Como assistir aos jogos da EuroLeague 2023-24

Ótimas notícias: você pode assistir às transmissões ao vivo da EuroLeague durante a temporada 2023-24 com a ExpressVPN! Você só precisa seguir alguns passos:

Obtenha a ExpressVPN. Conecte-se a localização de servidor VPN que corresponde à emissora que você deseja assistir. Por exemplo, os britânicos que desejam assistir uma emissora do Reino Unido podem se conectar a um servidor seguro no Reino Unido. Verifique a programação da emissora que deseja assistir, como a EuroLeague TV ou TNT Sports. Aproveite os jogos de barquete!

Assistindo de um computador? Para obter a melhor experiência de streaming, use a extensão da ExpressVPN para navegador Chrome, Firefox ou Edge.

Posso usar uma VPN para assistir a EuroLeague de outro país?

Alguns usuários assistem à EuroLeague conectando-se a um servidor VPN em um país diferente do seu, mas isso pode violar os direitos autorais ou os termos de uso do serviço de streaming. A ExpressVPN é uma ferramenta de privacidade e segurança, e usá-la para contornar direitos autorais é contra nossos Termos de Serviço. Não podemos ver ou controlar o que você faz enquanto está conectado à nossa VPN, portanto, você é responsável por garantir que seu uso esteja conforme todos os termos e leis relevantes.

A melhor VPN para assistir à EuroLeague

A ExpressVPN é a melhor VPN para transmissão ao vivo com segurança durante toda a temporada 2023-24 da EuroLeague. Com servidores de 10 Gbps de última geração em localizações ao redor do mundo, você pode aproveitar todas as proteções de privacidade de uma VPN sem perder um segundo da ação. A ExpressVPN tem aplicativos fáceis de usar para Windows, Mac, Android, e iOS, sem mencionar uma variedade de maneiras de assistir na sua TV de tela grande. Se você precisar de ajuda, a ExpressVPN oferece suporte por chat ao vivo 24 horas e uma garantia de reembolso de 30 dias sem compromisso!

Como Assistir Em Uma TV de Tela Grande

EuroLeague TV

Preço: A partir de US$ 18

Os fãs de basquete podem assistir a todos os jogos da EuroLeague através da EuroLeague TV, que oferece assinaturas mensais e anuais. Um passe diário também está disponível por US$ 8/dia.

Onde assistir à EuroLeague 2023-24 no seu país

Estados Unidos

ESPN+

Preço: US$ 11/mês

A ESPN+ é uma ótima maneira de aproveitar o conteúdo da ESPN, incluindo jogos selecionados da EuroLeague, sem cabo. Observe que a ESPN+ atualmente não oferece um teste gratuito.

Assista a ESPN Com Uma VPN

Reino Unido

Discovery+

Preço: a partir de £ 30 (plano Premium)

Canais: TNT Sports 1, TNT Sports 2, TNT Sports 3, TNT Sports 4

Assista a transmissões ao vivo de jogos da EuroLeague, incluindo todos dos London Lions, no Reino Unido com a TNT Sports, incluída no plano Premium do Discovery+, juntamente com o Eurosport e uma série de canais de entretenimento. Além do críquete, também é uma ótima maneira de assistir a outros esportes, incluindo a Liga dos Campeões da UEFA, a Liga Europa e o futebol da Liga Europa Conference, bem como ligas esportivas premium, como a Premiership Rugby, Heineken Champions Cup, EPCR Challenge Cup, MotoGP, boxe e WWE.

Assista ao Discovery+ Com Uma VPN

Quando começará a EuroLeague 2023-24?

temporada 2023-24 da EuroLeague começou em 5 de outubro de 2023 e terminará em 12 de abril de 2024.

Calendário da Euroleague 2023-24

O basquete da EuroLeague está em andamento! Você pode encontrar a programação completa da EuroLeague aqui.

