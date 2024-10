Central de Direitos da ExpressVPN

Direitos Digitais na ExpressVPN

A ExpressVPN tem se dedicado a construir uma internet mais segura e livre desde o início. Na verdade, o nosso objetivo na fundação era fornecer ferramentas de contorno de censura mais eficazes e acessíveis do que as disponíveis anteriormente. A nossa crença nos direitos digitais do indivíduo tem sido a luz orientadora para o nosso trabalho por mais de uma década. O nosso compromisso com a proteção dos vulneráveis influenciou diretamente as tecnologias que criamos. É por isso que desenvolvemos o que acreditamos ser o único protocolo VPN construído desde o início para suportar a ofuscação, crucial em países onde a censura é abundante. É também por isso que nos tornamos o primeiro grande provedor a engenhar os nossos servidores de VPN only-RAM, porque entendemos muito bem os riscos de servidores sendo apreendidos (às vezes por atores estatais).

Agora é certo que as pessoas participarão dos elementos digitais da nossa sociedade, mas a necessidade de se engajar online não deve exigir que as pessoas automaticamente renunciem aos seus direitos humanos fundamentais, incluindo autonomia, comunidade, dignidade e igualdade. Fundamentalmente, as pessoas devem ser capazes de controlar as suas próprias experiências online e escolher quanto de suas informações compartilham na Internet.

Para os defensores dos direitos humanos realizarem o seu trabalho, eles precisam de uma Internet livre e aberta. No entanto, com as tecnologias baseadas na Internet sendo centrais para a comunicação, eles enfrentam ameaças como a vigilância governamental e as interrupções na Internet. Nosso produto foi desenvolvido para ajudar as pessoas a defenderem seu direito à privacidade e à liberdade de expressão. Ao contornar a censura e proteger contra vigilância, capacitamos ativistas e organizações em todo o mundo.

Ao longo da última década, vimos em nosso trabalho próximo com jornalistas e ativistas como é crucial ter acesso a ferramentas para manter a conexão e a proteção. O acesso livre às redes sociais e à Internet em geral é crucial para que os cidadãos possam se conectar, organizar e superar a opressão; e nós existimos para ser parte da solução.