de jogos. Transmita com segurança jogos de handebol ao vivo com uma VPN em até oito conexões simultâneas, permitindo que você assista aos seus times favoritos em casa, no trânsito ou até mesmo no exterior.

A melhor VPN para assistir handebol

A melhor VPN para assistir aos jogos de handebol de forma segura e protegida é a ExpressVPN. Com servidores de última geração de 10 Gbps em localizações ao redor do mundo, você nunca perderá um único minuto da ação. Além disso, a ExpressVPN tem aplicativos fáceis de usar para Windows, Mac, Android e iOS, bem como plataformas que outras empresas de VPN podem não suportar, como Linux, Android TV, Amazon Fire TV e roteadores, em adição a extensões de navegador para Chrome, Firefox, e Edge. Se você precisar de ajuda ao longo do caminho, a ExpressVPN oferece suporte por chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana e uma garantia de reembolso de 30 dias, sem compromisso!

Principais características:

Servidores de alta velocidade em 105 países em todo o mundo, otimizados para velocidade e segurança

Até 8 conexões simultâneas

Atendimento ao cliente 5 estrelas com suporte por chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana

Política de privacidade rigorosa: Sem registros de atividade e de conexão

Site de suporte abrangente, repleto de artigos de solução de problemas DIY, tutoriais práticos em vídeo e muito mais

A tecnologia de servidor VPN mais avançada do setor, o TrustedServer, limpa os dados a cada reinicialização

Nosso inovador Threat Manager protege seu telefone contra malware e outros aplicativos de rastreamento suspeitos

O protocolo Lightway de última geração oferece mais velocidade, segurança e confiabilidade, especialmente em dispositivos móveis

Assista ao Campeonato Europeu de Handebol Masculino de 2024

Depois de seis rodadas, as Eliminatórias da EHF EURO 2024 acabaram, com 20 times se juntando à anfitriã Alemanha, à atual campeã, Suécia, à Espanha e à Dinamarca para a 16ª edição da competição. 32 times competiram nas eliminatórias da EHF EURO 2024, que foram divididas em oito grupos de quatro times cada, com os dois melhores times de cada grupo avançando, e os quatro times mais bem colocados no terceiro lugar também ganhando suas passagens para a Alemanha.

O próximo marco no caminho para a EHF EURO 2024 Masculino na Alemanha foi alcançado em Düsseldorf na quarta-feira, 10 de maio de 2023. Exatamente oito meses antes do início do Campeonato, os seis grupos de quatro times para a rodada preliminar foram sorteados. O Campeonato Europeu Masculino de Handebol 2024 da EHF será realizado na Alemanha de 10 a 28 de janeiro de 2024.

Grupo A Grupo B Grupo C França Espanha Islândia Alemanha Áustria Hungria Macedônia do Norte Croácia Sérvia Suíça Romênia Montenegro

Grupo D Grupo E Grupo F Noruega Suécia Dinamarca Eslovênia Holanda Portugal Polônia Bósnia e Herzegovina República Tcheca Ilhas Faroe Geórgia Grécia

Outras maneiras de assistir handebol ao vivo

Discovery Plus / Eurosport

Preço: Varia

O Discovery Plus e o Eurosport oferecem transmissões ao vivo dos principais torneios de handebol para espectadores no Reino Unido e em vários mercados europeus. Portanto, não deixe de conferir a programação oficial do Eurosport. Um teste grátis de 7 dias é oferecido pelo Eurosport.

Assista às partidas de handebol ao vivo da Handball-Bundesliga 2023-24

Sintonize para assistir às transmissões ao vivo da temporada 2023-24 da Handball-Bundesliga, que vai de 24 de agosto de 2023 a 2 de junho de 2024. Assista para ver se o THW Kiel consegue manter o título ou se concorrentes como o SC Magdeburg e o Füchse Berlin estarão à altura da ocasião. Descubra como assistir às transmissões ao vivo da Handball-Bundesliga com segurança com a ExpressVPN e assista a todos os jogos sem perder o ritmo!

