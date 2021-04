Como levar a ExpressVPN para sua TV de tela grande

Essa pode ser a maneira mais direta e totalmente funcional de assistir TV com a ExpressVPN. Você pode alternar facilmente entre 160 localizações de servidores e aproveitar todos os recursos de privacidade e segurança da VPN, com o mínimo de limitações de conteúdo. Verifique se sua TV ou dispositivo de streaming é baseado no sistema operacional Android TV. Sony, Hisense, Xiaomi, Skyworth, TCL e Philips comercializam smart TVs com Android (mas verifique a etiqueta; nem todos os modelos usam Android). Dispositivos de streaming derivados do Android incluem Fire TV Stick e Fire TV Cube; caixas Xiaomi Mi; Chromecast com Google TV e Nvidia Shield.