Perguntas frequentes: Sobre as transmissões ao vivo da EuroLeague Em qual canal posso assistir à EuroLeague? Os fãs da EuroLeague podem assistir a partidas selecionadas na ESPN3 e na EuroLeague TV. Como alternativa, os fãs que moram no Reino Unido podem assistir aos jogos do London Lions através da TNT Sports. Quais aplicativos posso usar para assistir à EuroLeague? Os fãs da EuroLeague podem assistir a jogos selecionados no aplicativo da ESPN. Posso assistir à EuroLeague ao vivo gratuitamente? Desde janeiro de 2024, não existe uma forma oficial de assistir aos jogos da EuroLeague gratuitamente. Onde será o Final Four da EuroLeague de 2024? O Final Four da EuroLeague de 2024 acontecerá na Mercedes-Benz Arena, em Berlim. Existe um aplicativo de TV da EuroLeague? Sim, existe um aplicativo da EuroLeague Basketball e está disponível para smartphones. Posso assistir à EuroLeague no YouTube? Não, você não pode assistir aos jogos da EuroLeague no YouTube. No entanto, a página da EuroLeague no YouTube oferece destaques de jogos selecionados. Posso assistir à EuroLeague no meu computador? Com certeza. Se você estiver acessando o serviço de streaming a partir de um navegador, instale também a extensão da ExpressVPN para Chrome, Firefox ou Edge. A extensão possui alguns recursos internos que podem resolver problemas comuns de streaming. Posso assistir à EuroLeague no meu telefone ou tablet? Sim. A ExpressVPN possui aplicativos para todos os principais dispositivos móveis, incluindo iOS e Android. Como posso assistir à EuroLeague na minha TV com uma VPN? Resumindo, existem cinco maneiras diferentes de assistir esportes na sua TV com a ExpressVPN: -Com o aplicativo nativo de smart TV ou dispositivo de streaming

-Fazendo streaming no seu computador e conectando à TV com um cabo HDMI

-Ao espelhar ou transmitir sem fio para sua TV, ou dispositivo de streaming a partir de seu computador ou dispositivo móvel

-Conectando-se a um roteador habilitado para a ExpressVPN, que permite dispositivos ilimitados e torna a conexão muito simples para diferentes localizações de servidores simultaneamente

-Com o MediaStreamer, a solução da ExpressVPN para dispositivos que não podem instalar VPN, como Apple TV ou consoles de jogos. O MediaStreamer só precisa ser configurado uma vez, embora não ofereça todos os benefícios de segurança de uma VPN. (Observe que ao conectar sua Apple TV ou console de jogos a um roteador, você pode obter o melhor dos dois mundos!) Para obter mais informações sobre todas as maneiras de ter a ExpressVPN em sua TV de tela grande, clique aqui ou entre em contato com um agente de suporte 24 horas, para obter instruções passo a passo. Conectei-me à VPN, mas a velocidade da minha Internet está lenta! Se a velocidade da sua Internet estiver lenta ou a transmissão, existem alguns motivos possíveis: -A distância da localização do servidor VPN selecionado da sua localização física

-Seu tipo de conexão (conexões com fio são mais confiáveis que conexões sem fio)

-Interconectividade abaixo do ideal entre a VPN e seu provedor de Internet

-Velocidade lenta de conexão à Internet em sua localização

-Seu tipo de dispositivo e poder de processamento Tente cada uma das etapas a seguir para solucionar problemas: -Baixe a versão mais recente da ExpressVPN

-Conecte-se a uma localização de servidor VPN diferente

-Altere seu protocolo VPN Se você tentou cada uma das opções acima e ainda tiver problemas com a velocidade de streaming, entre em contato com a equipe de suporte da ExpressVPN 24 horas e alguém entrará em falará com você em segundos. Conectei-me a localização de servidor VPN sugerido, mas não consigo fazer login no serviço de streaming! Sem problemas! A carga do servidor muda rapidamente (especialmente quando muitas pessoas estão tentando assistir a determinados eventos), mas é exatamente por isso que a ExpressVPN possui servidores de alta velocidade em todo o mundo. Se você estiver tentando acessar um site nos EUA ou na Alemanha, por exemplo, tente conectar-se a um servidor diferente nesses países. Se você estiver tentando se conectar a um país com uma localização de servidor, a primeira etapa é verificar as configurações de localização. Se você estiver em um dispositivo móvel, desconecte-se da VPN, desative os serviços de localização e conecte-se novamente à VPN. Em computadores Windows e Mac, você pode desativar os Serviços de Localização no menu de configurações de Privacidade e Segurança. Para obter mais ajuda, você pode sempre falar com um membro da nossa equipe de suporte, disponível 24 horas por chat ao vivo. Quais outros serviços de streaming posso assistir com a ExpressVPN? A ExpressVPN funciona perfeitamente com todos os aplicativos de streaming mais populares de todo o mundo. Usar uma VPN para streaming garante que você assista com segurança em HD extremamente rápido com largura de banda ilimitada, livre de limitação do servidor de Internet (que às vezes pode diminuir sua velocidade). Se você quiser assistir ao seu time favorito de qualquer lugar, mesmo enquanto viaja ou em redes não seguras, como o Wi-Fi público, a ExpressVPN é uma ótima maneira de melhorar sua experiência de streaming de esportes.