Embora você possa usar uma VPN para assistir a esportes fora do seu país, isso pode violar direitos autorais ou infringir os Termos de Uso do provedor de streaming e os Termos de Serviço da ExpressVPN. Como uma ferramenta de privacidade e segurança, a ExpressVPN foi projetada para que ninguém possa ver ou controlar o que você faz quando conectado ao nosso serviço VPN, nem mesmo nós. Portanto, você é responsável por verificar se seu uso está consoante com todos os termos e leis aplicáveis.

FAQ: About Handball Quem são os atuais campeões mundiais de handebol? O goleiro veterano Niklas Landin Jacobsen e a Dinamarca derrotaram a equipe sueca de Niclas Ekberg para vencer o Campeonato Mundial de Handebol Masculino de 2021. Essa vitória marcou o segundo campeonato consecutivo da Dinamarca após a vitória em 2019. Se a Dinamarca vencer o campeonato mundial de 2023, ela se juntará à França, Romênia, Suécia, Alemanha e Rússia como os únicos países a ganhar pelo menos três títulos mundiais. Onde será o próximo Campeonato Mundial de Handebol? A Polônia e a Suécia serão co-anfitriãs do Campeonato Mundial de Handebol Masculino de 2023. A Croácia, a Dinamarca e a Noruega serão as nações anfitriãs em 2025; essa será a terceira vez que a Dinamarca sediará, a segunda vez que a Croácia sediará e a primeira vez que a Noruega sediará. Qual é o melhor time de handebol do mundo? A França chega ao Campeonato Mundial de Handebol Masculino de 2023 com um recorde de seis títulos do Campeonato Mundial de Handebol Masculino, o último deles em 2017. A Romênia e a Suécia são as únicas outras nações a ganhar pelo menos quatro títulos. Posso assistir esportes no meu computador? Claro. Se estiver acessando o serviço de streaming de um navegador da Web, certifique-se de instalar também a extensão ExpressVPN para Chrome, Firefox ou Edge. A extensão tem alguns recursos que podem resolver problemas comuns de streaming. Posso assistir esportes no meu telefone ou tablet? Yes. A ExpressVPN tem aplicativos para todos os principais dispositivos móveis, incluindo iOS e Android. Como posso assistir na minha TV com uma VPN? Resumindo, existem cinco maneiras diferentes de assistir esportes na sua TV com a ExpressVPN: – Com o aplicativo nativo para uma smart TV ou dispositivo de streaming

– Assistindo no seu computador e conectando à TV com um cabo HDMI

– Ao espelhar ou transmitir sem fio para sua TV ou dispositivo de streaming a partir de seu computador ou dispositivo móvel

– Conectando-se a um roteador habilitado para a ExpressVPN, que permite dispositivos ilimitados e torna a conexão muito simples para diferentes localizações de servidores simultaneamente

– Com MediaStreamer, a solução da ExpressVPN para dispositivos que não podem instalar uma VPN, como alguns consoles de streaming e consoles de jogos. O MediaStreamer só precisa ser configurado uma vez, embora não ofereça todos os benefícios de segurança de uma VPN. Para obter mais informações sobre todas as maneiras de obter a ExpressVPN em sua TV de tela grande, clique aqui ou entre em contato com um agente de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, para obter instruções passo a passo. Conectei-me à VPN, mas minha velocidade de internet está lenta Se a velocidade de sua Internet estiver lenta ou o streaming parecer lento, há alguns motivos possíveis: – A distância da localização do servidor VPN selecionado em relação à sua localização física

– Seu tipo de conexão (as conexões com fio são mais confiáveis do que as conexões sem fio)

– Interconectividade abaixo do ideal entre a VPN e seu ISP

– Baixa velocidade de conexão à Internet em seu local

– Seu tipo de dispositivo e sua capacidade de processamento Tente cada uma das etapas a seguir para solucionar o problema: – Baixe a versão mais recente da ExpressVPN

– Conecte-se a uma localização de servidor VPN diferente

– Altere seu protocolo VPN Se você tentar cada uma das etapas acima e ainda estiver tendo problemas com a velocidade de streaming, entre em contato com a equipe de suporte da ExpressVPN 24 horas por dia, 7 dias por semana, e alguém entrará em contato com você em segundos.